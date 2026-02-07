【新社会人応援】家電・家具の買取価格20％アップ実施中！！初めての引っ越し・一人暮らしを応援。激安中古家電の販売も

株式会社アイスタ家電・家具の買取20％アップキャンペーン

株式会社アイスタ（本社：埼玉県富士見市、代表取締役：穐山 泰郎）が運営する出張買取サービス「出張買取MAX」は、2026年2月1日（日）9:00～2月28日（土）18:00までの期間限定で、新社会人をはじめ、不用品にお困りのすべての方を対象に、新生活応援キャンペーンを実施しています。

就職を機に一人暮らしを始める新社会人にとって、引っ越し前後は「家具や家電の整理」「使わなくなった実家の家電処分」「新居に持っていかない物の判断」など、やることが一気に増える時期です。

出張買取MAXでは、そうした新社会人の負担を減らすため、家電・家具の査定額を20％アップするキャンペーンを実施します。

キャンペーン概要

実施期間

2026年2月1日（日）9:00 ～ 2月28日（土）18:00

※期間中のお問い合わせ分が対象

キャンペーン内容

家電・家具の査定額 20％アップ

対象点数

1点から何点でも対象

対象商品

出張買取MAX公式サイトに掲載されている

家電・家具カテゴリの商品(https://www.kaden-max.com/hinmoku/)

対象条件

・買取が成立した商品に限ります

・他のキャンペーンとの併用はできません

対応エリア

全国対応

※一部対応不可エリアがございます

新生活・引っ越し時に出張買取MAXが選ばれる理由

引っ越しを伴う新生活では、冷蔵庫・洗濯機・家具などの大型品を中心に、複数点をまとめて整理したいケースが多く見られます。

出張買取MAXでは、

- 自宅までスタッフが訪問する出張買取- 大型家電・家具にも対応- 1点のみ・複数点どちらも査定可能- 忙しい本人に代わり、家族からの申し込みも可能

といった特長から、引っ越し前後の負担を減らしたい方に多くご利用いただいています。

お申し込み・お問い合わせ方法

お申し込みは、以下の方法から受け付けています。

- 電話：0120-984-362（24時間365日受付）- LINE：https://lin.ee/JywSI5n- メール：公式サイトのお問い合わせフォーム(https://www.kaden-max.com/form/)より

公式サイト：リサイクルショップ 出張買取MAX(https://www.kaden-max.com/)

注意事項

ECサイトでの中古家電販売で、家電のご用意も応援

- 査定額アップは、買取成立商品に限り適用されます- 商品の状態・年式・在庫状況により、買取できない場合がございます- 他のキャンペーンとの併用はできません- 不測の事態が発生した場合は、当社の判断により対応内容を決定させていただきます- 本キャンペーン内容は、予告なく変更・終了する場合がございます

株式会社アイスタでは、出張買取サービスに加え、ECサイト「中古家電専門店 リサイクルショップアイスタ」を通じた中古家電の販売も行っています。

新社会人として一人暮らしを始める際、「初期費用をできるだけ抑えたい」「必要最低限の家電をすぐにそろえたい」といった声は少なくありません。

同社のECサイトでは、冷蔵庫・洗濯機・電子レンジなどの生活家電を中心に、動作確認・クリーニングを行った中古家電を取り扱っており、新生活に必要な家電を手頃な価格で購入することが可能です。

引っ越しに伴って不要になった家電・家具を出張買取で手放しつつ、必要な家電は中古でそろえるという選択肢は、新社会人にとって無理のない新生活スタートにつながります。

アイスタでは、中古家電の買取と販売を行うスケールメリットを活用し、中古家電を業界最安値で販売することを目指す「激安家電セット」から高年式・高品質の家電の提供まで、幅広いお客様のご要望にお応えできる商品を取り揃えています。

「売る」「そろえる」を一貫してサポートすることで、アイスタは新社会人の新生活準備を多角的に支援しています。

中古家電専門店 リサイクルショップ アイスタ(https://www.recycleshop-aisuta.com/)

出張買取MAXについて

出張買取MAXは、家電買取・家具買取を中心とした全国対応の出張買取サービスです。

冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・エアコンなどの生活家電をはじめ、タンス・食器棚・ソファなどの家具まで、ご自宅にいながらまとめて査定・買取が可能です。

引っ越しや新生活、住み替えに伴う不用品整理では、「大型家電・家具を運び出すのが大変」「複数点を一度に処分したい」といったお悩みが多く寄せられます。

出張買取MAXでは、1点から複数点まで柔軟に対応し、状態や年式を確認したうえで丁寧に査定を行っています。

また、全国対応（一部対応不可エリアあり）の出張体制を整えており、

出張費・査定費はすべて無料。エリアや状況によっては、お問い合わせ当日の即日対応も状況次第で対応可能です。新社会人・学生本人だけでなく、離れて暮らすご家族からの代理申し込みにも対応している点も特長です。

出張費・査定費は無料で、査定から買取成立までをスムーズに進められるため、「引っ越し前に家電・家具を売りたい」「新生活前にまとめて整理したい」という方に多く利用されています。

会社概要

会社名：株式会社アイスタ

代表取締役：穐山 泰郎

本社所在地：〒354-0024

埼玉県富士見市鶴瀬東1丁目10-10 正興鶴瀬駅前ビル2階

狭山本店：〒350-1301

埼玉県狭山市青柳907

事業内容：リサイクル商品の販売・買取

サービス名：出張買取MAX

電話番号：0120-984-362（24時間365日受付）

公式サイト：

出張買取MAX https://www.kaden-max.com/

中古家電専門店 リサイクルショップ アイスタ https://www.recycleshop-aisuta.com/

古物商許可番号：埼玉県公安委員会 第431360036050号