２０２５年５月から、「肉のエサカ」出店ラッシュ。神戸岩岡、神戸元町、大阪大東市住道、大阪泉南と、半年間で４店舗出店。２０２６年３月に大阪松原市、４月には大阪あびこに出店予定！
肉のエサカの看板商品 とろけるハラミ
飲食店の運営・開発を行う株式会社C-HUNDRED(所在地：大阪府大阪市北区)は、「肉のエサカ」の出店を強化。肉のエサカは、圧倒的な肉の仕入れの強さを活かした、安い、旨い、お腹一杯の３拍子を揃えた業態となります。
概要 ：肉のエサカ・店舗概要
店舗一覧
店名 ：肉のエサカ 神戸岩岡店
住所 ：〒651-2413 兵庫県神戸市西区福吉台１丁目１６１７－７
肉のエサカ 神戸元町店
住所 ：〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通３丁目１１－４
店名：肉のエサカ 住道店
住所 ：574-0046 大阪府大東市赤井1丁目13-1
肉のエサカ 泉南店
住所 ：〒590-0521 大阪府泉南市樽井６１９－１
■そもそも、食肉加工工場運営会社が手掛ける飲食店「肉のエサカ」とは？
店名にある「肉の～」という冠言葉は、運営会社である株式会社C-HUNDREDが食肉加工工場を運営していることに由来しています。
毎月、数十トンもの肉の仕入れと加工を行っている食肉加工工場のノウハウと仕入れルートを活用した「肉のエサカ」は、中間業者の中抜きが存在しないため、格安で良質のお肉をお楽しみいただける業態となっております。
セントラルキッチン
■肉のエサカの目玉商品「熟成とろけるハラミ」
エサカ目玉・看板メニュー「とろけるハラミ」
美味しいお肉をたくさん食べてほしいとの思いから、肉のエサカの目玉商品を学割特別価格の対象としています。とろけるハラミをご希望の方は、肉のエサカまでご来店下さいませ。
■目玉商品となる「熟成とろけるハラミ（とろハラミ）」は、なぜ「とろける」ほど柔らかいのか？
・answer１.
食肉加工工場（セントラルキッチン）に在籍する熟練の職人と最新機器を活用した特別な肉のカットでお肉をやわらかく仕上げています。
・answer２.
酵素を含んだ秘伝のタレに３日間漬け込み熟成することによりお肉を柔らかく仕上げています。
・answer３.
お肉を「半熟」の加減に焼き上げることにより、お肉を柔らかく仕上げています。
■「肉のエサカ 住道店」メニュー紹介
肉のエサカ住道店メニュー
■ごはんの大盛・特盛無料！！おなか一杯召し上がってください。
「肉のエサカ」では、ご来店頂いたお客様が皆さんお腹いっぱいになっていただきたいと思い、ご飯の「大盛り」「特盛り」を無料で対応しております。特に特盛は、漫画盛りのようなご飯の量なので、お腹をすかせた学生の方もご満足していただけると思っています。
■新店舗も続々予定
３月下旬オープン予定 肉のエサカ イオン松原店（大阪）
４月下旬オープン予定 肉のエサカ イオンあびこ店（大阪）
今後も多くの出店予定がございます。
皆様の地域でお楽しみいただけるようにどんどん出店をしてまいりますので、今後とも肉のエサカをよろしくお願い致します。