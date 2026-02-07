【関連シリーズ累計254万部突破!!!】第5回“こどもの本”総選挙で児童文庫 第1位！　角川つばさ文庫「四つ子ぐらし」

株式会社KADOKAWA

2026年2月7日に発表された「第5回小学生がえらぶ！”こどもの本”総選挙」で、株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の児童小説レーベル・角川つばさ文庫より刊行の『四つ子ぐらし（１） ひみつの姉妹生活、スタート！』（作：ひのひまり 絵：佐倉おりこ）が、児童文庫第1位、総合第7位となりました。

児童文庫第1位でのランクインは、2024年発表の「第4回小学生がえらぶ！”こどもの本”総選挙」に引き続き、連続2回目の快挙となります。

『四つ子ぐらし（１） ひみつの姉妹生活、スタート！』

書籍情報：https://yomeruba.com/product/tsubasabunko/yotsugo/321805000517.html

シリーズページ：https://tsubasabunko.jp/product/yotsugo/

※「”こどもの本”総選挙」…今の小学生から最も支持されている最強の本を選び、その結果を公表することで、子どもたちと本との出会いを提供し、読書活動の推進や出版文化の発展を図る投票企画。第5回では、全国の小学生を対象に2025年5月5日から同年9月8日まで投票が行われた。

「四つ子ぐらし」シリーズあらすじ

親も親戚もいない、ひとりぼっちの12歳・宮美三風（みやび みふ）。

ある日、生き別れだった四つ子の姉妹がいることが判明。そしてなんと、姉妹四人だけで一軒家で自立の練習をしながら生活することになった！

育ちの違いからすれ違ってしまうこともあるし、四人それぞれに、ひとりぼっちだった時に負った深い心の傷もあるけれど、初めて出会えた『家族』との絆を育んでいく。

目印は「児童文庫第1位」オビ！

「第5回“こどもの本”総選挙」で受賞した『四つ子ぐらし（１） ひみつの姉妹生活、スタート！』を、特別なオビで展開中！

書店店頭では、「全国の小学生がえらぶ児童文庫第1位」の帯を目印にしてください。

「1位」帯を巻いた１.巻のイメージはこちら！

関連シリーズ累計254万部!! コミックスも発売中

角川つばさ文庫より刊行中の小説「四つ子ぐらし」シリーズは、現在本編が22巻、カラーページを多数収録した『四つ子ぐらしファンブック』1冊が刊行中の、大人気児童小説シリーズ。

角川コミックス・エースより、小説の挿絵を担当している佐倉おりこの作画によるコミックス版『四つ子ぐらし』1～5巻も発売中（以下続刊）です。

小学生はみんな知っている、大ヒット児童文庫シリーズです。

東京都の児童向け安全教育で「四つ子ぐらし」とのコラボレーションを実施中！

東京都の防犯活動支援ポータルサイト「東京都防犯ネットワーク」で提供されている「こども安全マップ」と、「四つ子ぐらし」のコラボレーションを、2025年4月より実施中です。

こども安全マップで使用できるキャラクターイラストのアイコン10種の配信は児童から大変好評で、マップの作り方を学べる、描き下ろしイラスト入りのリーフレットの配布も行っています。

「こども安全マップ」で使用できる「四つ子ぐらし」アイコン10種「四つ子ぐらし」描き下ろしイラスト入り「こども安全マップ」リーフレット

東京都とコラボ実施中！： https://www.bouhan.metro.tokyo.lg.jp/topics/detail/?id=200

こども安全マップ：https://www.bouhan.metro.tokyo.lg.jp/child-safety/map/

東京都防犯ネットワークHP：https://www.bouhan.metro.tokyo.lg.jp/

「四つ子ぐらし」シリーズ 2026年3月11日（水）発売の最新巻は、1巻を読んだあとすぐ読める、スペシャルな短編集！

1巻の発売直後から大人気！ シリーズ22巻まで発売中の「四つ子ぐらし」シリーズの3月発売予定の最新巻は、1巻を読んだ直後に楽しく読めるスペシャル版！

22巻まで読んでいなくても大丈夫ですし、22巻まで読んでいる読者も、途中まで読んでいる読者も、全「四つ子ぐらし」読者が、存分に楽しめる内容となっています。

【書誌情報】

角川つばさ文庫

『四つ子ぐらしSP! 四人が出会った最初の最初』

作：ひのひまり 絵：佐倉おりこ

発売予定日：2026年3月11日（水）

定価：858円（本体780円＋税）

サイズ：新書判（天地173mm×左右112mm）

ISBN：9784046323941

▼詳細はこちら

https://tsubasabunko.jp/product/yotsugo/322509000949.html

ぜひ、お手に取って、「おもしろい＆かわいい」をつめこんだ一冊をお楽しみください！

受賞作品『四つ子ぐらし（１）』書誌情報

【書誌情報】

角川つばさ文庫

『四つ子ぐらし（１） ひみつの姉妹生活、スタート！』

作：ひのひまり 絵：佐倉おりこ

定価：836円（本体760円＋税）

サイズ：新書判（天地173mm×左右112mm）

ISBN：9784046318404

▼詳細はこちら

https://yomeruba.com/product/tsubasabunko/yotsugo/321805000517.html

著者紹介

作：ひのひまり

おとめ座のＯ型。奈良県在住。2018年、「エスパー部へようこそ」で第6回角川つばさ文庫小説賞一般部門、史上初となる特別賞を受賞。「四つ子ぐらし」シリーズでデビュー。

絵：佐倉おりこ

やぎ座のＢ型。キュートでガーリーな作風で人気を博すイラストレーター。ＫＡＤＯＫＡＷＡ児童書ポータルサイト「ヨメルバ」でコミカライズ版「四つ子ぐらし」を連載中。児童書籍、技法書など、ジャンルを問わず幅広く活躍。

角川つばさ文庫とは

「角川つばさ文庫」は、2009年3月に創刊した子どもたちの「読みたい気持ち」を応援する児童文庫シェアNO.1※レーベルです。

KADOKAWAの持つコンテンツや読者を楽しませるノウハウを子どもたちのために駆使し、青春、冒険、ファンタジー、恋愛、学園、SF、ミステリー、ホラーなど幅広いジャンルの作品を刊行しています。レーベル名には、物語の世界を自分の「つばさ」で自由自在に飛び、自分で未来をきりひらいてほしい。本をひらけば、いつでも、どこへでも……そんな願いが込められています。

主な作品に『四つ子ぐらし』『時間割男子』『ぼくらの七日間戦争』『怪盗レッド』シリーズなど。

※出典：児童文庫レーベルトップシェア。公益社団法人 全国出版協会 出版科学研究所調べ（2024年3月）

■角川つばさ文庫公式HP：https://tsubasabunko.jp/

■角川つばさ文庫公式Ｘ：https://x.com/tsubasabunko

■角川つばさ文庫公式LINE：https://page.line.me/tsubasabunko

■角川つばさ文庫公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tsubasabunko