【4年連続】家族葬の永田屋、2026年版「働きがいのある会社」ベストカンパニーに選出！～「三方良し」と「もうひとりの家族のようなおもてなし」を全社員で体現～

株式会社永田屋

株式会社永田屋（本社：神奈川県相模原市、代表取締役：田中 大輔、以下「永田屋」）は、Great Place to Work(R) Institute Japan（以下「GPTWジャパン」）が実施する2026年版「働きがいのある会社」ランキングにおいて、中規模部門（従業員100～999人）にて4年連続でベストカンパニーに選出されましたことをお知らせいたします。

■ 永田屋が大切にする理念・価値観

永田屋の経営の根幹には、「三方良し」という考え方があります。お客様への貢献はもちろん、共に働く社員の幸せ、そして地域社会への貢献、この三つの調和が取れてこそ、真に価値のあるサービスを提供できると考えています。

また、サービスにおける価値観として掲げているのが「もうひとりの家族のような温かみのあるおもてなし」です。24時間365日、悲しみの淵にあるご遺族に対し、形式的な対応ではなく、家族の一員のような親身な姿勢で寄り添うことを、全社員が最も大切な使命として共有しています。

■ 働きがいを高める独自の取り組み：「理念浸透ミーティング」

この「三方良し」や「おもてなしの心」を単なる言葉に留めず、日々の行動に落とし込むため、パートナースタッフを含む全従業員を対象とした「理念浸透ミーティング」を毎月実施しています。

・自律的な行動の促進： 年次や部署に関係なく、ディスカッションを中心に行うことで、一人ひとりが理念に基づいた判断・行動を自発的に実践できる土壌を育んでいます。

・相互理解とリーダーシップ： メンバー間で気づきを与え合う場であるとともに、若手からベテランまでがリーダーシップを発揮・醸成する場として機能しています。

■ 圧倒的な成果：お客様満足度4.9、レビュー2,500件超

理念に基づいた「家族のような寄り添い」は、具体的な数字として現れています。お客様からは累計2,500件を超えるレビューをいただいており、その評価は5点満点中「4.9」という極めて高い満足度を維持し続けています。

葬儀という、時として過酷な現場であっても、社員が高い「働きがい」を感じながら理念を体現し続けることが、お客様からの深い信頼と高い評価に繋がっています。

永田屋はこれからも「三方良し」を追求し、社員一人ひとりが誇りを持って「もうひとりの家族」としてお客様を支えられる環境を整えてまいります。働きがいの向上を通じて、地域社会に必要とされ続ける企業を目指します。

■「働きがいのある会社」ベスト100

▽2026年「働きがいのある会社」ランキング ベスト100（683社参加）

https://x.gd/EXSSk

GPTWジャパン社は、認定・ランキング参加企業のアンケート結果を点数化し、一定レベルを超えた企業を「働きがい認定企業」として認定しています。さらに、認定企業のうち特に働きがいの水準が高い上位100社を「働きがいのある会社」ランキング ベスト100として発表しています。アンケートは従業員向けと企業向けの2種類で構成されており、GPTWジャパン社と外部有識者からなる委員会が精読し点数をつけ、ランキングを決定しています。

■現在積極採用中

永田屋の理念に共感いただける新たな仲間を随時募集しています。記載の職種以外にも募集中ですので、採用HPをご覧ください。

■株式会社 永田屋について

代表取締役：田中大輔

所在地（本社）：〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本8-1-1

TEL 042-772-2554（代表）

WEB：https://www.e-nagataya.com/

相模原市全区、町田市、愛川町に合計11拠点、18式場

セレモニーホール 永田屋

小さな家族葬ハウス(R)橋本メモリアルハウス

西橋本メモリアルハウス

城山永田屋

富士見斎場

小さな家族葬ハウス(R)上溝メモリアルハウス

小田急相模原

小さな家族葬ハウス(R)若松

小さな家族葬ハウス(R)上鶴間

小さな家族葬ハウス(R)町田成瀬

小さな家族葬ハウス(R)町田木曽

小さな家族葬ハウス(R)愛川

事業内容：

○ご葬儀全般についての相談窓口

○仏式・神式・キリスト式・友人葬・無宗教のご葬儀施行

○葬祭具・供花・供物・その他葬祭用品の販売並びに貸付

○死亡届・火葬場・各式場の手続き及び手配

○ご遺体の移送、お車の手配

○寝台車・霊柩車・マイクロバス・ハイヤーなどの手配

○ご遺影写真・お礼状等の作成

○返礼品・粗供養品（香典返し）の販売

○お料理・仕出し（お通夜料理・精進落し料理・お飲み物等）の手配

○貸衣装・喪服・略礼服・着付けなどの手配

○貸し布団の手配

○葬儀用品の販売

○宗教者（僧侶・神官など）のご紹介

○法事・法要の手配

○仏壇・仏具の販売

○遺品整理業務のご紹介

○散骨の手配

○永代供養の手配。