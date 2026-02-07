島根県安来発のテキスタイルショップ「CHITEN SHOP」公式WEBサイトがオープンしました

CHITEN SHOP

CHITEN SHOPはこの度、公式サイトを公開致しました。日本各地の染織技術から生まれたテキスタイルを、暮らしの風景に溶け込むかたちで提案し、ラグやクッションカバー、生地などを中心にご紹介していきます。 あわせて、CHITEN SHOPで取り扱うアパレルブランド【PLIS / プリー】のセミオーダーメイドの発表会を、松江市の本屋兼ギャラリー「DOOR」にて開催いたします（2026年2月8日（日）～2月11日（水）。

公式WEBサイト トップページ

WEBサイト：https://chitenshop.site/

CHITEN SHOPについて

CHITEN SHOPは、暮らしのなかに自然と溶け込み、日々の風景を静かに彩るテキスタイルを中心に扱うライフスタイルショップです。日本各地で受け継がれてきた染織の技術と、つくり手の確かな目と手によって生まれた生地を選び、糸の選定から染め・織りの技法に至るまで、日用性と美しさの両立を大切にしています。布がもつ表情が日常の空気に馴染み、いつもの部屋の景色を少しだけ更新してくれるそんな「静かな変化」を届けたいと考えています。

2021年、島根県安来で始動。伝統的な日本家屋を改装したアトリエ兼ショップとして、田園風景の中に佇みながら、人と人、人ともの、人とコトが交わり、新たな物語が生まれる「地点」であることを目指しています。ふと目に留まり、手に取り、使うたびに心が弾むような、個性あるアイテムを取り揃えています。

代表的な商品・ラインナップ

MALTOWA / マルトワ

日本各地の染織技術から生まれた生地を、インテリア用ファブリックを中心に展開。ラグ、クッションカバー、生地など、暮らしの中で長く愛される品質とデザインをお届けします。

PLIS / プリー

オリジナルの生地を中心に、国内で染織された独自のファブリックを用いて、バッグ・服・スカーフを手がけるアパレルブランドです。バッグは強度や伸縮性を備えた生地でフォルムそのものを楽しめるデザインに。服は、シワも表情となる風合いや洗いざらしの質感を大切にし、日常から旅先まで軽やかに持ち運べる、ポップでエレガントなスタイルを提案しています。

Model: Misaki Iwata

TAKASI OTA / タカシオオタ

ファブリックパネルや木版画を中心に制作するアートライン。モノトーンを基調に、大胆さと繊細さが共存する世界観を表現しています。

イベント開催概要（PLIS セミオーダー発表会）

CHITEN SHOP取り扱いブランド、PLIS / プリーの、セミオーダーメイドの服の小さな発表会を開催します。呼吸する襞、揺れる生地が重なり生まれる表情を纏う服。

日時：2026年2月8日（日）～2月11日（水）

時間：13:00～18:00

会場：DOOR(https://doorbooks.thebase.in/)

住所：島根県松江市上乃木1丁目22-22(https://maps.app.goo.gl/5EsKwjazqskZaJX57)

駐車場：敷地内2台まで （満車時の場合はご案内します）

Creative Director: Kouki Yamagami

Web Designer: Kouki Yamagami

Photographer: Nobuaki Murakami

CHITEN SHOP 店舗情報

公式Webサイト：https://chitenshop.site

住所：島根県安来市西赤江町613-1(https://maps.app.goo.gl/7oCaDdRsrnSVxT3KA)

INSTAGRAM：@chiten_shop(https://www.instagram.com/chiten_shop/)

ご来店について

CHITEN SHOPは、島根県安来市の穏やかな田園風景の中に佇む、伝統的な日本家屋を改装したアトリエ兼ショップです。ご来店は完全予約制となっております。公式サイトのお問い合わせフォーム、またはInstagramのダイレクトメッセージよりご予約を承っております。

ご来店時のお願い

店舗および敷地内には、土間や岩場など段差のある箇所が多く、繊細な什器や道具が設えられています。皆さまに安心・安全に、そしてゆっくりとした時間をお過ごしいただくため、中学生以下のお客様のご来店、ならびに動物を伴ってのご来店はご遠慮いただいております。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

本件に関するお問い合わせ先

CHITEN SHOP

E-Mail: info@chitenshop.site

TEL: 0854-28-6070（担当 高橋）