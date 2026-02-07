創業半年、30社以上の支援実績を持つ株式会社Straxisが マーケティング支援事業「マーケティングブースト」を本格始動

株式会社Straxis

株式会社Straxis（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤田雄也）は、2026年1月より、顧客の希望を踏襲しマーケティング支援事業「マーケティングブースト」の提供を本格的に開始いたしました。運用開始直後から複数社申し込みがあり、5社の運用を既に開始しています。

当社は2025年8月の設立から3ヶ月で、上場企業2社を含む30社以上のマーケティング支援を行ってきました。また代表や取締役が自社の事業として3年で数億のスクール事業や、総計600名を超えるコミュニティなどを運営、その実績とノウハウを集約した包括的サービスが「マーケティングブースト」です。

■ サービス開発の背景

多くの中小企業やスタートアップが、集客に課題を抱えながらも、専任のマーケティング担当者を置く余裕がないのが現状です。広告代理店に依頼しても、運用のみの対応で終わり、根本的な課題解決に至らないケースが少なくありません。

「マーケティングブースト」は、広告運用だけでなく、コンセプト設計・ランディングページ制作・ファネル構築・クリエイティブ制作まで、企業のマーケティング活動を包括的に支援するサービスとして誕生しました。

■ 「マーケティングブースト」サービス概要

「マーケティングブースト」は、月額20万円（税別）から、当社のマーケティングチームを「自社のマーケティング事業部」のように活用いただけるサービスです。業務範囲を固定せず、企業のフェーズや課題に応じて柔軟に対応します。

▼ 主な支援内容 ・コンセプト設計：商品・サービスの価値を最大化する訴求軸の構築 ・広告運用：Meta・Google広告の実務運用とデータ分析 ・LP制作：コンバージョンに特化したランディングページの制作 ・ファネル構築：VSL制作・セミナー導線・採用支援などの導線設計 ・クリエイティブ制作：バナー・動画広告素材の企画・制作 ・内製化支援：社内マーケティング担当者の育成・ノウハウ移管

広告運用を軸にPDCAを回し、最適なマーケティング導線を構築・改善していきます。また、社内にマーケティング担当がいる企業には、将来的な内製化を見据えた伴走型の支援も行います。

■ 3つの差別化ポイント

「新卒の給料」で再現性の高いマーケティングを実現

月額20万円からという価格設定は、新卒社員を1名採用するコストと同等です。それでいて、広告運用からLP制作・ファネル構築まで一気通貫で対応。再現性の高いマーケティング導線を構築します。

業務範囲を固定しない「自社専属マーケティング部」

従来の広告代理店のように運用だけを請け負う形態ではなく、企業のフェーズや課題に応じて柔軟に支援範囲を変えられるのが特徴です。あたかも自社のマーケティング事業部のように活用いただけます。

経営目線で利益を残す施策立案

代表・藤田、取締役・西田がともにコンテンツホルダーであり、自ら商品設計・販売・集客を行ってきた経験を持ちます。そのため、単なる広告の最適化だけでなく、ROAS・利益率・商品構造まで踏み込んだ、経営判断に直結する施策を立案できます。

■ 実績・信頼性

当社は設立から3ヶ月で上場企業2社を含む30社以上の支援を開始。スクール事業・コンサルティング・採用・実店舗など、多様な業界の企業を支援しています。

▼ 主な支援実績 ・広告費5万円で売上120万円を創出（ROAS 2,400%） ・広告費100万円でROAS 700%を達成 ・広告予算300万円から2,000万円規模への拡張を実現 ・クライアントのマーケティング内製化に成功

■ メディア掲載実績

当社および経営陣の活動は、日経新聞、毎日新聞、テレ東プラスをはじめとする各種メディアに掲載しています。

・代表・藤田：雑誌「anan」への掲載、都内電鉄広告枠への出稿 ・取締役・西田：Yahoo!ニュース含む多数のメディア掲載、YouTube登録者100万人超「脱・税理士スガワラくん」セミナーにて講演

■ 料金プラン

サービス名：マーケティングブースト 月額料金：20万円（税別） 最低契約期間：3ヶ月～ LP制作費：30万円（税別）※別途 支援範囲：広告運用・コンセプト設計・LP制作・ファネル構築・クリエイティブ制作・内製化支援

■ 代表コメント

「企業の課題はいつだって集客です。ですが本来は、新商品の開発や顧客への価値提供、目指したいビジョンを実現することに集中すべきだと考えています。私たちが集客の悩みを引き受け、伴走することで、企業が夢を追える環境をつくりたい。その想いで『マーケティングブースト』を立ち上げました。」

株式会社Straxis 代表取締役 藤田雄也

■ 今後の展望

今後は、広告運用の高度化やAIによる属人生の排除に加え、経営者の意思決定を支えるデータ指標の整備、広告費最適化モデルの提供、長期で安定集客を見込むファネルの提供などを進め、企業が継続して挑戦できる環境づくりに貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社Straxis

代表取締役：藤田雄也

取締役：西田優也

所在地：大阪府大阪市北区堂山町14-24

設立：2025年8月 事業内容：マーケティング支援、Meta広告運用

ミッション：誰もが夢に熱狂できる社会

ビジョン：顧客のコアパートナーに

バリュー：本気・実行・進化

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Straxis

話番号：090-8377-4653 メ

ールアドレス：info@straxis-marketing.com