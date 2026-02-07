バレンタインの贈り物に！「AGM」が選ぶ、彼の日常と冒険を変える実用的ガジェット5選を期間限定価格でご提案

AGM Mobile Limited

この度、主に男性向けの堅牢で実用的な電子3C製品を手がけるAGMは、バレンタインシーズンに向け、男性に特に人気の高い厳選された製品の期間限定プロモーションを実施いたします。

日々の仕事や趣味に積極的に向き合う彼へ。形に残る「体験」と「利便性」を贈るのはいかがでしょうか。アウトドアから日常生活まで、彼の活動を力強くサポートし、毎日をより快適で自由にするAGMのガジェットラインナップをご紹介します。

1. 究極のハンディタブレット：AGM PAD P2 Active

バレンタイン特価：通常より4,000円引き

360度回転可能な一体型スタンド＆ハンドル： キッチンでのレシピ閲覧、作業場でのマニュアル確認、あるいは動画視聴まで、あらゆる角度とシチュエーションでハンズフリー使用を実現する、非常にクールで実用的なデザインです。

真の堅牢性： 防水・防塵・防塵性能に加え、軍用規格(MIL-STD-810H)に準拠した防滴・耐衝撃設計。多少の雨や落下からも守るため、屋内屋外を問わず安心してご使用いただけます。

付属の専用ショルダーストラップ： 背面板に装着可能な特殊なストラップが付属。移動中でも両手が空き、利便性が大幅に向上します。

2. 探検家のための高性能スマートウォッチ：Legion Pro

オフラインマップ搭載 アウトドア堅牢ウォッチ

大径丸型文字盤と多彩な高級感ある針文字盤デザイン： クラシックな時計の佇まいとスマートウォッチの機能性を融合したスタイリッシュな外観。

オフラインマップ機能： 登山やトレッキングなど、通信圏外でのアウトドア探検を強力にナビゲート。事前に地図データをダウンロードしておけば、スマートフォンがなくても現在地やルートを確認できます。

タフネスボディ： 過酷な環境下での使用にも耐える堅牢な構造と高い耐久性を備えています。

3. スポーティーなエントリーモデル：Legion（ブラック/グレー）

バレンタイン特別価格：5,990円(税別)

身体活動の記録に最適な入門機： 日常の歩数管理からランニング、トレーニングまで、基本的な身体活動データを記録したい方にぴったりのモデルです。運動習慣の可視化と健康管理の第一歩をサポートします。

スポーティでタフなデザイン： ブラックとグレーの2色展開。落ち着いたカラーリングで、普段使いからアクティブなシーンまで幅広く合わせられます。

驚きの特別価格： 高機能ながら、バレンタイン期間限定で特別な価格をご提供します。

4. 新発売：音楽空間を解放する磁気吸着防水スピーカー「Magrock」

強力磁気吸着： 自転車のフレーム、冷蔵庫、キャビネットなど、あらゆる金属面にピタリと簡単に装着。取り付け場所を選びません。

高い防水性能： 釣りやカヤックなどのアウトドアはもちろん、浴室やキッチンなどの水回りでも安心して使用できます。音楽が楽しみたい場所を選びません。

ワイヤレスな自由： コードレスのため、家事をしながら、アウトドアで、思いのままに音楽空間を作り出せます。

5. 新発売：痛くない、開放感の新定番「Open Buds 1」耳かけ式オープン型ブルートゥースイヤホン

革新的な耳かけ式オープンデザイン： 耳穴を塞がないため、長時間の使用でも圧迫感や痛みがほとんどなく、快適にご使用いただけます。

優れた装着感： 新設計の耳かけ部分がしっかりとフィットし、激しい運動中でも外れにくい安定感を実現しました。

安全で快適な体験： 周囲の環境音が自然に聞こえるため、ランニングや通勤時の安全性を保ちながら、音楽やポッドキャストを楽しむことができます。

【プロモーション概要】

対象製品： AGM PAD P2 Active, Legion Pro, Legion, Magrock, Open Buds 1

販売チャネル：

日本公式サイト：https://www.agmmobile.jp/

楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/agm-glory/

Amazon公式ショップ：https://bit.ly/4qiAwx7

※製品の仕様、価格（税込/税別）、期間は変更となる可能性がございます。詳細は公式サイト等でご確認ください。

【AGM について】

AGMは、過酷な環境下でも確実に動作する堅牢性と、実用的な機能性を追求した電子3C製品を開発・販売しています。主にアウトドア愛好家や、仕事でタフな環境に身を置く方々など、男性ユーザーを中心に支持を広げています。製品を通じて、ユーザーの「挑戦」と「日常」を、より自由で充実したものにすることを目指しています。

日本公式サイト： https://www.agmmobile.jp/

お問い合わせ:

AGMジャパン広報部 / media@agmmobile.com

AGM カスタマーサポートセンター / agmjp@agmdevice.com