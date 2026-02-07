【ネイティブキャンプ留学】語学学校「B’Hoian」春のジュニアプログラムを開催

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、ベトナム・ホイアンの人気校「B’Hoian」にて、春のジュニアプログラムを開催いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_02_07

春のジュニアプログラムについて

B’Hoian は、ベトナム・ホイアンにて 2026年春のジュニアキャンプを開催いたします。本プログラムは、主にジュニア世代を対象に、英語学習と体験型アクティビティを通じて、国際感覚・主体性・リーダーシップを育む短期キャンププログラムです。

「世界のアート」「環境・サステナビリティ」などのテーマを軸に構成されており、英語を使ったワークショップやディスカッション、体験学習を通して、英語を学ぶだけでなく、実際に使いながら考え、表現する力を養います。単なる語学研修ではなく、価値観や視野を広げる“グローバル体験”を重視した内容が特長です。

【日程と料金】

・実施期間：2026年3月22日（日）～ 4月4日（土）

・参加期間：1週間または2週間

・参加費：

1週間：約130,000円

2週間：約217,000円

※為替レートや現地事情により実際の金額は変動する可能性があります。

※航空券、ビザ取得費、海外旅行保険料などの渡航費用は別途必要となります。

B’Hoianの特徴

1. 学び×癒し×遊びが融合する、ホイアンでの特別な遊学体験

B’Hoianでは、英語を学ぶだけでなく、ウェルネスや文化体験を通じて心も体もリフレッシュできます。ヨガや瞑想で一日のスタートを切り、午後は実践的な英語やベトナム語のレッスンを実施。自然に囲まれた環境で学びながら、遊びや癒しも満喫できる、遊学に最適な場所です。

2. 世界中の仲間と多文化交流！国際的な環境で学ぶ楽しさ

B’Hoianには、世界各国からの参加者が集まり、日常生活の中で自然に英会話を楽しめます。デジタルノマドや長期滞在者も多く、語学学校という枠を超えた国際交流が可能です。異文化に触れながら学ぶことで、語学力だけでなくグローバルな視野も養うことができます。

3. 観光地にも近く、学びと観光のバランスが抜群

B’Hoianは、ホイアンの旧市街や観光地に近く、学びの合間に観光を楽しむことができます。週末には、地元の魅力を体験できるツアーやアクティビティも多数用意。英語や文化を学びながら、美しい街並みとともに、思い出に残る遊学生活を送ることができます。

B’Hoianの紹介

学校紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/124

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。B’Hoianの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_02_07

公式LINE：https://page.line.me/576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

