【TAC教員採用試験】「速修 教育法規 第1回・第2回～ライブ講義を体験しよう！～」を2026年2月15日（日）に開催！
資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、教員採用試験を受験される方に向けた無料対策講座「速修 教育法規 第1回・第2回」を、オンラインライブ形式で開催します。
※カメラ不要・マイク不要ですので、お気軽にご参加ください。
26年夏に向けた最後の開講。短期学習専用の教職教養 速修講義を開講中です。
わずか11日間で教職教養の最重要科目である「原理」「法規」「心理」を完成できるこの講義のうち、教育法規（第1回・第2回）を特別に無料公開いたします。
講義はリアルタイムで実施されるオンラインライブですので、リアクションボタンで反応を示したり、鴨田先生に質問したりしながら楽しく学べます。
初めて学習される方も、独学に不安のある方も、お気軽にご参加ください。
2026年 2/15（日）9:30～12:50（オンライン（Schoo Swing））
- 担 当 講 師
鴨田 拓 講師
大手受験予備校や私立高校の教員を経て、2013年よりTACで教員採用 試験対策を担当。聞き手を全く飽きさせないスピーディーかつパワフルな講義で絶大な人気を獲得している。明快なポイントの指摘と一度聞くだけで記憶に焼きつく巧みな話術は受験生必見。
- 参 加 方 法
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_event_olseminar_4.html
春割キャンペーン実施中！（～26/3/31）
教採の最重要科目「教職教養」は時短＆効率的な「速修講義」で2026年合格に間に合わせる！
教職教養の速修講義に加え、論文対策、面接対策、一般教養、専門教養、県別対策の中から、志望先の試験内容に合わせてカリキュラムが選べます。あなたに合った、あなたオリジナルのカリキュラムで合格へと導きます。
このコースの特徴
- 教職教養は効率よく学習できる速修講義
- 選択科目は必要な分だけセレクト。あなた専用のカリキュラムが作れる！
- 専任講師による個別サポートが受けられるプレミアムサポートが「あり」「なし」の2つのコースから選べる！
速修セレクト本科生Aの詳細を見る :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_crs_sokuselect2.html
時短＆効率的な速修講義で2026年合格に間に合わせる！セレクト本科生Aに含まれる「教職教養」のうち、教育原理・教育法規・教育心理がコンパクトな"速修講義"に。忙しい方や今から学習を始める方も効率的に2026年合格を目指せます。
