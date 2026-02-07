京都サンガF.C.「プラチナスポンサー」就任のお知らせ

新都市企画株式会社

この度、新都市企画株式会社は、プロサッカークラブ「京都サンガF.C.」とのスポンサー契約を更新し、新たに「プラチナスポンサー」に就任いたしました。

弊社はこれまでも、シルバー、ゴールドスポンサーとして同クラブを応援してまいりましたが、今シーズンからはプラチナスポンサーとして、より一層強力に京都サンガF.C.をサポートさせていただきます。

私たちは「Value Developer（個性を、解き放つ。）」という理念のもと、京都の街で不動産開発や再生事業を展開しております。地域に根差し、どんな時も諦めずに挑戦を続けるサンガの姿勢は、私たちの街づくりに対する想いそのものです。

これからは不動産開発という「街の基盤づくり」に加え、スポーツを通じた「地域のコミュニティ活性」にもこれまで以上に深く関わり、街がより魅力的に、活気あふれる場所となるよう貢献してまいります。

がんばれ、京都サンガF.C.！

