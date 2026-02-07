株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、2026年5月27日(水)発売『Fate/strange Fake Blu-ray Disc Box』のキャラクター原案・森井しづき描き下ろしジャケットイラストを発表しました。完全生産限定版には、“strange”アクリル三方背BOXやA-1 Picturesとキャラクター原案・森井しづきによる描き下ろしジャケット、さらに原作・成田良悟書き下ろし小説など豪華特典が付属。店舗別購入特典の情報も公開しておりますので、あわせてご確認ください。

発売告知CM公開中

TVアニメ『Fate/strange Fake』Blu-ray Disc Box発売告知CM

特典CD：オリジナルサウンドトラック リアレンジ&アウトテイクスCD試聴動画公開！

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=ZjW0PCjvtLk

【試聴動画】Fate/strange Fake Blu-ray Disc Box｜特典CD：Original Soundtrack Rearrange & Outtakes CD

商品情報

◆Fate/strange Fake Blu-ray Disc Box

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=NSmoWpsAG9E

発売日：2026年5月27日（水）

【完全生産限定版】本編BD4枚+特典CD1枚（本編：日本語字幕収録）価格：\41,800（税込）品番：ANZX-16981~16986＜収録話数＞TVSP Whispers of Dawn＋第1話～第13話

＜完全生産限定版特典＞・“strange”アクリル三方背BOX・A-1 Pictures 描き下ろしジャケット・キャラクター原案・森井しづき 描き下ろしジャケット・描き下ろしジャケットイラストピンナップセット・原作・成田良悟書き下ろし小説・特典CD：オリジナルサウンドトラック リアレンジ&アウトテイクスCD・特製ブックレット：Fate/strange Fake Animation Material・特典映像：ノンクレジットOP・ED集、PV集ほか※仕様・収録内容は告知なく変更になる場合がございます。

Blu-ray Disc Box店舗購入特典情報

◆店舗別購入特典

各対象店舗にて商品をお買い求めいただいたお客様に、先着で下記の特典を差し上げます。

【アニプレックス オンライン】描き下ろしビッグアクリルスタンド＆イラストカード、銀狼の合成獣ぬいぐるみポーチ描き下ろしイラスト：セイバー

【アニメイト】描き下ろしアクリルスタンド＆A2メタルクリアポスター＆メタル缶バッジ描き下ろしイラスト：アーチャー

【Amazon(【Amazon.co.jp限定】商品のみ対象)】描き下ろしキャンバスアート＆アクリルキーホルダー、名場面ブロマイド3枚セット描き下ろしイラスト：ランサー＆銀狼の合成獣

【あみあみ】A4アクリルプレート【HMV】A6アクリルプレート【ゲーマーズ】キャラファインマット、名場面ブロマイドセット【Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)】A5アクリルパネル【セブンネットショッピング】A4アクリルプレート【ソフマップ・アニメガ】WスエードB2タペストリー、二層アクリルスタンド【タワーレコード(一部店舗を除く)】ポストカードサイズ クリアカード【とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）】オリジナルミニキャラ アクリルプレート【メロンブックス】B2タペストリー【楽天ブックス（特典付きカートのみ対象）】アクリルカレンダー、トートバッグ※特典内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。※特典はなくなり次第終了となります。※詳しくは各店舗までお問い合わせ下さい。

Original Soundtrack商品情報

◆Fate/strange Fake Original Soundtrack

発売日：2026年4月1日（水）

【期間生産限定盤】CD1枚組 澤野弘之による珠玉の劇伴22曲を収録価格：\3,630（税込）品番：SVWC-70747＜期間生産限定盤特典＞・“red”カラーケース・特製ブックレット ※仕様・収録内容は告知なく変更になる場合がございます。※2028/12/31までの期間生産限定盤となります。

先行リリース・配信情報

本日、サウンドトラック収録曲「AVALONIAN」の先行リリース・配信がスタート！放送話数にあわせて順次先行リリース・配信を予定しておりますので、今後の展開にもぜひご注目ください。「AVALONIAN」配信URL：https://anxmusic.lnk.to/PmDEOC

◆TVアニメ『Fate/strange Fake』プレイリスト公開中

https://t.co/55QyLVh2Za

放送情報

毎週土曜23時30分よりTOKYO MX、BS11ほかにて放送中！◆TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ…2026年1月3日より毎週土曜23:30～◆MBS…2026年1月10日より毎週土曜27:08～◆AT-X…2026年1月4日より毎週日曜22:00～ ※第2話以降※第2話以降毎週（水）29：30～30：00 ※リピート毎週（日）7：00～7：30 ※リピート

配信情報

ABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて地上波同時・最速配信他各配信サービスでも順次配信https://fate-strange-fake.com/onair/

作品情報

■イントロダクション『バッカーノ!』や『デュラララ!!』シリーズで知られる成田良悟が2015年から電撃文庫より刊行し、「聖杯」を巡る新たな戦いを描く『Fate/strange Fake』が、ついにTVアニメーション化。「聖杯戦争」の舞台として初となるアメリカ合衆国の地で、数多の魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が入り乱れ、繰り広げる死闘と狂騒の物語。制作は2017年に『Fate/Apocrypha』を手掛けたA-1 Pictures。さらにアプリゲーム『Fate/Grand Order』アニメーションCMや原作小説アニメーションCMなどで常に新しい映像表現を見せてきた新鋭の榎戸 駿と坂詰嵩仁が監督を務め、躍動的かつ大胆にアニメーション化。“偽り”の聖杯戦争、その戦端が黎明を告げる。■スタッフ・キャスト原作：成田良悟・TYPE-MOON『Fate/Strange Fake』（電撃文庫）キャラクター原案：森井しづき監督：榎戸駿・坂詰嵩仁シリーズ構成：大東大介キャラクターデザイン：山田有慶サブキャラクターデザイン：滝山真哲・相音光・浜友里恵・おかざきおかプロップデザイン：田中一真モンスターデザイン：楫野裕翔・和田慎平イメージボード：有原慧悟宝具演出デザイン：伍柏諭メインアニメーター：遠山友賀美術監督：清木亜夕（草薙）・畠山佑貴（草薙）美術ボード：小倉一男（草薙）美術設定：成田偉保（草薙）・板橋紗綾香（グラフィニカ）・杉本あゆみ（千住工房）・新妻雅行（千住工房）・平義樹弥（A-1 Pictures）色彩設計：茂木孝浩CG監督：宮風 慎一（グラフィニカ）2D Works：松田陵平撮影監督：宮脇洋平編集：近藤勇二（REAL-T）音響監督：土屋雅紀音響効果：小山恭正音響制作：INSPION エッジ音楽：澤野弘之制作：A-1 Picturesアヤカ・サジョウ：花澤香菜セイバー：小野友樹ティーネ・チェルク：諸星すみれアーチャー：関智一ランサー：小林ゆう繰丘椿：古賀葵オーランド・リーヴ：羽多野渉キャスター：森久保祥太郎フラット・エスカルドス：松岡禎丞バーサーカー：堀内賢雄ジェスター・カルトゥーレ：橘龍丸アサシン：Lynnフランチェスカ・プレラーティ：内田真礼ファルデウス・ディオランド：榎木淳弥シグマ：梶原岳人ハンザ・セルバンテス：小西克幸ロード・エルメロイⅡ世：浪川大輔ランガル：咲野俊介■公式サイト： https://fate-strange-fake.com/■公式X ＠Fate_SF_Anime https://x.com/Fate_SF_Anime（推奨ハッシュタグ：#strangefake）©成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC