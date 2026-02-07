バージョンアップして登場!!【SAFFRON】ふた付きクリスタルリムーバー HRS-4257/4264
株式会社イトウ
電源不要、水洗いOK
本体サイズ：約幅100×高さ31×奥行63mm
■生産地：中国
【弊社製品に関するお問合せ先】
株式会社ヒロ・コーポレーション（福岡県北九州市）から、【SAFFRON】ふた付きクリスタルリムーバー HRS-4257/4264が2月下旬に発売される。
【SAFFRON】クリスタルリムーバーが発売されて大好評の中、バージョンアップして登場。
なんと今回は、フタ付き!!
持ち運びの際や収納時に衛生面を気にされていた方の声を形にしました。
もちろん
電源不要、水洗いOK
角質、ムダ毛を除去
サッと撫でるだけの簡単ムダ毛ケア
の機能はそのままで、形もスタイリッシュになりました。
商品詳細
本体サイズ：約幅100×高さ31×奥行63mm
本体質量：約75g(フタを含む)
■生産地：中国
■素材・成分：ABS、ナノガラス、PP
【弊社製品に関するお問合せ先】
■商品詳細に関しましてはメールにてご連絡ください。
株式会社ヒロ・コーポレーション
メールアドレス:info@cds-ito.co.jp