【チケット一般発売開始／全9公演 生LIVE決定】『バズより、ハグを。』GOKKO THE STAGE｜日程・チケット・キャスト情報

「バズより、ハグを。」

GOKKO THE STAGE『バズより、ハグを。』は、2026年3月4日(水)～3月8日(日)、シアターアルファ東京（恵比寿）にて全9公演上演いたします。

本日より チケット一般発売を開始いたしました。

■公演情報

『バズより、ハグを。』

作・演出：山本タク

■日程（全9公演）

2026年3月4日(水)～3月8日(日)

3/4(水)：本番A（19:00）

3/5(木)：本番B（14:00）、本番A（19:00）

3/6(金)：本番A（13:00）、本番A（18:00）

3/7(土)：本番B（13:00）、本番B（18:00）

3/8(日)：本番A（12:00）、本番B（16:30）

■会場

シアター・アルファ東京

〒150-0011 東京都渋谷区東3-24-7 イーストギャラリー

■チケット（全席指定）

S席（特典付）：\10,000（税込・全席指定）

A席（特典付）：\9,000（税込・全席指定）

A席（特典無）：\7,500（税込・全席指定）

チケットはこちらから :https://ticket.corich.jp/apply/436128/

■チケット一般発売（URL）

※その他演者紐付きのチケットは公式Xの情報から(https://x.com/gokko_the_stage/status/2019969374137037274?s=46&t=I7DHN50gN_T7x9RSaEq20Q)ご確認をお願いいたします。

■公式X

GOKKO THE STAGE 舞台「バズより、ハグを。」

https://x.com/gokko_the_stage

※受付期間／入金期限などの詳細は、申込ページをご確認ください。

※予定枚数に達し次第、受付を終了する場合がございます。

さらに、作品の主題歌を担当する 「神が残した夢を喰う。」 が、全9公演すべてに出演し、生LIVEパフォーマンスを実施することが決定。

舞台の余韻をそのままに、音楽とともに立ち上がる“もう一つの物語”を、劇場で体感してください。

■キャスト

神が残した夢を喰らう。「バズより、ハグを。」

【シングルキャスト】

石沢瑠架／竹内佳菜子／河本景／鈴々木響／鈴木浩文

【ダブルキャスト】

A

もか／木村伊吹／山川愛理／河野煌誠／西尾希美／菊地麻衣／片岡麗／渡辺千尋／中里芙紅／水月舞／多田智（声出演）

B

まるやそら／渡辺大貴／滝瀬すずな／赤羽愁／甘梨心瑚／竹原千代／有川綜馬／雲雀凱翔／杜川ゆの／松井みどり／田中聡（声出演）

【ごっこ倶楽部_日替わりキャスト】

3/4(水)：西村佳祐

3/5(木)：石橋寛仁

3/6(金)：谷沢龍馬

3/7(土)：後藤光輝

3/8(日)：早坂架威

■あらすじ

田舎の工場で働くマナブは、

過去にバズった経験から「こんな田舎でも、SNSでは世界の中心になれる」と信じていた。

しかし今、彼の投稿に付く「いいね」は、たった2つ。

一方、結婚適齢期を過ぎた美里は、

弟の結婚報告を機に、SNSの中で自分の居場所を探し始めた。

ここなら、年齢も見た目も関係なく、本当の自分でいられる。

そして、1人の少女ミナもまた、

人には語れない過去を抱え、ただ静かに生きていた。

バズることと、届くこと。

言えることと、抱きしめること。

そんな中、マナブの受信箱に1通の手紙が届いた。

「俺のアカウント、譲ってやるよ」

この一行で、離れた場所にいた断片が、同じ一点に集まりはじめる。

バズること、届くこと。

その違いの本当の意味を、我々は知っているのでしょうか。

拡散は風で、保存は二度と見ない勢いで買ったフィギアみたいに埃まみれで眠っている。

この物語は、

数字の向こう側に置き去りにした

過去や良心、モラルや生き様を取り戻し、

日常にある小さな幸せを見つけ出す、誰にも届かない物語。

■スタッフ

作・演出：山本タク(演劇企画ユニット劇団山本屋)

舞台監督：馬淵だいき

舞台美術：竹邊奈津子

音響：志水れいこ

照明：今中一成

音楽：盛雄登(GOKKO)

劇中映像：荻野知美

演出助手：田淵晃基

演出部：萩森あい

衣裳：古川蒼馬(GOKKO)、高橋梨花(GOKKO)

宣伝：佐藤央望(GOKKO)

宣伝美術：田中美帆(GOKKO)、福田健人(GOKKO)

宣伝写真: 板東興輝(GOKKO)

宣伝写真アシスタント: 三上主馬(GOKKO)

宣伝広報：柿原惟人(GOKKO)

キャスティング：宮澤祐輝(GOKKO)

制作協力：style office

アシスタントプロデューサー：橋本多良(GOKKO)

プロデューサー：石橋寛仁(GOKKO)

製作：株式会社GOKKO

主題歌：「生きるのは苦しい」/神が残した夢を喰う。

■株式会社GOKKOとは

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は100億回超、SNS総フォロワー数は560万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む