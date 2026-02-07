Shopifyに離脱防止カウントダウンタイマーポップアップを表示できるアプリ「シンプル離脱防止カウントダウンタイマーポップアップ」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプル離脱防止カウントダウンタイマーポップアップ」をリリースしました。

シンプル離脱防止カウントダウンタイマーポップアップは、訪問者がページを離れようとしたタイミングでカウントダウン付きのポップアップを表示し、カート放棄の防止とコンバージョン向上を支援するノーコードアプリです。

管理画面から直感的に操作でき、コード不要でストア内の任意のページに離脱防止ポップアップを簡単に表示できます。

ポップアップの表示タイミングは、ページ滞在時間・スクロール量・マウスの離脱動作などをもとに自由に設定可能。カウントダウンタイマーによる緊急性の演出が、訪問者の意思決定を後押しし、購入や行動につなげます。テキスト、カラー、タイマー時間などもノーコードでカスタマイズできるため、ストアの雰囲気を崩すことなく自然に導入できます。

月額 ＄4.99 で利用でき、7日間の無料体験も用意。年払いなら実質2か月分お得にご利用いただけます。

20言語以上の多言語対応により、国内外のストアで活用できる、シンプルかつ効果的な離脱防止マーケティングツールです。

▼「シンプル離脱防止カウントダウンタイマーポップアップ」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-145-ur-prev-count-popup?locale=ja

▼「シンプル離脱防止カウントダウンタイマーポップアップ」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-145-ur-prev-count-popup/guide

■Shopify とは

Shopify（ショッピファイ）は、国内に限らず海外へのオンライン販売も、専門知識がなくとも手軽に始められる、SasS 型のコマースプラットフォームです。

■ 「シンプル離脱防止カウントダウンタイマーポップアップ」について

シンプル離脱防止カウントダウンタイマーポップアップは、訪問者がページを離れようとしたタイミングでカウントダウン付きのポップアップを表示し、カート放棄の防止やコンバージョン向上を支援するノーコードアプリです。

初心者でも迷わず操作できるシンプルな管理画面を備え、表示条件やカウントダウン時間、テキストやデザインまで柔軟にカスタマイズ可能。コード不要で離脱防止施策を短時間で導入でき、訪問者の行動を効果的に促します。

■ ノーコードで離脱防止ポップアップを実現できる！

管理画面から設定を行うだけで、離脱しようとする訪問者に対してカウントダウン付きのポップアップを表示できます。複雑な設定や開発作業は不要で、ストアの目的やキャンペーン内容に合わせた離脱防止施策を短時間で導入可能です。さらに、PC・スマートフォンそれぞれに最適化された表示に対応しており、あらゆるデバイスで自然に表示されるため、ユーザー体験を損なうことなく、購入や行動を効果的に後押しします。

■ カウントダウンポップアップの出現条件を細かく調整できる！

コーディング知識は一切不要で、管理画面からページ滞在時間、スクロール量、マウスの離脱動作などを条件に、カウントダウンポップアップの表示タイミングを細かく設定できます。訪問者の行動や閲覧状況に合わせて最適なタイミングで表示できるため、過度な表示を避けながら効果的にアプローチ可能です。PC・スマートフォンの両方に対応しており、あらゆるデバイスで自然に表示されることで、ユーザー体験を損なうことなく、離脱防止とコンバージョン向上をサポートします。

■ ポップアップの表示条件は6種類から自由に選べる！（複数可）

コーディング知識は一切不要で、管理画面から6種類の表示条件の中から自由に選択し、組み合わせて設定できます。訪問者の行動や閲覧状況に応じた柔軟な条件設定が可能なため、表示の出し過ぎを防ぎつつ、最適なタイミングでポップアップを表示できます。すべての設定は直感的な操作で完結し、ストアの運営方針や施策内容に合わせた離脱防止対策を簡単に実現できます。

■ 出現条件ごとにクールダウン（再表示までの）時間を設定でき、ページ遷移しても時間がリセットされない！

アプリをインストール後、複雑な設定やコード編集は不要。管理画面から出現条件ごとにポップアップの再表示までのクールダウン時間を設定できます。ページを移動してもカウントがリセットされないため、同じポップアップが何度も表示されることを防ぎ、ユーザー体験を損なうことなく離脱防止施策を実施可能です。直感的な操作で簡単に設定でき、ストアの運営方針に合わせた自然で効果的なポップアップ表示を実現します。

■ 1クリックでテーマに追加できる！

アプリをインストール後、複雑な設定やコード編集は不要。管理画面からワンクリックでテーマに追加でき、離脱防止カウントダウンポップアップをすぐに表示できます。導入に手間や時間をかけることなく、ストア全体へスムーズに反映できるため、初めてアプリを利用する方でも安心です。手軽に導入しながら、ユーザー体験を損なうことなく離脱防止施策を実行し、コンバージョン向上をサポートします。

▼参考記事- Shopifyに離脱防止カウントダウンポップアップを導入する方法を4つ紹介！(https://qiita.com/eijiSaito/items/a6baf6d5da5cfbac0a81)- Shopifyに離脱防止カウントダウンポップアップ表示できるアプリ10選(https://unblog.unreact.jp/blog/a568-1ue5r)- 【2026年】Shopifyに離脱防止カウントダウンポップアップを表示する方法は？おすすめアプリも紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-exit-intent-countdown-popup)- 【2026年】Shopifyの離脱防止カウントダウンポップを表示できるアプリ13選を紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-exit-intent-countdown-popup-13-selection)- Shopifyに離脱防止カウントダウンタイマーポップアップを導入できるアプリについて徹底解説(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-145-ur-prev-count-popup/guide)▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/