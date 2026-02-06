小江戸川越に、新名物「武州川越重」。希少な地元ブランド牛を使った絶品ローストビーフ重。老舗和菓子店とコラボのジェラートも人気です。

株式会社ノースコーポレーション

川越の新たな食のランドマーク、ECCOLAりそなコエドテラスに、門平光正シェフ考案の新メニューが新登場。地元ブランド牛「武州和牛」のローストビーフを贅沢に使った、「武州川越重」。「亀屋×ECCOLAどら焼きジェラート」、どちらも埼玉県産の食材にこだわった、川越でしか味わえないおいしさです。

大正浪漫漂う、歴史的洋館で、トップシェフ考案の新作ランチ、新作スイーツはいかが？

株式会社ノースコーポレーション（代表取締役 北康信 さいたま市）は、蔵の街「一番街」にある「ECCOLAりそなコエドテラス」で、門平光正シェフの手による2つの新作メニューを販売しています。ランチメニューの「武州川越重」は、地元埼玉のブランド和牛「武州和牛」のローストビーフ重。武州和牛ローストビーフは、脂質をおさえ和牛本来の旨味とやわらかな食感にこだわり厳選しました。川越観光の新しい名物に相応しいごちそうランチを目指しました。スイーツメニューの「川越七宝亀ジェラート」は、創業240年以上の川越随一の老舗和菓子店「龜屋」とECCOLAがコラボした新作スイーツ。老舗自慢の「亀どら」の皮に、埼玉の食材（宝）を使った7種のジェラートをサンド。温かい飲み物とご一緒にどうぞ。

この2つの新作メニューは、「Azzurri KOEDO（アズーリ・コエド）」と「ECCOLAりそなコエドテラス」の総料理長、門平光正シェフが考案しました。門平シェフは、2024年『第15回全国イタリア料理コンクール、主催：在日イタリア商工会議所』 グランプリ受賞。翌2025年には『第6回Premio ACCIイタリア料理コンテスト、主催：（一社）日本イタリア料理協会 』グランプリ受賞するなど、地元埼玉の食材を使った料理が、権威ある国内のイタリア料理コンクールで高い評価を受けています。川越蔵の街のシンボル旧八十五銀行の歴史的洋館でいただく、シェフ自信のおいしさ。川越観光のカフェタイム、ランチタイムを特別な時間にしてくれそうです。

希少和牛「武州和牛」を使った絶品ランチ「武州川越重」

希少和牛と埼玉の美味しい食材でつくる絶品ローストビーフ重「武州川越重（3､180円）」

「武州川越重」は、門平光正シェフが、地元埼玉のおいしい食材にこだわった自信作。和牛ローストビーフは、地元埼玉のブランド和牛「武州和牛」の中でも希少な、通常より肥育期間を長めにとったものを厳選。飼料を工夫して、過度な脂質を押えて牛肉本来の旨味にこだわっています。この肥育方法は、A5ランクなど脂質の量によるグレード重視で価格が決められがちな食肉市場では、とても勇気がいる選択。生産者の姿勢と肉のおいしさに、門平シェフが惚れ込んだこの素材。ぜひ、やわらかな肉質と味の違いをお確かめください。そして、秩父の兎田ワイナリーのブドウの絞りかすの風味を活かした絶品ソースが味のポイント。川越名産のサツマイモに少量のバターで香り付けした特製ライス。仕上げの温泉卵は、地元ブランド卵「彩たまご」。埼玉の食材を知り尽くした門平シェフならではの、イタリア料理の技術で和のお重を仕立てた川越の新名物です。ドリンクとデザートのセットメニューと組合わせれば、満足感たっぷりのランチタイムになりそうです。

限定1日20食、川越の新名物「川越七宝亀ジェラート」

老舗和菓子店とコラボしたジェラート「川越七宝亀ジェラート（660円）」

「川越七宝亀ジェラート」は、バラエティ豊かな7つのフレーバーの「SAITAMA GERATO（サイタマ ジェラート）」を、川越の和菓子の老舗「亀屋」の「亀どら」の皮でサンド。この「SAITAMA GERATO」は、2022年埼玉県新製品AWARDで大賞に輝いた「ECCOLA」 の看板商品のひとつ。このジェラートひとつひとつに埼玉の生産者のみなさんと門平シェフのこだわりがつまっています。１.川越いも＆マスカルポーネ、２.チョコビーツ、３.酒粕チーズケーキ、４.大地のいちご、５.栗、６.抹茶、７.ゴルゴンゾーラ＆蜂蜜。一度は試したい個性的な7つのフレーバーから、お気に入りを見つけてみてはいかがでしょう。熊谷の権田酒造さんの酒粕、秩父のただかね農園さんの「大地のいちご」など、それぞれのフレーバーに門平シェフと生産者のみなさんとの出会いの物語があります。1日限定20個なので、川越を訪れたらを真っ先にチェックです。ちなみに、この「川越七宝亀ジェラート」、門平シェフが「川越らしいメニューを」と、考えていたとき、地元川越の随一の老舗和菓子店「龜屋」さんとのコラボを思いついたそう。実は、この「龜屋」さんの5代目「嘉七」氏は、埼玉県で最初の銀行「第八十五銀行」の設立に尽力され、初代頭取を務められた方。「ECCOLA」がある「りそなコエドテラス」は、その旧第八十五銀行の歴史的建物を川越の活性化の拠点として再生した建物です。そんなご縁もあり、「龜屋」と「ECCOLA」のコラボが実現しました。川越の歴史が生んだ新作デザート、ぜひ、お試しください。コーヒー、紅茶など温かい飲み物と召し上がれば、このジェラートのおいしさをさらに堪能できます。

埼玉の特産品とおいしさに出会う「ECCOLA」

「ECCOLA（エッコラ）」とは、イタリア語で「あった！あった！」という意味。

「ECCOLAりそなコエドテラス」に入ると、埼玉の特産品の棚が目を引きます。ECCOLAには、川越だけじゃなく、埼玉県各地から「いいもの」が集められています。「ECCOLA（エッコラ）」とは、イタリア語で「あった！あった！」という意味。カフェでおいしさに出会った後は、埼玉県各地の物産から、いいものを発見する。「ECCOLA（あった！あった！ ）」と言いたくなるような、出会い、発見をご提供しています。

埼玉県の逸品食材を、リストランテの一皿に

「Azzurri KOEDO（アズーリコエド）」は、

川越の夜に、埼玉食材の極上イタリアンを提供。

門平光正シェフの料理の真価を発揮するのが、「Azzurri KOEDO（アズーリコエド）」のディナータイムです。川越「蔵の街」は18時すぎには、昼の喧噪が嘘のように、人通りが途絶えます。ライトアップの中で、物静かに佇むような「蔵の街」。「Azurri KOEDO」は、その美しく静かな街の一画で、門平シェフが腕を振るって、「埼玉県産ヨーロッパ野菜」「武州和牛」など、埼玉県の逸品食材を使ったイタリア料理を提供しています。その土地の食文化とイタリア料理の融合も「Azzurri KOEDO」の大切なテーマ。門平シェフの出身地、秩父の鮎や鹿肉といった食材も、イタリア郷土料理の技法と感性で、リストランテの一皿に昇華されています。ジビエへの情熱は、シェフ自ら狩猟免許を保持し、地元秩父で猟をおこなうほど。料理観として、「イタリア料理をリスペクトしながら、地元埼玉の食材を活かす」ことを重視しています。

「旧金庫室」は重厚なモダンとレトロが混在した空間「旧頭取室」は開業当時の貴賓室の雰囲気を再現した個室

川越の歴史的建築で体験する、特別な空間でのとっておきの時間。

そして、ここにしかない空間も魅力。旧八十五銀行の歴史的建築を活かして、特別な場所での食体験を提供しています。旧金庫室はワインセラーを設え、分厚い金庫扉、レンガ造りのモダンとレトロが混在する独特な空間。「旧頭取室」は、ほぼ開業当時の重厚な内装の個室としてご利用いただけます。接待や会食でのご利用はもちろん、七五三など家族の記念日にも人気です。人力車とコラボした「七五三」プランもご用意しています。

門平光正シェフ近影

「Azzurri KOEDO」「ECCOLAりそなコエドテラス」

総料理長、門平光正のこだわり。

門平光正シェフは、秩父郡皆野町出身。若くして本場イタリアに渡り修行。埼玉県に環境の似た内陸部で、その地域ならではの食材の魅力を引き出す料理のあり方を学びました。その経験を基に、地元埼玉の食材を活かしたイタリア料理を提供しています。2024年『第15回全国イタリア料理コンクール、主催：在日イタリア商工会議所』 グランプリ受賞。翌2025年には『第6回Premio ACCIイタリア料理コンテスト、主催：（一社）日本イタリア料理協会 』グランプリ受賞するなど、地元埼玉の食材を使った料理が、権威ある国内のイタリア料理コンクールで、高い評価を受けています。 「Azzurri KOEDO」でシェフとして腕を振るう一方、「ECCOLAりそなコエドテラス」の全メニューの発案、監修を行い、ジェラートのすべてのフレーバーを監修しています。門平シェフのこだわりは、生産者とのつながりを大切にすること。品質の高い食材を選ぶために、生産者と良い関係を築くのはもちろんのこと。あるカボス農家では、規格外のカボスが大量に余った時に、加工、冷凍することで、ジェラートや自家製ソース「カボスコ」の原料として活用するなど、生産者と連携してフードロスに取組んだ例も。また、生産者の挑戦を積極的に応援するのも門平シェフのスタイル。「川越のキャビア」をメニューに取り入れ川越の新しいブランド食材を応援。これは川越の養豚業者さんが、チョウザメの養殖を手がけ、生産を開始したばかりのもの。また、川越発祥のガス会社「武州ガス」が、陸上養殖事業をすすめるブランド食材「武州うなぎ」は、徹底した水質管理のもと、環境にやさしい養殖方式で育てられていることに注目。産地「東松山」から数十分でとどく、鮮度のいいうなぎの魅力を引き出す料理を提供。料理の専門家として、埼玉のブランド食材の紹介やブランド価値向上に尽力しています。

株式会社ノースコーポレーション https://north.co.jp/