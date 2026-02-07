【バレンタイン限定】入会金50,000円→20,000円に！表参道のダイエット専門パーソナルトレーニングジム「808TOKYO」が特別キャンペーン開始

H1GLOBAL株式会社

明治神宮前駅(7番出口)から徒歩1分(原宿駅徒歩7分)、表参道にあるハワイをイメージしたダイエット専門パーソナルトレーニングジム”808TOKYO”が、２週間限定！！入会金が30,000円割引となる（通常50,000円 → 期間中入会で20,000円）バレンタインキャンペーンを開催いたします。

【 こんな方にオススメ!! 】

◆ダイエットが続かない方

◆リバウンドを繰り返してしまう方

◆痩せて自分に自信を付けたい方

◆自分の目標に合ったトレーニング法を知りたい方

◆パーソナルトレーニングに高い壁を感じる方

一昨年１１月にリニューアルオープンし旧店舗と比べ広くなったトレーニングスペースと、ハワイのホテルを連想させる白を基調とした店内、そして窓から差し込む太陽光が自慢のパーソナルジムです。

ご来店からご帰宅まで他のお客様と顔を合わせる事無く過ごせる完全予約制プライベート空間でのトレーニングは、特にトレーニング初心者さんや多忙な経営者・ビジネスマン・お子様連れのママさんに、安心してトレーニングに集中出来ると大変ご好評頂いてます。

トレーニングから食事指導まで、ホスピタリティ溢れる女性パーソナルトレーナーがお一人お一人のお悩み・体質・生活に寄り添ったサポートをさせて頂く為、痩せながら自分に合ったダイエットの知識が身に付き『卒業後もリバウンドせず自分で体型維持できています!!』という嬉しいご報告を数多く頂いております。

トレーニングウェア・シューズ・水・プロテインドリンクなどトレーニングに必要なものは全てレンタル無料。お買い物や仕事の合間・ご帰宅のついでにお気軽にお越し下さい。

808TOKYOのトレーナーと一緒に、実践的に正しいダイエット習慣を身に付け、繰り返すダイエットとリバウンドのループから抜け出しましょう。

まずは、無料カウンセリング又は体験トレーニング(有料)からスタート!!無理な勧誘は一切ございませんので、安心してご予約下さい。

是非このお得な機会に、人生最後のダイエットを私たちと一緒に始めませんか。

808 TOKYOでのトレーニングを通し、皆さまの人生に笑顔が増える事が私たちの願いです。

無料カウンセリングご予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/counseling/index.html体験トレーニングご予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/experience/index.html

【 ２週間限定!! バレンタインキャンペーン 詳細 】

●入会金…30,000円OFF (通常50,000円 → ２0,000円(税込))

●期間…2026年２月８日(日) ～ 2026年２月２2日(日) 迄

●対象…無料カウンセリング又は体験トレーニングご予約の際、備考欄に【808diet】とご入力頂いた方。

※他のキャンペーン・割引サービスとの併用はできません。

無料カウンセリングご予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/counseling/index.html体験トレーニングご予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/experience/index.html

【 ダイエット専門パーソナルトレーニングジム ＜ 808TOKYO ＞】

"みんなを笑顔に" をモットーに 理想を叶えるパーソナルトレーニングジム !!

ハワイをイメージした非日常の空間で"自分史上最高"のカラダを手に入れる完全予約制パーソナルジム 【 808TOKYO 】トレーナは全員女性です。

◆特徴

■個別プログラム…丁寧なカウンセリングで個別プログラムを作成。完全プライベート空間で自分のペースでトレーニングを行えます。

■NOリバウンド…全コース食事指導付きの為、３食食べながら健康的に身体を変化させリバウンドをしない食事法を伝授します。

■手ぶらでジム…ウェア・シューズ・タオル・水・プロテインなど全て無料貸出し＆無料提供。

■ホスピタリティ…女性トレーナーならではのきめ細やかな目線であなたのお悩みにしっかり寄り添い、目標に向けて全力でサポートいたします。

808TOKYOホームページ :https://studio808-tokyo.com/

◆トレーナー

808TOKYO 代表 - 稲田 亜矢子 -

2000年シドニーオリンピック新体操団体総合5位

マッスルミュージカルに出演 ※東京.ラスベガス

【資格】

NESTA PFT認定・JOPH肥満予防健康管理士

JOPHダイエットアドバイザー



現役時代に無知で無茶なダイエットを繰り返し痩せにくい体質に変わってしまった自身の経験を活かし、正しい知識で身体を変え、維持し続けられる健康的な身体づくりを目標に指導しております。ダイエット成功は勿論、お客様にハワイへ行った時のような温かさや癒し、そして帰ったらまた頑張ろうと思える活力を与えられる存在、まさに東京のハワイでありたいと思い日々取り組んでおります。ダイエット指導を通し、皆さまの人生に笑顔が増える事が私たちの願いです。

無料カウンセリングご予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/counseling/index.html体験トレーニングご予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/experience/index.html

◆アクセス住所

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁28-5 宮崎ビルB-205

(明治道路沿いTEDDY’S BIGGER BURGERSの奥の建物２階となります。）

原宿駅(東口)：徒歩７分

明治神宮前駅（７番出口)：徒歩１分

※近隣にコインパーキング多数あり

◆本件に関するお問合せ

担当：庄子

Tel：03-6419-7755

Mail：info@h1-global.com

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔（きざき しょう）

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９- 901

TEL：03-6419-7755