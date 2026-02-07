ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 2月7日(土)開催 　日本ペイントマレッツ vs 九州カリーナ　試合結果

一般社団法人Ｔリーグ


ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 2月7日(土)開催 「日本ペイントマレッツ vs 九州カリーナ」の試合は、4-0で日本ペイントマレッツが勝利しました。