株式会社アウルコーポレーション（所在地：京都府京丹後市網野町）が運営する、夕日ヶ浦温泉の料理旅館『一望館 はなれ 櫂（かい）』では、3月31日の蟹シーズン終了に伴い、松葉蟹料理の提供が今季最後となります。シーズンを通してご好評をいただいたタグ付き活松葉蟹の会席をはじめ、冬の味覚を締めくくる一皿一皿を、最後の提供日まで丁寧に仕立ててお迎えいたします。

蟹の季節、最後の一杯を味わうという贅沢

11月の解禁から、静かに食通を惹きつけてきた「はなれ 櫂」の蟹会席。その今季の幕が、3月31日をもって下ります。当館が大切にしてきたのは、豪華さよりも、うまさ。量よりも、滋味。そして、騒がしさのない食の時間です。食べ納めの一席としておすすめするのが、シーズンを通して高い満足度を誇る「タグ付き活松葉蟹」を用いた活蟹会席プラン。近隣漁港で水揚げされた活蟹を、料理人の手で丁寧にほどき、“今、この瞬間にいちばんうまいかたち”でお届けします。

【極み】活松葉蟹の真髄を、静かに味わう会席

本プランでは、近隣漁港で水揚げされた“活きた松葉蟹”をお二人様で一杯（お一人様 半身）使用。素材の力を活かす、三つの仕立てでご用意いたします。蟹刺し 活蟹ならではの透明感。甘みが舌にほどける、静かな感動。甲羅味噌焼き 火を入れることで立ち上がる香ばしさと、濃密なコク。蒸し蟹 余計な手を加えず、蟹本来の旨味を凝縮。さらに、丹後の冬に欠かせないセコガニ（雌蟹）の内子・外子、体を芯から温める蟹すき鍋など、滋味深い料理が、ゆるやかに食卓を満たします。※本コースでは、タグ付き活松葉蟹半身および冷凍蟹を使用しております。

■ 2月26日まで｜公式サイト予約限定 10％OFF

2026年の初旅・節目のご褒美に向けて、公式サイトからのご予約限定で全プラン10％OFFとなるキャンペーンを実施中です。【キャンペーン概要】対象期間：2026年1月5日（月）～2月26日（木）除外日：金・土・日曜日対象プラン：全プラン割引率：宿泊料金より10％OFF予約方法：公式サイトからのインターネット予約限定※詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください。

■ 料理を主軸に据えた、静かな滞在空間

『一望館 はなれ 櫂』は、京丹後の海を望む木造三階建ての純和風建築。料理を主軸に据え、落ち着いた空間の中で食事を楽しむことを大切にした料理旅館です。華美な演出を抑え、食材・器・調理・おもてなしに丁寧に向き合いながら、季節の味覚を静かに味わう時間を提供しています。

施設概要

施設名：夕日ヶ浦温泉 一望館 はなれ櫂住 所：京都府京丹後市網野町浜詰669電 話：0772-74-9099U R L：https://www.k-kai.jp/Instagram：@hanarekai

アクセス：車／京都縦貫道・丹後大宮ICより国道312、府道17、国道178経由で約35分電車／京都丹後鉄道・夕日ヶ浦木津温泉駅よる車で約5分（無料送迎有、要予約）

佳松苑グループについて

京都府京丹後市、夕日ヶ浦温泉を中心に7宿を展開する「佳松苑グループ」。多種多彩な特色のある宿の運営をしております。＜夕日ヶ浦温泉＞時季を彩る 佳松苑／佳松苑 別邸ふうか／夕日浪漫 一望館／一望館 はなれ櫂／あまやどりの宿 雨情草庵＜京丹後市内＞HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-（網野町）

本件に関するお問い合わせ先

株式会社アウルコーポレーション営業本部企画課：田宮本社TEL：0772-74-9018mail：k.tamiya1206@gmail.com