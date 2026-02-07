【新製品】旅の荷物が“自動”で小さくなる。北島国際貿易、MOOBOTブランドより「スマート真空圧縮バッグ」と「紛失防止トラッカー」を同時リリース

北島国際貿易株式会社

北島国際貿易株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：藤原 拓雄）は、自社が展開するトラベルテックブランド「MOOBOT（ムーボット）」より、新たに2つのスマートアクセサリー「MOOBOT スマート・エア・コンプレッションバッグ」および「MOOBOT スマート・トラッカー」を開発し、販売を開始いたしました。

■ 開発の背景：スーツケースの“中身”と“行方”をスマートに

これまで私たちは、スーツケースそのものの進化（電動アシスト、AI追尾）を追求してきました。 しかし、快適な旅を実現するためには、**「パッキング（荷造り）の煩わしさ」と「ロストバゲージ（紛失）への不安」**という、旅の前後にある課題も解決する必要があります。

そこで、北島国際貿易のR&Dチームは、これらを解決する2つのガジェットを自社開発いたしました。

■ 製品1：ボタン一つで真空化。「スマート・エア・コンプレッションバッグ」

旅の荷物で最も場所を取る「衣類」を、テクノロジーの力で圧縮します。

- 特徴1：電動ポンプで自動圧縮 従来の「手で巻く」「掃除機を使う」圧縮袋とは異なります。専用の小型電動デバイス（MOOBOTポンプ）を接続し、ボタンを押すだけ。わずか数分で空気を強力に吸引し、衣類の体積を約50%削減します。- 特徴2：スマートな形状記憶 圧縮後もスクエア（四角形）形状を保ちやすい設計を採用。スーツケースのスペースに隙間なくフィットし、収納効率を最大化します。- 特徴3：耐久性と防水性 繰り返し使用できる高耐久ナイロン素材を採用。防水性も高く、湿気や汚れから大切な衣類を守ります。[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=xiw-j5SLKKE ]

■ 製品2：荷物の場所がスマホでわかる。「スマート・トラッカー」

昨今、世界中の空港で多発しているロストバゲージ問題に終止符を打ちます。

- 特徴1：グローバル追跡ネットワーク対応 Apple社の「探す（Find My）」ネットワーク等に対応（※）。iPhoneユーザーであれば、世界中どこにいても、何千キロ離れた荷物の位置を地図上で正確に特定できます。 (※実際の仕様に合わせて記述を調整してください。Apple認証がない場合は「GPS/Bluetooth技術を応用」等とします)- 特徴2：カードサイズの極薄設計 スーツケースのポケットはもちろん、財布やパスポートケースにも収まるスリムなデザイン。- 特徴3：置き忘れ防止アラート 手元から一定距離離れると、スマホに通知を送る機能を搭載。空港や ホテルでの置き忘れを未然に防ぎます。[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=AjDsxZr9RCY ]

■ 「MOOBOTエコシステム」の構築へ

今回の新製品は、単体での使用はもちろん、MOOBOTスーツケースと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。

１.MOOBOTで運ぶ（楽に）

２.圧縮バッグで詰める（多く）

３.トラッカーで見守る（安心）

北島国際貿易株式会社は、この「旅の三種の神器」を通じて、移動体験そのものをアップグレードしてまいります。

北島国際貿易株式会社（Kitajima International Trading Co., Ltd.）は、東京に本社を構える革新的な「トラベルテック（Travel Tech）」企業です。

私たちは単なる輸出入商社にとどまらず、自社開発能力を有する「移動ロボットメーカー」でもあります。AI（人工知能）、IoT（モノのインターネット）、そしてEV（電気自動車）技術を従来のラゲッジ（鞄）分野に融合させ、技術革新によって人々の移動における課題を解決し、未来のモビリティスタイルを再定義することを使命としています。



■ 会社概要

・会社名： 北島国際貿易株式会社

・代表者： 代表取締役 藤原 拓雄

・所在地： 東京都豊島区巣鴨一丁目27番5号 KMビル3F

・事業内容： 海外製品の輸入販売、AI・IoT製品の企画開発、クラウドファンディング事業、EC事業

・公式Instagram： https://www.instagram.com/velojapan_official/



【本件に関するお問い合わせ先】

北島国際貿易株式会社 広報担当 Email： ins@kitashimajp.com