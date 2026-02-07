『加護ちゃん』の『カゴバッグ』 加護亜依×サックスバー が初コラボレーション。”わたしらしく、軽やかに”をテーマにしたバッグコレクションが登場。

株式会社サックスバーホールディングス

全国に570店舗以上のバッグおよびファッショングッズの専門店を展開する、株式会社サックスバーホールディングス（本社：東京都葛飾区 代表取締役社長執行役員：木山剛史）から、タレントとして、母として活躍する加護亜依さんと、オリジナルブランド ケスクルデザインとのコラボレーションバッグが発売されます。

大人の女性にちょうどいい可愛さと、毎日使いたくなる機能性を大切にした特別なコレクション。

ママもパパも使いやすいマザーズバッグから、春夏のお出かけにぴったりなカゴバッグまで、暮らしのさまざまな場面に寄り添うバッグを揃えました。

加護亜依×SAC'S BAR【コラボレーションについて】

「加護ちゃん」の愛称にちなんだカゴバッグづくりをきっかけに、今回のコラボレーションはスタートしました。

今回のコラボレーションでは、デザインの打ち合わせや色選び、使い勝手の確認など、制作過程にも深く参加。

企画段階から完成まで、実用性やデザインの細部に至るまで意見を交わしながら、二人三脚で制作を進めました。

「かわいいだけでなく、ちゃんと使いやすいこと」

「忙しい毎日の中でも、気持ちが軽くなること」

そんな想いを形にしながら、“わたしらしく、軽やかに”持てるバッグコレクションが完成しました。

【商品ラインナップ】

本コレクションでは、全4型を展開します。

カゴバッグ

\7,590／BLACK

編みショルダーバッグ

\9,790／GRAY.BEIGE

マザーズリュック

\10,780／BLACK.KHAKI

マザーズトート

\10,780／BLACK.KHAKI

【制作背景】

制作中は、実際に荷物を入れてみたり、持ったときのバランスを確認したりと、リアルな目線での調整を重ねました。

「この色かわいい」「もう少しこうしたい」といった率直な声を反映しながら、細部まで丁寧につくり上げています。

【発売情報】

発売日： 2026年2月下旬

販売店舗： サックスバーグループ各店

サックスバーオンラインストア（https://sacsbar.com/）

※詳細は公式サイトにてご確認ください。

■加護亜依さんコメント

今回のバッグは、毎日の中で自然に手に取りたくなるような、軽やかさを大切にしました。

ママとしても、1人の女性としても、「これがちょうどいい」と思えるバッグになっていたら嬉しいです。

■加護亜依さんプロフィール

1988年生まれ。

歌手・タレントとして活躍。二児の母としての顔も持ち、日々の暮らしを大切にしながら、テレビや動画配信などさまざまな分野で活動している。

飾らない人柄と前向きな姿勢が、多くの共感を集めている。

■ケスクルデザイン

「シンプル、フェミニン、ファンクション」をテーマに、厳選した素材を使用し飽きの来ないデザインと使いやすい機能を搭載した商品を高いコストパフォーマンスで提案するサックスバーのプライベートブランドの1つです。

■株式会社サックスバーホールディングス

6社のグループ会社と全国約570店舗、直営オンラインストアを展開するファッショングッズ業界のリーディングカンパニーです。

ものづくりに優れた国内人材と高い品質を守りながら、産業や文化の持続可能性を意識した事業運営を行なっています。

また、業態や販売手法の進化、OMOの導入、SDGsや福祉に配慮した企業活動にも積極的に取り組んでいます。

【会社概要】

会社名： 株式会社サックスバーホールディングス

代表取締役社長執行役員：木山剛史

所在地（本社）： 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-48-14 第3デリカビル

HP： https://www.sacs-bar.co.jp/