【2月9日オープン】100食限定！本格“生”冷麺500円★焼肉こじま初の“生冷麺ランチ”誕生★
関西で高い支持を集める焼肉ブランド「焼肉こじま」が、
2026年2月9日（月）、焼肉こじま 離れ ハービスPLAZA大阪 をオープンします。
本店舗は、“こじまといえばハンバーグ”という既存イメージを覆す、
こじま初の《本格“生”冷麺ランチ》を主役にした新スタイル。
オープンを記念し、1日限り・100食限定の破格企画と、
ディナータイム限定の衝撃ドリンクフェアを2月いっぱい開催致します！
【オープン日限定キャンペーン】
本格“生”冷麺セット 通常1,299円 → 500円（税込）
実施日：2026年2月9日（月） 数量：100食限定
製麺所併設だからこそ実現できた、その日に仕上げる“生”のもちつる麺。
丹精込めて引いた出汁は、門外不出のこじま独自レシピ。
さらに、冷麺との相性を突き詰めた複数の薬味は、「全部入れても旨い」設計。
“焼肉店の冷麺”の常識を覆す、ランチの主役になる一杯です。
【オープン記念企画】
期間：2026年2月9日（月）～2月28日（土）
対象：ディナータイム限定
数量制限：なし
仕事終わりの一杯から、しっかり食事利用まで。
気軽に立ち寄れる“価格の驚き”で、夜の利用もぜひお立ち寄りください！
【ハービスプラザ店 限定冷麺３つのこだわり】
１. 門外不出の出汁
厳選食材のみを使い、毎日丁寧に引く出汁。冷麺の為だけに設計されたこじま独自の味わい。
２. 自社配合・オリジナル生冷麺
何度も試作と試食を重ねて完成した、他にはない“もちつる”食感のオリジナル麺。
３. 全部入れて旨い薬味設計
一つひとつが主張しすぎず、すべてを合わせて完成する味のバランス。
本格“生”冷麺に加え、A5黒毛和牛を使用した「焼肉屋の牛めし」をセットで
楽しめるランチメニューも展開。
焼肉店ならではのA5黒毛和牛の上質な肉質と、コク深い特製ダレが
ご飯に絡む牛めしは、生冷麺との相性も抜群で、
ランチタイムの冷麺のお供として満足度の高いランチを提案します。
こだわりにこだわり抜いた本格“生”冷麺は、間違いなく過去１。と、言ってもらえる
自信があるほどのこじまの自信作。今までの冷麺の概念を覆す。旨み爆発のもちつる
本格生冷麺となっております！ぜひ一度ご賞味下さい★※高確率でハマります
ディナーでも単品冷麺はありますが、焼肉メインの営業となります。
焼肉こじまハービスプラザ大阪店
これがこじま価格！『本気で美味い！本間に安い！』
ディナー厚切りタン\1,399！
国産！特選和牛ハラミユッケ\1,699！
極上素材がこの価格で。
コスパ最強！物価高なのに逆行した、
お客様へ大還元な焼肉屋。
焼肉こじまとは
焼肉こじまは、1978年創業。「肉屋も通う焼肉店」として、肉質・仕入れ・カットに
一切妥協せず、羽曳野本店を中心に47年にわたり地域のお客様に親しまれてきました。
今回オープンするハービスプラザ大阪店は、その伝統を守りながら、
“焼肉×手切り冷麺×ライブ感”という新たな焼肉体験を提案する挑戦店舗です。
店舗情報
店舗名：焼肉こじま 離れ ハービスPLAZA大阪
オープン日：2026年2月9日（月）
住所：大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ハービスPLAZA大阪 B2F
電話番号：06-4256-6551
定休日：ハービスPLAZA大阪に準ずる
席数：32席
食べログ：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27154086/
ん▶︎詳しくは公式Instagramにて
https://www.instagram.com/yakiniku_kojima1978?igsh=NndpMmd2eWQxd2Rs
お問い合わせ先
焼肉こじま広報担当 大谷 彩也香
E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp
TEL：070-1804-3838(#)
【株式会社虎寅 概要】
商号 ：株式会社 虎寅
代表者：代表取締役 内海 順紀
所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17
設立 ：2021年1月6日
事業内容：焼肉店経営およびフランチャイズ本部運営