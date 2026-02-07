ストレートマジックショップ、世界最大のマジック団体「FISM」公式スポンサーに就任

株式会社Straight

ストレートマジックショップ（運営：株式会社Straight）は、世界最大のマジック団体である

FISM（Federation Internationale des Societes Magiques／国際奇術連盟主催）の公式スポンサーに就任したことをお知らせいたします。

FISMは1948年に設立された国際組織であり、世界各国のマジック団体を統括しています。

本契約により、ストレートマジックショップは、1948年のFISM創立以来、日本国内における初の公式スポンサーであり、かつ世界で5社目の公式スポンサーとなります。

本契約は2026年より有効となり、当社は本パートナーシップを通して国際大会および関連活動の継続的な支援を行ってまいります。

FISMが3年に一度開催する「FISM World Championships of Magic」は、世界最高峰のマジック競技大会として国際的に高く評価されています。

ストレートマジックショップは、2020年の創業以降マジック用トランプをはじめとする演技用道具の企画・開発・製造、教育コンテンツの提供を行い、「演じる人のためのマジックショップ」として国内のマジシャンへサポートを行ってまいりました。

また、オンラインを中心とした講習・レクチャー事業では、国内外の第一線で活躍するマジシャンを講師に迎え、継続的な育成環境の構築にも取り組んでいます。

今回のFISM公式スポンサー就任を通じて、世界大会に挑戦するマジシャンのみならず、これからマジックを学ぶ次世代のプレイヤーや制作者が、国際的な舞台へとつながる環境づくりを、より一層推進してまいります。

今後もストレートマジックショップは、日本のマジック文化と創作力を国際社会へ発信し、業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。

■会社概要

ストレートマジックショップは、マジシャン向けオリジナル道具の開発・製造・販売および教育コンテンツの提供を行うマジック専門ブランドです。

プロマジシャンとの共同開発やカスタム制作、オンラインレクチャー事業を通じて、マジックを演じる人と創る人、学ぶ人をつなぐ拠点として活動しています。

FISMスポンサーページ

https://www.fism.org/about-us/organization/fism-sponsors/

ストレートマジックショップ

https://www.straightmagicshop.com/