部活動・学校・家族・職場で使える表彰状を、コンビニで手軽に作成。卒業シーズンに向けたテンプレート追加。キャンペーンも実施中。

株式会社サムライソードコンビニプリントサービス『マイ表彰状』

全国約58,000店舗で利用できるコンビニプリントサービス『マイ表彰状』へ、卒業・異動シーズンに合わせた表彰状テンプレートを新たに追加いたしました。

卒団・卒部、修了、皆勤賞、先生やコーチへの感謝、定年や業績表彰など、春の節目に「ありがとう」と「未来へ」の想いをかたちにできるラインナップを拡充しています。

本リニューアルにあわせ、春の節目に感謝や労いの気持ちを伝える「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」を開催中です。

『マイ表彰状』サービスサイト：https://mynoshigami.net/mysyoujyou/service/(https://mynoshigami.net/mysyoujyou/service/)

卒業・異動シーズンに、「ありがとう」と「未来へ」の想いをかたちに

卒業シーズンは人生の節目。

「ありがとう」と「未来へ」の想いを、かたちにして伝えたい季節です。

3月は卒業や人事異動のシーズンでもあり、これまで頑張ってきたことをねぎらい、これからの未来を応援する気持ちを込めた贈り物を渡す機会が増えていきます。

毎年春に迎える卒業シーズンは、卒業・入学、歓送迎会など、出会いと別れが重なる季節。

学生生活で苦楽を共にした仲間へ、門出を迎える大切な人へ、またお世話になった方への御贐として、送別・退職・転職・転勤・留学・卒業・出産祝いなど、さまざまなシーンで世界にひとつだけの表彰状を贈ることができます。

こうした春の節目に合わせて、今季おすすめのテンプレートを新たに追加しました。

部活動の節目を祝う「卒団証書」「卒部証書」「優勝」「大会・運動会」、学びの区切りとなる「修了証」「皆勤賞」、先生やコーチへの感謝を伝える 「コーチへ」「小学校 先生へ」「幼稚園 先生へ」、仕事や人生の節目をたたえる「営業成績」「定年」、そして家族への想いを伝える「育業感謝状」「子育て感謝状」など、今の季節だからこそ選ばれるテーマを取り揃えています。

これから春に向けて、先生やコーチへの感謝、家族や恋人、祖父母への想い、定年退職や業績表彰など、相手が新しい門出を迎える場面はさまざまです。

旅立ちの安全や成功を祈る気持ちを込めて、オリジナルメッセージを入れた思い出に残る表彰状を贈ってみませんか。

ぜひ、季節やシーンに合わせて表彰状をご利用ください。

■『マイ表彰状』リニューアルのポイント

◆ 卒業シーズンにぴったりなテンプレートを追加

卒業式をはじめ、送別や感謝のシーンに対応したデザインを中心に、全39種類のテンプレートを新たにラインナップしました。

卒業・卒園、部活動の節目、先生やコーチへの感謝、家族への想いなど、さまざまな場面で使えるデザインを用意しています。

シンプルなものから、記念日を彩る華やかなデザインまで、用途や贈る相手に合わせて選ぶことができます。

◆ メッセージ・標題は自由にカスタマイズ

テンプレートから選んでテキスト入力するだけ

表彰状の標題は、「感謝状」「卒園」「卒業」など、好きな言葉を自由に入力できます。

さらに、本文のメッセージも自由に編集できるため、贈る相手やシーンに合わせて、想いをそのまま表現したオリジナルの表彰状を作成できます。

アイデア次第で、

- 友達へ贈る感謝状- 子どもから父・母へ贈る感謝状- 勤続表彰や長年の労いを伝える一枚- ゴルフ大会・バスケットボール大会などの賞状- 親から子へ贈る受験合格の賞状- 誕生日のお祝いや節目の記念として- 還暦のお祝いとして

など、使い方は自由自在です。

■ コンビニですぐ印刷、思い立ったその日に渡せる

『マイ表彰状』は、作成したデータを全国のコンビニで即日印刷できるため、

「今日中に渡したい」「急に必要になった」といった場面にも対応できます。

ふと感謝を伝えたくなったときや、予定していなかったサプライズにも、気持ちをすぐ形にできるサービスです。

春は、卒業や送別、入学・異動など、感謝や労いの言葉を伝える機会が増える季節。

これまでの歩みをねぎらう気持ちや、これからの未来を応援する想いを込めて、受け取った瞬間に笑顔が広がる一枚を贈ってみてはいかがでしょうか。

思い出に残るサプライズとして、また節目の気持ちを伝える手段として、

ぜひ季節に合わせて『マイ表彰状』をご活用ください。

■ さらに「卒業・卒園思い出プリント応援キャンペーン」実施中

「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」抽選で10名様にAmazonギフトカード1,000円分が当たる！

2026年2月2日（月）から3月31日（火）までの期間、日頃よりご利用いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは第2弾として、マイシリーズ公式X（旧Twitter）アカウント（@myseries_ss）をフォローのうえ、対象投稿をリポストしていただいた方の中から、抽選で10名様にAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

卒業・卒園という人生の大切な節目を迎える皆さまに、

仲間や家族とともに、かけがえのない思い出を形にして残してほしい――

そんな想いから、本キャンペーンを企画しました。

コンビニプリントなら、思い出の写真やメッセージを手軽にプリントすることができ、特別な準備をしなくても、その瞬間の気持ちをすぐに形に残すことができます。

新しい一歩を踏み出す皆さまの門出を、当社のコンビニプリントサービスとともにお祝いできれば幸いです。

ぜひこの機会に、思い出の詰まった一枚をプリントし、最高の思い出を手元に残してください。

▼キャンペーンページの詳細はこちら▼

https://cp.myseriesprint.com/cp/2

■ 卒業・卒園シーズンに使用できるおすすめサービス

卒業・卒園という節目のシーズンに、思い出づくりから新生活準備まで幅広く活用いただける、マイシリーズのプリントサービスをご紹介します。

コンビニプリント『マイメッセージカード』（2026/02/02リリース）

卒業・送別のタイミングに、感謝や応援の気持ちを一言添えて。

大切な人に想いを届ける、メッセージの贈り物です。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/(https://mynoshigami.net/mymessage/)

コンビニプリント『マイ表彰状』

送別・退職・転職・転勤・留学・卒業など、特別な瞬間に、世界にひとつだけの表彰状を。

感謝や労いを“かたち”に残せます。

コンビニプリント『マイのし紙』

卒業祝いや人事異動の贈り物に。

未来を応援する気持ちを、丁寧に包んで届けられます。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/service/(https://mynoshigami.net/service/)

コンビニプリント『マイ証明写真』

就職活動シーズン到来。

スマホで撮影して、コンビニで手軽に印刷。証明写真4枚で200円のお手軽価格です。

サービスサイト：https://service.myrireki.net/photo(https://service.myrireki.net/photo)

コンビニプリント『にこぷり』（2026/02/05リリース）

クラスや部活、仲間との大切な思い出をプリントして、ずっと手元に。

友達と“おそろい”で持てる思い出プリントです。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/nicopuri/(https://mynoshigami.net/nicopuri/)

コンビニプリント『プロフィーちゃん』（2026/02/06リリース）

懐かしのプロフィールシートが、令和に全国へ復活。

卒業前の思い出づくりや、友達同士の交換におすすめです。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/myprofile/(https://mynoshigami.net/myprofile/)

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/