越智俊介 × Ryo’LEFTY’Miyata 対談「音楽の仕事を長く続ける秘策、音楽活動のマイ哲学」

JFN系列全国FMラジオ番組『MUSIC TOURIST』（パーソナリティ：音楽プロデューサー Ryo’LEFTY’Miyata）第71・72回（2026年2月7日(土)より順次放送）は、ベーシストの越智俊介が登場します。

番組前半は、越智俊介さんとRyo’LEFTY’Miyataが、2人の音楽のルーツ、ビートルズからファンクへと傾倒していった音楽ヒストリーについて語っています。番組後半では、結成10周年を迎えた越智俊介さんのバンド「CRCK/LCKS」を深掘りし、音楽活動に対する「マイ哲学」にも迫ります。

“音楽の旅”をテーマに、アーティストの素顔を紐解く『MUSIC TOURIST』。音楽家として多忙な日々を送る2人が、音楽の仕事を長く続けるための秘訣を惜しみなく語ります。ぜひお聴きください。

ゲスト情報

越智俊介（おちしゅんすけ）

1991年1月10日 北海道生まれ。ミュージシャン・ベーシスト。

ブラックミュージックを軸に、ジャズ、ソウル、ポップスなど幅広いジャンルを演奏。

サポートベーシストとして

菅田将暉、st** kingz、斉藤壮馬、中村佳穂、eill、BE:FIRST、TENDRE,bialystocks、

絢香などのライブに参加。

自身のバンド CRCK/LCKS、Shunske G & ThePeasでも活動中。

Ryo’LEFTY’Miyata（パーソナリティ）

Ryo’LEFTY’Miyata

音楽プロデューサー / OIKOS MUSIC共同創業者

東京都出身の音楽プロデューサー、編曲家、作詞家、作曲家、ベーシスト、キーボーディスト、ギタリスト、マニピュレーター。

幼少期にピアノを学び、久石譲の様な映画音楽家に憧れを抱くが、小6でHi-STANDARDに出会い、バンドマンを目指す事となる。

ポップネスなメロディメイク、様々なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジメントを得意とし、BE:FIRST、eill、Superfly、timelesz、sumika、Hyde、Tani Yuuki、MISIA、chevon、V6、ASH DA HERO、ALI、星街すいせい、RADIO FISHなど、数多くのアーティストへ楽曲提供やプロデュース、編曲を手掛ける。

また、ユーティリティープレイヤーとしてofficial髭男dism、sumika、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストのライブサポートも行う。

2018年より海外アーティストとのco-writing活動を開始、世界マーケットを視野に入れた音楽活動を展開。2022年、若いアーティストを支援する「OIKOS MUSIC」を創業。

2024年、国籍、ジャンル、性別、世代を超えたアーティストがコラボレーションして音楽を世界に届ける、アーティストプロジェクト「cross-dominance by Ryo'LEFTY'Miyata」をスタート。



X（Twitter）：@LeftyMonsterP(https://x.com/LeftyMonsterP)

OIKOS MUSIC：https://www.oikosmusic.tokyo

JFN系列全国FMラジオ番組『MUSIC TOURIST』

音楽プロデューサー・Ryo‘LEFTY’Miyataと共に、音楽の世界、クリエイティブな世界を旅するトーク番組。第一線のアーティストやプロデューサー、また映画監督や漫画家など、ジャンルを超えた方々たちと語らいながら、クリエイティブな世界へリスナーを誘います。アーティスト、プロデューサー、クリエイター自身の生の言葉で、まるで一緒に作品作りをしているようにトークするMUSIC TOURIST。



この番組での出会いから新たに生まれる楽曲も披露していきます。有名アーティスト・注目アーティストとのトークから生まれたコラボ楽曲はもちろん、番組ネット各局のエリアに住むシンガーやプレイヤー、伝統楽器の演奏者、アマチュアミュージシャンともコラボレーション。リスナー投稿では、旅先で拾った音や、リスナーの住む“日本各地のサウンド”を素材に、音楽を紡いでいきます。

