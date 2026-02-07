北海道札幌市手稲区に音楽レンタルスタジオとクリエイティブスペースを融合した「Merry　Echoes(メリーエコーズ)」が誕生！

Merry Echoes

音楽好きの代表・野田は、音楽療法士としての現場経験や歌唱奉納（日本版ゴスペル）を通じて「音楽は一方向の受け身なものではなく、双方向に響き影響し合うものである」と実感してきました。

年齢や経験ジャンルといった枠にとらわれず、誰もが自由に音を楽しみ、戯れることができる場所を作りたい 。

そんな想いから、音楽や創造的な活動をのびのびと実現できる空間を作りました。

↑ピアノスペース:（13畳/約10名）リハーサル・ピアノ弾き合い会・音楽録音配信など

グランドピアノを常設した木の温もりある空間で、リハーサル・コンクール前練習・サロンコンサート・録画配信・発表会・ワークショップ・ホームパーティーなど、“創造・表現する人”が主役になれる場としてご利用いただけます。

ピアノを弾く方はもちろん、歌・弦楽器・管楽器のアンサンブル、弾き語りや朗読など、幅広い表現活動に対応します。

また、少人数向けの「ピアノスペース（定員約1～10名）」に加え、キッチン付きのマルチスペース、イベント向けのフルスペース（最大35名）を備え、用途や人数に合わせて柔軟に使えることも特徴です。

「小規模でも、ちゃんと良い音や環境で」

--響きを大切にした空間

＜特徴＞

- YAMAHA C3X espressivo（グランドピアノ）常設の響きを大切にした空間- 少人数（約1～10名）から最大35名規模まで対応- 木のぬくもりと吹き抜けによる自然な響き＜利用例＞- リハーサル、コンクール前の調整- サロンコンサート、弾き合い会- 音楽配信・録画収録- 各種体験型ワークショップ- 各種配信/収録（料理、講習、語り、アート実演など）- ホームパーティー、音楽×アートとのコラボイベント↑フルスペース:約35名収容JAZZライブの様子

レンタルプラン

ピアノスペース

（約13畳／定員約1～10名、本番前リハーサル・サロンコンサート・弾き合い会など）

ピアノ使用料込み 飲食：ペットボトル・マイボトル程度OK

・平日・土日祝：1時間 2,000円（税込）

・30分追加＋1,000円

・同伴者追加料金：1名1時間＋500円（税込）

・3時間パック：5,000円（税込）※1,000円お得

ピアノスペース：サロンコンサート・リハーサルなど

マルチスペース（約13畳、ホームパーティー・体験型ワークショップなど）

ピアノ使用不可、キッチン使用料別途 飲食：食事お飲み物OK

・平日：１時間 ３,000円（税込） 延長料金30分＋1,500円

・土日祝：１時間3,600円（税込）延長料金30分＋1,800円

・キッチン使用料：1時間＋500円（税込）

マルチスペース：ホームパーティーなど

フルスペース（約26畳／最大35名規模、有観客ライブやイベントに）

ピアノ・キッチン使用料別途 飲食：食事お飲み物OK セルフドリンクサービス無料

・平日：２時間 9,000円（税込） 延長料金１時間＋４,500円

・土日祝：2時間10,000円（税込） 延長料金１時間＋5,000円

・ピアノ使用料：２時間＋1,000円（税込） 延長料金１時間＋500円

・キッチン使用料：２時間＋1,000円（税込） 延長料金１時間＋500円

フルスペース：各種イベント・LIVEなど可動式仕切り扉開放＝フルスペース 可動式仕切り扉閉鎖＝ピアノスペース・マルチスペース

YAMAHA C3X espressivoとは

設置しているピアノは、２０２１年製のYAMAHA C3X espressivo。このピアノには、選び抜かれたスプルース材（響板）とアフリカンマホガニー（内部部材）など、世界中から厳選された天然素材が使用されています。

響板には、音の伝達力と柔らかな響きを両立するため、成長年輪の細かいスプルース材を一枚一枚手作業で吟味。さらに、木の乾燥工程もYAMAHA独自の厳しい管理下で行われ、長い年月をかけてピアノに大切なコンディションへと仕上げられています。

電子ピアノRoland A-90EXも常設しています。

お客様の声

- 天井が高く木のぬくもり感じられるお部屋と、素敵なピアノの音色が最高でした。ピアノYouTuber Fさま- とても素敵なレンタルルームでした。静かで開放感のある空間、しかも天井が高くて響きが良いので、ピアノ以外の楽器の人も演奏しやすい空間です。練習・リハーサルだけでなく、撮影にも良さそう。おしゃれに撮れると思います。ピアノもとても良い楽器があって気持ちよく弾けました。また使わせていただきます。 ピアノ愛好家 Aさま- はじめて利用しました。コンクール前に同じような緊張感の中で練習する事ができ、来てよかったです。ピアノもオーナー様も窓からの景観もとてもよく、貸切状態でぜいたくな時間を過ごさせていただきました。同じフロアにトイレもあるので安心です。また利用したいと思います。コンクールエントリー小学生のお母さま Nさま

Merry(メリー) Echoes(エコーズ)が生まれた背景

音楽は“受け身”ではなく、響き合うもの

コロナ禍により音楽療法活動での歌唱が禁止され、愛用のピアノが突然廃品に

代表の野田は、音楽療法士として高齢者施設や地域活動の現場で、歌唱・体操・脳トレなどの療法を行っていました。しかしコロナ禍により対面での歌唱が難しくなり、[音楽は一方向の受け身なものではなく双方向に響き影響し合うものである]と強く実感します。

それまで、民謡や懐メロに合わせて参加者の皆様方が自然に歌ったり、車いすの方が立ち上がって踊りだしたり…、音楽のちからを目の当たりにしていました。参加者様が歌うこと自体が禁止されるなんて…講師が一方的に歌って聞かせても意味がないと思いました。

さらに、長年愛用してきたピアノに大きなトラブルが起き、突然“使えない状態”になったことをきっかけに、音楽の拠点を失う喪失感を経験しました。

子どもたちと一緒にピアノを奏でて歌った思い出、娘のコンクール練習では汗と涙が染み込み、コロナ禍の自粛期間には良き相棒として癒しの時間をくれたピアノを失ってしまいました。

悲しみの中で迎えたYAMAHA C3X espressivo

そんな中で出会ったのが、YAMAHA C3X espressivoでした。スプルース材・内部部材ともに厳選された天然素材を使い、鍵盤の天然木のさわりもよく、小さめながら重厚に響く美しい音に魅せられました。

そして、２０２１年３月北海道1台目のespressivoを迎えました。

espressivoが空間とマッチ

はるばる海を渡りクレーンで納入されたespressivoは、吹き抜けの空間で活き活きと響きました。約4年、自分一人で弾きこみ徐々に音もやわらかく馴染み、調律師さんやピアノ講師の友人から「この響きを、もっと多くの人に体験してほしい」と背中を押され、スタジオのオープンを決意しました。

Merry Echoesという名前に込めた想い

Merry Echoesの店名は、「響きが遊ぶ・音が戯れながら空に向かって拡がっていく」というイメージから名付けました。メリエ（愛称）に集う人々には音楽のみならず、創造・表現の場として肩ひじ張らずくつろいで過ごして頂きたい。遊び心をくすぐる自由な使い方を、ご来場頂いた皆様と一緒に考えていけたら嬉しいです。

訪れた皆様一人一人が主役、そんな場所を目指します。

今後の展開

地域との連携

・札幌開催のコンクールにエントリーする方のリハーサル利用を推進

・地域の方々が気軽に生の音楽を楽しめる演奏会を企画

・地域のミュージシャン・音楽愛好家とのコラボイベントを企画

撮影用・配信用スタジオとして

・音楽配信、料理配信など空間や備品を活かしたご利用を提案

参加型イベントの拡充

・染め物・アートフラワーなど、体験型ワークショップの開催

海外の方の利用促進

・HPのリニューアルを機に英語のページを追加し、旅行者や滞在者にも演奏・体験場所としてアピール

施設概要

店名：Merry Echoes(メリーエコーズ) 愛称：メリエ

所在地：〒006-0034北海道札幌市手稲区稲穂4条2丁目1-22

オープン日：2025年11月11日

会場：3階（エレベーター有・一階クローク完備）

営業時間：夏季10:00~20:00 冬季11:00~20:00 不定休

駐車場：4~11月4台～5台 12~3月2台（積雪状況により変動）

控室：ご用意可能（要相談）

お問合せ

Merry Echoes （メリーエコーズ）

代表 野田裕美子

TEL：080-8292-2579

E-mail：merry.echoes@gmail.com

HP:https://merryechoes.wixsite.com/merry-echoes2

▶公式ホームページはこちら(https://merryechoes.wixsite.com/merry-echoes2)

Instagram：@merry_echoes（DM受付）

▶インスタグラムはこちら(https://www.instagram.com/merry_echoes/)

Google Maps:

▶会場へのアクセスはこちら(https://www.google.com/maps/place/Merry+Echoes%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%BA/@43.1190947,141.2276799,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x5f0b2767d3805037:0xaa7f70fcf5affd03!8m2!3d43.1190947!4d141.2302548!16s%2Fg%2F11xkn4cf55?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDIwNC4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA2OUgBUAM%3D)

※内容・条件は企画内容により調整可能です。見学・試弾も可能です。お気軽にご相談ください。

［報道関係の皆様へ］

施設写真・ロゴデータの提供、取材・内覧も可能です。お気軽にお問い合わせください。