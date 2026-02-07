事業再開に向けた新体制のご報告と説明会開催のお知らせ

一般社団法人ケアと暮らしの編集社

拝啓、日頃より当法人の活動にご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。

当法人は、2025年6月30日に事業の一時休止を発表させていただきました。休止に至るまで、皆様に十分なご説明ができなかったことをお詫び申し上げます。今後の方向性について、ご報告させていただきます。

1. 体制変更のご報告

2025年6月21日に関係者の皆様へご案内した通り、当法人は事業の一時休止を行いました。その後、組織体制の見直しを進めてまいりましたが、2025年11月25日に理事会で体制変更が決定され、2025年12月25日に登記手続きが完了しました。この度、藤岡聡子理事および孫大輔理事が退任し、新たに上田假奈代理事および村松圭司理事が就任いたしました。

これにより、当法人は新たな体制のもと、引き続き「ケアするまちをデザインする」というミッションを掲げ、事業再開に向けた準備を進めております。これまで皆様にご支援いただいた社会的処方の実践、地域共生拠点の運営、全国への伴走支援など、ケアと暮らしが溶け合う地域社会の実現に向けて、再び活動を進めてまいります。

2. 説明会の開催について

事業再開に向けた具体的な方針について、まずは地元・豊岡市の皆様へ対面でご説明させていただく機会を設けました。下記の日程で説明会を開催いたしますので、ぜひご参加ください。

説明会日時

2026年2月12日（木）19:00～21:00

2026年2月21日（土）10:00～12:00

説明会場所

だいかい文庫

（当法人所在地：〒668-0033 兵庫県豊岡市中央町6-1）

参加方法

参加を希望される方は、下記リンクより申し込みフォームにご記入の上、ご参加ください。

申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDteYQfrj6WoVMSwMX5B1wGGWckNtlfPR1ptow-CMEWfPW6w/viewform)

3. 今後の運営について

当法人は、透明性の高い運営を継続し、関係者の皆様が安心して参加できる体制づくりを進めてまいります。地域に根ざした活動を丁寧に再開し、社会的責任を果たしていきます。

引き続き、皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。



一般社団法人ケアと暮らしの編集社

代表理事 守本陽一

理事：上田假奈代、村松圭司

監事：大槻恭子

今後のお問い合わせ窓口

本件に関するご意見・ご質問は、以下の専用フォームからご連絡ください。内容を確認の上、回答までにお時間を頂戴する場合がございますことをご了承ください。

お問い合わせフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPJZH24TIB9C8b11WzZ55tK2ujTvV-QfYQ8ZPtMWNpZ5sDdQ/viewform)