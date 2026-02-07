公益財団法人「福盛財団」2025年度の奨学生30名を決定

公益財団法人 福盛財団公益財団法人 福盛財団のロゴマーク 【Webページ】https://fukumori.or.jp/

福盛財団は2024年に設立。児童及び青少年の健全な育成に貢献するため、教育に関する助成を通じて、将来多様な分野で活躍する人材を養成し、社会の健全な発展に寄与することを目的として、学習塾通塾のための奨学金の支給を行っています。

【福盛財団の奨学金について】

2025年度の奨学金の募集対象は、2026年4月に小学4～6年生となる学習塾への通塾を希望する児童で、募集人数を大幅に上回る応募をいただきました。

福盛財団は奨学生選考基準に基づく厳正な選考の結果、計30名に学習塾への通塾の費用として、10万円を支給いたしました。

・小学4年生 6 人

・小学5年生 10 人

・小学6年生 14 人

福盛財団の奨学金は、通塾先の指定はなく、原則返還不要、他の奨学金の給付を受けている場合でも給付を受けることができます。

【代表理事 福盛 訓之（ふくもり としゆき）について】

1973年大阪市生まれ。大学在学中、19歳で起業。1996年に新教育総合研究会株式会社を設立し、代表取締役に就任。「紺綬褒章受章」や「稲盛経営者賞受賞」など、受賞歴多数。2024年7月に一般財団法人福盛財団を設立しました。2025年5月29日に公益財団法人としての認定を受け、新たに公益財団法人福盛財団として活動を開始しました。

【財団の概要】

・名称 公益財団法人 福盛財団

・設立日 2024年 7月

（2025年5月29日より公益財団法人に認定）

・代表理事 福盛 訓之

・財団住所 大阪府大阪市北区東天満一丁目10番12号

・事業内容 学習塾通塾のための奨学金の支給

