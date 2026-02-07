【Recboo】ダイレクトリクルーティング完全版！「返信率が上がるスカウトメール例文集」ホワイトペーパーを公開

株式会社ノックラーン

株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、ダイレクトリクルーティングにおける返信率向上を目的としたホワイトペーパー「【完全版】返信率が上がるスカウトメール例文集」を公開しました。

本資料では、営業・エンジニア・コンサル・マーケ・人事など職種別のスカウト例文に加え、再送時・転職意欲が不明な候補者・育児中人材へのアプローチなど、状況別の実践的な文面を多数掲載。

「テンプレ感をなくしながら、工数を増やさずに成果を出す」ためのスカウト設計ノウハウを体系的にまとめています。

本ホワイトペーパー作成の背景

ホワイトペーパーはこちら :https://recboo.com/wp/wp012_form

近年、労働人口の減少や売り手市場の加速により、企業の採用活動においてダイレクトリクルーティングは不可欠な手法となっています。

一方で、候補者の受信箱には日々大量のスカウトメールが届いており、 従来のテンプレート型・一斉送信のスカウトでは、優秀な人材の関心を引くことが難しくなっているのが実情です。

「一人ひとりに刺さるスカウトを書きたいが、時間が足りない」

「個別に書いているつもりでも、返信率が上がらない」

こうした課題を抱える人事・採用担当者の声を受け、 “成果が出ているスカウトにはどんな共通点があるのか”を整理し、すぐに使える例文とともに再現可能な形でまとめたのが、本ホワイトペーパーです。

ホワイトペーパーの主な内容

〇【件名】返信率を左右するスカウト件名の例文・設計ポイント

〇【職種別】スカウトメール例文・テンプレート

営業／エンジニア／コンサル／マーケター／人事など、それぞれの職種特性に合わせた例文を掲載しています。

〇【状況別】スカウトメール例文

・転職活動をしているかわからない候補者へのアプローチ

・初回送信後、反応がなかった場合の再送文面

・育児中人材への配慮あるスカウト例 など

実務で悩みやすいシーン別に整理しています。

〇スカウトメールのNG例

・「誰にでも送っている」印象を与える表現

・候補者視点が欠けた内容

・誤字脱字・変換ミスなど、信頼を損なうポイント

を具体例とともに解説しています。

〇返信率を高めるための実践的なコツ

Recbooの概要

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOやAIエンジニアなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

採用支援先の70%がIPO/M&A/黒字化/アップラウンドを達成しております。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

特徴

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

・提携VC50社以上。スタートアップ支援に特化。

Recbooの詳細はこちら :https://recboo.com/

▼本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/