スペインで日本人女子サッカー選手9名がプロ契約を達成

海外サッカー留学を支援するStayDream Group（本社：東京都新宿区、代表：宮川 類）は、同社のサポートを通じて、累計9名の日本人女子サッカー選手がスペインでプロ契約を達成したことをお知らせいたします。現在も6名の選手がスペインリーグで活躍中です。

プロ契約達成選手（累計9名）

スペイン2部（Segunda Federacion Femenina）

・浦海 綾（CP Cacereño Femenino / 横須賀シーガルズJOY → ニッパツ横浜FCシーガルズ → スペイン）

・長 若奈（CP Cacereño Femenino / 十文字高校 → FC町田ゼルビアレディース → スペイン）

スペイン3部（Tercera Federacion Femenina）

・市川 桃子（FF La Solana / 常葉大学附属橘高校 → スペイン）

・佐瀬 実（Cacereño Femenino Atletico / 佐久長聖高校 → アメリカ大学 → スペイン）

・毛利 亜美（SD Huesca / 佐久長聖高校 → スペイン）

・森田 優乃（SD Huesca / 武蔵丘短期大学 → スペイン） ※帰国済

・竹内 未来乃（RUT Femenino / ノジマステラ相模原ドゥーエ → スペイン） ※帰国済

・島野 美央（CD Juan Grande / 追手門学院高校 → 伊賀FCくノ一三重 → スペイン） ※帰国済

スペイン4部（Regional）

・齋藤 莉音（Zaragoza CFF B / 佐久長聖高校 → スペイン）

※本リリースにおける「プロ契約」とは、サッカーの収入のみで生活できる待遇（給与・住居提供等）でクラブと契約している状態を指します。

毛利亜美選手 (SD Huesca Femenino所属)左下：森田優乃選手 (元SD Huesca Femenino所属)

背景：なぜスペインで日本人女子選手が活躍できるのか

2023年FIFA女子ワールドカップでスペイン代表が優勝して以降、スペイン女子サッカーへの投資が急拡大しています。2部・3部リーグでも給与が支払われるクラブが増え、日本人女子選手にとって大きなチャンスが生まれています。

スペイン女子リーグの待遇例（3部）：

・月給：平均250ユーロ（約4万円）

・住居：クラブが無料提供

・水道光熱費：クラブ負担

・ゴールボーナス：チームにより支給あり

・就労ビザ：クラブがサポート

日本の「なでしこリーグ1部」（実質2部相当）では、サッカーのみで生活できる選手はほぼいないのが現状です。スペイン3部の方が待遇が良いケースも珍しくありません。

StayDream Groupの強み

StayDream Group代表の宮川 類は、10歳でスペインの名門アトレティコ・マドリードの下部組織（カンテラ）に入団し、約7年間スペインでプレーした経験を持ちます。

スペインサッカー界との豊富なネットワークを活かし、選手一人ひとりに最適なクラブを紹介。渡航前の準備から現地でのサポート、契約交渉まで一貫して支援しています。

また、スペイン2部クラブ「SD Huesca」との提携プログラムも展開。元日本代表の岡崎慎司選手、橋本拳人選手が所属したクラブの下部組織で、日本人選手が練習参加できる機会を提供しています。

代表コメント

StayDream Group 代表 宮川 類

「日本の女子サッカー選手には、もっと多くの選択肢があることを知ってほしいと思っています。なでしこリーグで夢を追うことも素晴らしいですが、スペインには『サッカーだけで生活できる環境』が2部・3部にも存在します。

私自身、10歳でスペインに渡り、言葉も分からない中でサッカーに打ち込んだ経験があります。その経験を活かして、一人でも多くの選手が世界で挑戦できるようサポートしていきたいと考えています。

今後もスペインをはじめ、ドイツ、オーストラリアなど世界各国へのサッカー留学を支援してまいります」

今後の展開

StayDream Groupは、女子サッカー選手のスペイン挑戦を引き続き支援してまいります。2026年シーズンも複数の選手がスペインでのトライアウトを予定しており、さらなるプロ契約達成を目指します。

また、男子選手向けにはスペイン・ドイツへのサッカー留学、小中高生向けには短期プログラムなど、幅広い年齢・レベルの選手をサポートしています。

会社概要

会社名： ステイドリームグループ株式会社

代表者： 宮川 類

所在地： 東京都新宿区

設立： 2024年

事業内容： 海外サッカー留学支援、トライアウトサポート、指導者留学支援

対応国： スペイン、ドイツ、オーストラリア、韓国 他

公式サイト： https://staydreamgroup.com/

公式LINE： https://lin.ee/Z8lrg5i

