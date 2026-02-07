【SHOP NEWS】ボナベンチュラが伊勢丹新宿店 本館1階＝イセタンリーフにてPOPUPイベントを開催
BONAVENTURA株式会社
会期：2026年2月9日（月）～2月24日（火）
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド BONAVENTURA（ボナベンチュラ） は、2026年2月9日（月）～2月24日（火） の期間、伊勢丹新宿店 本館1階＝イセタンリーフ にてPOPUPイベントを開催いたします。
本イベントでは、ブランドを代表する定番アイテムに加え、2月12日（木）より発売予定のスプリングコレクション「Silent Bloom」いち早くご覧いただけます。
会期中税込33,000円以上お買いあげのお客様には、アップサイクルレザーを使用した「ケーブルホルダー」を数量限定でプレゼントいたします。※なくなり次第終了致します。
豊富なラインナップをご用意し、皆様のご来場を心よりお待ちしております。
店舗詳細
会場：伊勢丹新宿店 本館1階＝イセタンリーフ
住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1
電話番号：03-3352-1111（大代表）
営業時間：10:00～20:00
詳細はこちら(https://jp.bonaventura.shop/blogs/news/202602-popup?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260207)
Instagram(https://www.instagram.com/bonaventura.official/)
BONAVENTURA株式会社 マーケティング部
メールアドレス：pr-japan@bonaventura.com