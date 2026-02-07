忙しい毎日に“魚のおかず”を。家庭の時短ニーズに応える海鮮フライシリーズ新登場

忙しい世帯が増えた現代に合わせた「手軽な魚のおかず」

若女食品株式会社

若女食品株式会社（本社：島根県江津市、創業1907年）は、「あったら、うれしい。食べると、うれしい。」をコンセプトに、スーパーマーケットの水産コーナーで、揚げ調理済み海鮮フライシリーズ3品「貝柱風味フライ」「かに味フライ」「海のナゲット」を3月より発売します。

近年、共働きや子育てなどで忙しい家庭が増える中、「魚は食べさせたいが、下処理や調理に時間がかかる」という悩みが広く聞かれるようになっています。

本シリーズは、そうした日常の食事づくりの負担に着目し、全国の家庭に共通する課題に応える商品として開発されました。

揚げ調理済み・骨なし仕様により、電子レンジやトースターで温めるだけで、忙しい日でも無理なく魚料理を食卓に取り入れることができます。

商品ラインナップ

１. 海のナゲット

魚が苦手な子どもでも食べやすい、骨なしでまるでチキンナゲットのような食感のナゲット。朝食、弁当、軽食など、さまざまなシーンで利用できます。

特徴

- 骨なしで、魚で作ったふんわりナゲット- 手づかみで食べやすいサイズ、家族で楽しめる万能おかず- 商品規格：8個入- お魚で作っているのカロリー控えめ２. 貝柱風味フライ

ホタテの貝柱のようなノンホタテ海鮮フライ。外はサクッと、中はふっくらとした食感が特徴で、夕食の主菜やお弁当のおかずとして幅広く活用できます。

特徴

- ホタテ貝柱のような食感、味わいを感じる独自配合- 子どもも食べやすい味わい、トースターやレンジで簡単調理- 商品規格：12個入３. かに味フライ

かに風味をしっかり感じられるフライ。タルタルソースやマヨネーズとの相性が良く、家庭で手軽に“かに風味”を楽しめます。

特徴

シリーズ共通の特徴

- かにの風味を感じる味わい、食感を楽しめる- おつまみや夕食の一品に最適、揚げ調理済みで手軽に調理可能- 商品規格：8個入- 揚げ調理済みのため、電子レンジやトースターで簡単調理- 創業100年以上の海産加工技術を活かした、やさしい味わい- 夕食・弁当・おつまみなど幅広い用途に対応- 水産コーナーで購入できる“手軽な魚料理”として新たな選択肢を提供- 鮮魚売場における“簡便・即食”ニーズに対応- 子育て世代や若年層にも手に取りやすい味とサイズ- 冷凍販売で賞味期限が長いので、フードロス削減につながる- 明るいパッケージと、裏面パッケージも楽しめる仕様

仕事や家事、子育てを同時にこなす家庭が増えた現代では、「帰宅後すぐに用意できる」「子どもにも安心して出せる」ことが、日々の食卓づくりにおいて欠かせない要素となっています。

本シリーズは、そうしたお客様の暮らしの中で積み重なってきた声を起点に、調理の手間を減らしながら、無理なく魚を取り入れられる商品として設計されました。

企業メッセージ

若女食品は「日々の食卓に、小さな幸せを届ける」ことを大切に、海産加工品の製造を通じて地域とともに歩んできました。

本シリーズは、忙しい毎日の中でも無理なく魚を取り入れてほしいという想いから生まれた商品です。これからも、暮らしに寄り添う“うれしい一品”を提案していきます。

会社概要

会社名：若女食品株式会社

創業：1907年

所在地：島根県江津市

事業内容：海産加工品の製造

公式サイト：https://wakashoku.jp/