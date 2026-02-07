【佐賀玉屋】多彩なあんこのスウィーツと、全国の甘味を一堂にご紹介！2月11日(水・祝)から「あんこ&スウィーツ展」開催！

株式会社 佐賀玉屋

佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路2-5、代表取締役社長 山越悠登）は2026年2月11日(水・祝)から2月16日(月)までの6日間、「あんこ&スウィーツ展」を南館7階催場にて開催いたします。

世代を超えて愛される“あんこ”の魅力にフォーカス。全国各地の名店が手がける和菓子をはじめ、洋のエッセンスを取り入れた新感覚あんこスウィーツまで、多彩な甘味が一堂に集結いたします。

伝統の味が楽しめる「赤福」の赤福餅や三重県名物の伊勢餅が入った「お伊勢たい焼き縁屋」のお伊勢たい焼きといった王道商品に加え、ソフトフランスパンにあんことバターをたっぷり挟んだ「空也 空いろ」のあんバターフランスなど“洋”のあんこもお楽しみいただけます。

また、素材や製法にこだわった専門店の逸品や、見た目にも華やかな心ときめくスウィーツも登場。会場でしか出会えない味や実演販売など、選ぶ楽しさも醍醐味のひとつです。あんこの奥深さとスウィーツの楽しさを同時に味わえる、甘いひとときをぜひ会場でお楽しみください。

あんこ展 出店情報

和と洋、あんこの饗宴

【東京】空也 空いろ

あんバターフランス(1本・約30cm)

⚫︎粒 ⚫︎こし

各900円



約30cmのソフトフランスパンにあんことバターをたっぷり挟んだ限定商品です。

【北海道】養老牛 山本牧場

ほっとぜんざいパフェ(1個)

1,200円

【福岡】ヨーロピアンベーカリーikeya

あんこラウゲンクロワッサン(1個)

451円

【三重】赤福

300年以上受け継がれる伝統の美味。

数量限定

赤福餅(12個入)

1,300円

お餅の上にこし餡をのせた餅菓子です。

形は伊勢神宮神域を流れる五十鈴川のせせらぎをかたどり、餡につけた三筋の形は清流を、白いお餅は川底の小石を表しています。

数量限定

白餅黒餅(8個入)

1,100円



黒餅は、宝永の時代を経て明治のころまで作られていた素朴な黒砂糖味のお餅。

白餅は、平成から令和に手がけた白小豆餡の清らかさを込めたお餅。

江戸から令和に続く味の移り変わりをお楽しみ下さい。

数量限定

赤福ぜんざい(1食入)

800円



北海道産小豆のぜんざいに、ふっくら炊き上げた大納言小豆。

少し焦げ目をつけたお餅をのせれば、伊勢の冬の風情をお楽しみいただけます。

あんこ展 その他出店情報

1.初出店【秋田】発酵工房 やをら

発酵あずき2個セット(あかね大納言 粒＆ペースト・各140g)

4,069円

2.【岡山】聖萬堂

栗餡団(1個)

281円

3.【福岡】きんつば本舗

博多座きんつば(4個)

⚫︎小豆 ⚫︎抹茶

1,321円

4.【三重】お伊勢たい焼き縁屋

お伊勢たい焼き(1匹)

301円

5.【熊本】熊本六季

塩いきなりだご(1個)

324円

6.【長崎】RiriＫana sweets

りりかなどら焼き(1個)

270円

7.【佐賀】みつせ村農園

おはぎ詰合せ(6個)

1,296円

8.【京都】京都嵐山 峯嵐堂

あんわらび餅(1本)

432円

9.【福岡】ロン・ポワン

ミルクあんバターロール(1個)

2,001円

10.【石川】きんつば中田屋

数量限定 きんつば(5個入)

1,026円

11.【広島】やまだ屋

数量限定 もみじ饅頭〈こしあん〉(1個)

140円

12.【宮城】栄泉堂

数量限定 バター最中(6個入)

1,728円

13.【熊本】吉祥天

桃あんまん(110g)

400円

14.【岩手】松栄堂

数量限定 ごま摺り団子(8個入)

810円

15.【愛媛】一六本舗

数量限定 一六タルト〈柚子〉(1本)

1,059円

16.【宮城】榮太楼

数量限定 なまどら焼 あずき(1個)

230円

17.【東京】塩瀬総本家

数量限定 志ほせ饅頭(9個入)

1,620円

18.【石川】上杉の水羊羹

数量限定 上杉の水羊羹あずき(500g)

950円

19.【石川】圓八

数量限定 あんころ餅(150g)

480円

20.【佐賀】元祖吉野屋

白玉饅頭(10個入)

1,080円

21.【宮城】甘仙堂

ずんだ餅(5個)

756円

22.【東京】舟和

数量限定 芋ようかん (5本詰)

864円

スウィーツ展 出店情報

心ときめく、スウィーツ

【福井】RUNNY CHEESE

羽二重バターチーズサンド5種アソート(5個)

2,700円



福井銘菓「羽二重餅」を挟んだバターサンドやチーズケーキ。

和洋折衷の新しいスイーツです。

【大阪】カリカリクロワッサン専門店 CARI DE CRO

卵カスタード(1個)

350円



「カリッ、サクッ、トロッ」新感覚のシュークリームみたいなクロワッサン。

初出店【熊本】まよみ堂

ピーナッツボン(20本入)

1,200円



熊本県産のバター使用。

厳選した風味豊かな香ばしいピーナッツを深く優しい甘味の麦芽糖水あめと、てん菜糖の飴で固め、手延べしています。

深くコクのあるキャラメルの風味で、大人から子供まで人気のお味です。

スウィーツ展 その他出店情報

1.【長崎】梅月堂

数量限定 シースクリーム(2個入)

1,050円

2.【熊本】金栗

焼き栗(200g)

1,080円

3.【兵庫】マックスイーツ

キャラメルブリュレミルフィーユ(1台)

1,681円

4.【福岡】花パンダ

パンダカステラ(20個)

1,000円

5.【北海道】DOTS FOR CHOCOLATE LOVERS

チョコ＆ミルクヘーゼルナッツ(1個)

450円

6.【京都】芋工房IIMO

生芋けんぴ〈細切り〉(100g)

972円

7.【福岡】イルマーレカヌレドルチェ

カヌレバニラ(1個)

310円

8.【静岡】修善寺プリン工房

修善寺プリン白極(1個)

450円

9.【岐阜】リエージュ

ワッフル(1個)

230円～260円

10.【京都】京都・東山茶寮

宇治抹茶モンブランロールケーキ(1本)

1,950円

11.【青森】しんぼり

数量限定 チョコQ助(75g)

300円

12.【東京】ユナイテッドリーフ

オーガニックルイボスティー(50g・2g×25包)

1,350円

13.【岐阜】momona Sweets Shop

ブリオッシュドーナツ(1個)

360円～420円

14.【岩手】鴎の玉子

数量限定 かもめの玉子(9個入)

1,701円

15.【佐賀】見好養蜂園

みよしの百花蜜(220g)

1,620円

16.【佐賀】みちくさCOFFEE ROASTER

ドリップコーヒーテイクアウト(1杯)

540円

〈数量限定〉日替り奉仕品

《11日(水)》

左

【RiriＫana sweets】

50個限り りりかなどら焼き〈餡バター〉(1個)

300円

中

【ロン・ポワン】

10個限り ミルクあんバターロール(1個)

1,500円

右

【RUNNY CHEESE】

沼チョコバスクチーズケーキ(1個)

1,800円

《12日(木)》

上

【聖萬堂】

10パック限り 岡山甘栗むき栗パック(1袋・50g)

756円

下

【みつせ村農園】

30パック限り おはぎ詰合せ(3個)

600円

《13日(金)》

上

【見好養蜂園】

20セット限り 佐賀蜂蜜食べ比べセット(50g×3)

1,101円

下

【発酵工房 やをら】

30個限り 雪国ぷりん〈糀シロップ〉(85g)

497円

《14日(土)》

【RiriＫana sweets】

50個限り りりかなどら焼き〈あんホイップ〉(1個)

290円

※実演販売限定

《15日(日)》

【吉祥天】

桃あんまん(3個)

1,000円

期間中 特別奉仕品

※表示価格はすべて税込価格です。

※商品は数に限りがございますので売り切れの際はご容赦ください。

※予告なしに掲載写真と一部内容や食材が変わる場合がございます。

※天候・その他 諸般の事情により、商品の入荷が遅れる場合や未入荷の場合がございますのでご了承ください。

あんこ&スウィーツ展 開催概要

○開催日時：2026年2月11日(水・祝)から2月16日(月)

※最終日は午後5時閉場

○開催場所：佐賀玉屋 南館7階催場

○店舗住所：〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路 2番5号

○電話番号：0952-24-1151