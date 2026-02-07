【2/7-22】アジア最大級のキャンピングカーショーで話題のモデルをじっくり見て・相談できるトイファクトリー商談会『アンコールフェア』開催！

株式会社トイファクトリー

ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）販売台数でインド＆アジア太平洋地域No.1を達成する株式会社トイファクトリー（本社：岐阜県可児市、代表取締役：藤井昭文）は、フィアットプロフェッショナル正規ディーラーとして日本仕様フィアットデュカトの車両販売、及び、キャンピングカー架装・販売を行っています。

アジア最大級のキャンピングカーの祭典〈ジャパンキャンピングカーショー2026〉に出展したモデルをはじめ、人気のキャンピングカーを実際にご覧いただきながらご商談いただける「アンコールフェア」を2月7日（土）～22日（日）の期間で開催いたします。

開催期間

2026年2月7日（土）～2月22日（日）

対象店舗- トイファクトリー岐阜本店（岐阜県可児市瀬田800-1）- EURO-TOY相模原店（神奈川県相模原市南区相模大野2丁目7-5）- トイファクトリー湘南店（神奈川県藤沢市鵠沼海岸6-10-17）

期間中は大変混み合いますので、事前のご来場予約をお願いいたします。

会場での興奮や驚き、ワクワクを “ゆっくり・じっくり” 体験いただける絶好の機会です。

ショーの熱気そのままに、ぜひこの機会にご来場ください。

アンコールフェア期間中の特別特典

フェア展示車両

各店舗｜ご来場予約はこちら :https://toy-factory.jp/reservation/- 特別金利実施！- ローン最長180回払いOK- 試乗車多数ご用意- 乗り換えキャンペーンも同時開催中！- 即納車もご用意しておりますトイファクトリー岐阜本店

＜オリジナル ハイエースキャンピングカー＞

・BADEN ＜試乗可能＞

・CORDOBA CRUISE

・GT

・BALEIA



＜オリジナル デュカトキャンピングカー＞

・DA VINCI 5.4 ＜試乗可能＞

・DA VINCI 5.4 [30th LIMITED EDITION]

・DA VINCI Lusso 6.0

・gioia

・VAN LIFE



＜A.I.M（EURO-TOY正規輸入キャンピングカー）＞

・LAIKA ECOVIP L2009

・ETRUSCO | T6900 SB



＜特別展示＞

・トイファクトリーの “断熱体感ラボ” DUCATO

店内にはゆったりとお過ごしいただける暖炉エリアや、キッズスペースも準備しており、ご来店のお客様にワクワクを体感いただける空間をご用意しております。トイファクトリー初となる「輸入車キャンピングカー専門店」として24年4月にオープン。国内最大級のキャンピングカー屋内型ショールームを備え、キャンピングカー文化の本場である欧州のプレミアムモーターホームブランドの数々や、トイファクトリー製のオリジナルデュカトキャンピングカーを、天候に左右されずにゆったりとご覧いただけます。EURO-TOY 相模原

＜オリジナル デュカトキャンピングカー＞

・DA VINCI 6.0 [2026 Full Model Change] ※New Model

・DA VINCI 6.0 ＜試乗可能＞

・DA VINCI 5.4

・Brugge

・gioia ＜試乗可能＞

・Origin 5.4



＜A.I.M（EURO-TOY正規輸入キャンピングカー）＞

・ETRUSCO | T6900 SB ＜試乗可能＞

・LAIKA | ECOVIP L3019

・LAIKA ECOVIP L2009

・Weinsberg Caracompact Suite 640MB

トイファクトリー湘南店

＜オリジナル ハイエースキャンピングカー＞

・BADEN

・CORDOBA CRUISE

・GT ＜試乗可能＞

・BALEIA



＜オリジナル デュカトキャンピングカー＞

・DA VINCI 5.4

「体験型ショールーム」というコンセプトのもと、キャンピングカーの展示はもちろん、自由なキャンピングカー旅をより楽しくする遊びのご提案をいたします。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

ジャパンキャンピングカーショー2026 in 幕張メッセ

2026年1月30日（金）～2月2日（月）の4日間、幕張メッセにて開催された「ジャパンキャンピングカーショー2026」。期間中は大変多くのお客様にご来場いただき、誠にありがとうございました。

今年のトイファクトリーブースのテーマは「進化を、止められない。」

フルモデルチェンジを果たした新型「DA VINCI（ダヴィンチ）6.0」の初披露をはじめ、

クレサナトイレ新製品「X1」の初登場、そしてトイファクトリー史上初となる「断熱体験ラボ」の開催など、ブースは連日大きな賑わいを見せました。



進化を“見る・触れる・体感する”そんな濃密な4日間となりました。

生まれ変わったフラッグシップモデル「DA VINCI 6.0」

全長6mのゆとりあるフィアット・デュカトL3H2をベースに、“贅沢な大人2名の旅時間”をテーマにフルモデルチェンジを果たした「DA VINCI（ダヴィンチ）6.0」。

「モダンラグジュアリー」を追求し一新されたデザインに加え、20cmの幅拡張と2人分の追加マットを備えたベッドスペース、さらに新開発の高密度・高反発ウレタンマットを採用することで、これまで以上に上質な“眠り”を実現しました。

その進化をひと目見ようと、ブースには連日多くのお客様が足を運び、新しいダヴィンチに注がれる期待の高さがうかがえました。

日本初上陸モデルを含む正規輸入車「A.I.M」

新型「DA VINCI 6.0」詳細 :https://www.euro-toy.jp/lineup/toy-factory/davinci6/

トイファクトリーが自信をもってお届けする正規輸入車「A.I.M」からは「ETRUSCO（エトルスコ）」「LAIKA（ライカ）」「WEINSBERG（ウェンズバーグ）」の3ブランドを展示。

なかでも注目を集めたのが、日本初上陸となる「ETRUSCO I 6900 SB」。

最高峰の7mフルコンモデルならではの上質な装備と、フロントガラス一面に広がるパノラマビューは、まるで高級スイートルームのような非日常感を演出。

足を止めて見入る来場者の姿が絶えず、“次の旅の理想像”を描く一台として強い印象を残しました。

注目高まるオリジナルモデル

ETRUSCO I 6900 SB 詳細 :https://www.euro-toy.jp/lineup/etrusco/i-6900-sb/

DUCATO（デュカト）ベースからはさらに4モデルを展示。

大人気のファミリーモデル「Brugge（ブルージュ）」「gioia（ジョイア）」、トイファクトリー30周年アニバーサリーモデル「DA VINCI（ダヴィンチ） 5.4 [30th LIMITED EDITION]」、自由な趣味旅を叶える「VAN LIFE（バンライフ）」。



デュカトならではの広い室内空間を活かし、日本の旅スタイルに寄り添って磨き上げられたオリジナルモデルは、多くのお客様から高い評価をいただきました。

さらに、ハイエースからは、不動の人気No.1モデル「BADEN（バーデン）」と贅沢な二人旅を叶える「CORDOBA CRUISE（コルドバクルーズ）」を展示。

いずれのモデルもその使い勝手と快適性を確かめるため、終日多くの方にご覧いただきました。

史上初公開「トイファクトリー断熱体験ラボ」

断熱力・防音力を体感できる実験コーナー

今回のショーで初披露となったのが、トイファクトリーの断熱性能を“見える化”した「断熱体験ラボ」。白衣をまとった“博士”たちが登場し、断熱の仕組みや性能をわかりやすく解説するユニークな展示は、大人からお子様まで幅広い層に大好評でした。



肌で感じて、目で見て、耳で聞いて、体感する。

トイファクトリーが長年こだわり続けてきた「快適さの理由」を知っていただく貴重な機会となりました。

新登場「X1」を含むクレサナジャパンブース

本イベントにて予約販売を受付開始した、新型クレサナトイレ「X1」。

ブースではクレサナ社のCEO、ダニエル・ヴェラー氏もデモンストレーションに参加し、そのコンパクトさと高い実用性を直接ご紹介しました。

アウトドアから防災用途まで幅広く活躍する新たなトイレとして、会場では大注目となりました。

ブース紹介YOUTUBEも公開中！

会場の熱気をそのままお届けするブース紹介YouTube動画も公開中です！

写真だけでは伝えきれない臨場感を、ぜひ動画でもお楽しみください。

【株式会社トイファクトリー】

ブース紹介｜Youtube動画はこちら :https://youtu.be/Zt43rDBmqa0?si=bRiSyFsftVYAVs_H

会社概要

岐阜県可児市に本社を置くトイファクトリーは、ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1のキャンピングカーメーカーです。



自動車メーカーが保証する自動車本来の安全性を崩すことなく架装された当社のキャンピングカーは、様々な独自技術が施されています。車中泊の快適性の指標となる寒暖の気温差を押さえる「ボディ高断熱施工」から弊社キャンピングカーの特徴でもある「エアロウィンドウ」、大手電機メーカーと共同開発した高効率ソーラー発電システムや家庭用インバータークーラーが車載された「クールコンプシステム」など、当社のキャンピングカーは、車中泊旅行を快適に過ごす為、数々の装備を業界に先駆けて採用してきました。



またキャンピングカーのみならずドクターカー、自治体・団体向けの多目的車両MARU MOBIなど特殊車両まで、細部にわたりご使用いただくお客様それぞれのニーズに合わせて製作。2021 年春放映の情熱大陸では、トイファクトリーのものづくり姿勢や、キャンピングカーに対する想いなどが特集され多くの反響をいただきました。

2022年9月にはステランティスジャパンとフィアットプロフェッショナル正規ディーラー契約を締結し、2023年にフィアットデュカトをベース車両とした新型キャンピングカーを発表。

2025年には、インド、アジア、オーストラリアを含むアジア太平洋地域において、FIAT DUCATO（フィアット・デュカト）の販売台数が最も多かったディーラーとして表彰を受けました。



商号：株式会社トイファクトリー

代表者：代表取締役 藤井昭文

所在地：〒509-0213岐阜県可児市瀬田800-1(トイファクトリー・インターナショナルは沖縄所在)

設立：1995年8月



【事業内容】

・キャンピング車両製作販売・特殊車両、福祉車両製作販売・自動車内外装製作・ヨーロッパ車両輸入販売・RV用品・パーツ輸入販売・自動車レンタルサービス・自転車販売、レンタルサービス・車検、整備

・フィアットプロフェッショナル正規ディーラー



【URLリンク】

TOY-FACTORY https://toy-factory.jp/

EURO-TOY https://www.euro-toy.jp/

※「EURO-TOY（ユーロトイ）」とは、日本のRV業界を牽引するトイファクトリーが、欧州のキャンピングカーブランドをセレクトしてお届けする「輸入車キャンピングカーディーラー」です。



公式Instagram（TOY-FACTORY） https://www.instagram.com/toy_factory_official/

公式Instagram（EURO-TOY） https://www.instagram.com/euro_toy_official/

公式Facebook https://www.facebook.com/toyfactory.jp