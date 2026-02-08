『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より「チアキ」が1/7スケールフィギュア化！

株式会社デザインココ

株式会社デザインココ(本社:宮城県仙台市、代表取締役社長:千賀淳哉、以下デザインココ)は、『ブルーアーカイブ -Blue Archive- チアキ 1/7スケールフィギュア』の販売を決定し、予約受付を『COCOストア』(https://coco-store.jp/ )にて2026年2月8日(日)より開始いたします。予約締切は2026年4月9日(木)となります。

大人気ゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、ゲヘナ学園「万魔殿」の書記・チアキが、1/7スケールフィギュアで登場です！

カメラを片手にふと見せる柔らかな微笑みや、すらりと伸びた長い脚が印象的な立ち姿を、繊細な造形と丁寧な彩色で立体化。

後ろに持った固有武器の「カメラブリッツ」や、手に持ったデジタルカメラなどの小物も、細部に至るまで忠実に再現されています。

帽子とコートは着脱可能で、表情パーツは通常顔に加え、いたずらっぽい笑顔も付属。シーンや気分に合わせて、異なる魅力のチアキをお楽しみいただけます。

明るく親しみやすいチアキの魅力をぎゅっと詰め込んだ一体に仕上げました。

特ダネ探しに邁進する「チアキ」を、ぜひ先生のお手元にお迎えください！

商品概要

[商品名]ブルーアーカイブ -Blue Archive- チアキ 1/7スケールフィギュア

[予約場所] ECサイト『COCOストア』 https://coco-store.jp/

[予約期間] 2026年2月8日(日) ～ 2026年4月9日(木)

[発売日] 2027年4月（予定）

[価格] 21,800円（税別）／23,980円（税込）

[サイズ] 全高：約284mm（台座含む）

[販売元] 株式会社デザインココ

[原型・彩色] Design COCO／B_Sachi

[コピーライト表記] (C) 2027 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

『ブルーアーカイブ -Blue Archive- 』 とは

『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』は、2021年にYostarが贈る【学園×青春×物語】が融合した新作スマホゲームアプリです。

本作は、様々な学園に通う少女たちが織りなすポップなストーリーとアニメ風のビジュアル、そしてフル3Dで描かれる次世代ビジュアルのタクティカルバトルが特徴のキャラクターRPGです。

■『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』ティザーPV

https://youtu.be/0KFPtliRn_4

株式会社デザインココについて

仙台を本社に置く、ものづくり企業です。スケールフィギュアの原型や、アート作品の制作を手掛けています。特に、等身大フィギュアについては、業界のリーディングカンパニーとして、国内外の権利元様から、大きな評価と信頼をいただいています。

デザインココ公式ECサイト『COCOストア』 概要

原型制作会社のデザインココが、これまで培ったものづくりのノウハウを活用し手掛けていく自社ホビー商品を受注生産で販売するサイトです。一流の職人たちの手で、企画・造形・品質にこだわった商品を提供いたします。

[URL] https://coco-store.jp/

[公式Twitter] https://twitter.com/designcoco_t

◆注意事項

※写真と実際のECサイト・商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。