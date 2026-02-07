小さな春がいっぱい！「早春フェスタ」を開催します（国営讃岐まんのう公園）
春に向けて、過ごしやすい日々が増えてくる季節。国営讃岐まんのう公園では2月7日（土）から3月1日（日）まで、一足先に春の訪れを楽しめる『早春フェスタ』を開催します。
今年は例年よりも早くロウバイやウメなどの開花が進んでいます。園内では早春の花々が次々と開花し、花の色や香りをお楽しみいただけます。
春の気配を感じる園内で、ゆったりとした癒しのひと時をお楽しみください。
早春を彩る花のリレーが始まります！
まんのう公園内では春の訪れを告げる早春を彩る花々がまるでバトンをつなぐように次々と開花します。厳しい冬を超えて咲く花々の生き生きとした姿をお楽しみください。
ロウバイ（蝋梅）
名前の通り、蝋のように透明感のある黄色い花が特徴です。
木は２mほどの高さになり、近くに寄るとふわりと甘い香りが漂います。
晴天の日には青空に黄色の花が映えて格別ですよ！
現在、ロウバイをもっと楽しめる解説板も設置しているので是非ご覧ください。
【見ごろ】２月上旬～２月下旬
【場 所】竹風庵
【数 量】40本
隣接する竹風庵にて開催される「お茶席：2月8日（日）、22日（日）開催予定」に参加して、ゆったりとした休日を過ごすのもおすすめです。
『体験教室「お茶席」』についてはこちら :
https://sanukimannopark.jp/archives/event/489
二ホンズイセン
まだ冷えの残る早春の森に映えるニホンズイセン。清楚な白い花に、すっと伸びた葉は凛とした気品を感じます。
まんのう公園では明るい樹林内に咲き誇る姿をお楽しみいただけます。
こちらも甘い香りが楽しめるので、ぜひお顔を近づけて香りも楽しんでくださいね！
【見ごろ】２月中旬～３月上旬
【場 所】竜頭の森
【数 量】2万本
ウメ
花巡りの丘に隣接した「梅の道」にてぽつぽつと紅梅が開花し始めました。白梅は紅梅よりも少し遅れて開花します。風に乗って薫る、甘い香りを一緒にお楽しみください。
すぐ横にはワンちゃんといっしょに思い切り遊べる「ドッグラン」もございます。
【見ごろ】2月下旬～３月中旬
【場 所】花巡りの丘横 梅の道
【数 量】120本
クリスマスローズ
ローズ（バラ）と名が付きますが、バラの仲間ではなくキンポウゲ科の植物。バリエーション豊かな花色や花形、そして花の少ない季節に開花することからガーデニングでも重宝される植物です。
まんのう公園では自生の姿に近い、林床で咲き誇る姿をお楽しみいただけます。
クリスマスローズを植栽している「竜頭の森」エリアには、少量ですがスノードロップやスノーフレークも咲き、どこかホッとする素朴な植物の姿を楽しめるので、早春イチオシのエリアです。
【見ごろ】2月中旬～３月下旬
【場 所】竜頭の森
【数 量】3,000株
早春の花をもっと楽しめるイベントを開催！
2月7日（土）から3月1日（日）までの間、早春の花を身近に感じていただける「デジタルスタンプラリー」や「セルフガイド（看板）」を設置します。
平日でも休日でもいつでもご参加いただけますので、ぜひお楽しみください。
早春の花めぐりデジタルスタンプラリー
早春の花の見ごろに合わせて、開花エリアに二次元バーコードを読み込むと取得できるデジタルスタンプを設置します。スタンプを集めると公園オリジナルのポストカードをプレゼント！楽しくスタンプを集めながら、早春の花めぐりをお楽しみください。
【期 間】2月7日（土）～3月1日（日）
【参加費】無料
【対 象】どなたでも
【必要なもの】カメラ機能の付いたスマートフォン
◆開花状況に合わせてスタンプを取得できるスポット・種類が変更となる場合があります。
スタンプラリー特設ページ（スマホのみ） :
https://stamprally.digital/sanukimannopark?sr=1139
早春の花のセルフガイド
ロウバイ、クリスマスローズやニホンズイセンの植栽地に豆知識などのセルフガイド看板を設置します。楽しく花めぐりしながら、公園の散策をお楽しみください。
【期間】2月7日（土）～3月1日（日）
その他のイベントはこちら :
https://sanukimannopark.jp/event
国営讃岐まんのう公園について
国営讃岐まんのう公園は、350haの公園面積を有する四国で唯一の国営公園です。
本公園は、香川県まんのう町にあるわが国最大級の農業用ため池である「満濃池」を望む丘陸地に位置しており、満濃池とその周辺の豊かな自然、そして空海を生んだ四国の文化的土壌を活かして、基本テーマを『人間との語らい、自然・宇宙とのふれあい』とし、昭和59年度に整備に着手、平成25年4月に全面開園しました。
＜所在地＞
〒766-0023 香川県仲多度郡まんのう町吉野4243-12
＜開園時間＞
11月1日～2月末日 9:30～16:30
3月1日～7月19日 9:30～17:00
*その他季節によって異なります。
＜休園日＞
・毎週火曜日
*火曜日が祝日の場合、当日の火曜日は開園し、翌日の水曜日は休園します。
**水曜日が祝日の場合、前日の火曜日は開園します。
***まんのう町内に「洪水」「暴風」等の警報発令が伴う異常気象時は、臨時閉園となる場合があります。
イベント開催期間外の開園時間・休園日はこちら
→https://sanukimannopark.jp/guide(https://sanukimannopark.jp/guide)
＜入園料＞
おとな（15歳以上）450円
シルバー（65歳以上）210円
こども（中学生以下）無料
団体料金や各種免除、年間パスポートについてはこちら
→https://sanukimannopark.jp/guide/fee(https://sanukimannopark.jp/guide/fee)
＜アクセス＞
車をご利用の方へ
広島・岡山方面から／瀬戸中央自動車道・坂出I.C.より車で約35分
愛媛・高知方面から／高松自動車道・善通寺I.C.より車で約25分
徳島方面から／徳島自動車道・美馬I.C.より車で約40分
電車をご利用の方へ
JR利用／JR「琴平駅」よりタクシーにて約15分
琴電利用／琴電「琴平駅」または「岡田駅」よりタクシーにて約15分
アクセスについて詳細はこちら
→https://sanukimannopark.jp/access(https://sanukimannopark.jp/access)
＜お問い合わせ先＞
運営管理：まんのう公園マネジメント共同体
（代表企業：一般財団法人公園財団、構成員：グリーンパークまんのう株式会社、香川県造園事業協同組合）
まんのう公園管理センター(公園全体について)
TEL 0877-79-1700 FAX 0877-79-1705
自然生態園・さぬきの森
TEL 0877-79-1807 FAX 0877-79-1704
ホッ！とステイまんのう(キャンプ場)
TEL 0877-79-1717
公園ホームページ
https://sanukimannopark.jp/
公式SNS
X：https://twitter.com/sanukimannopark
Instagram：https://www.instagram.com/sanukimannopark/
Facebook：https://www.facebook.com/sanukimannopark/