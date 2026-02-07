全国から学生ボランティアが集う「第8回全国学生ボランティアフォーラム」参加者募集開始

全国ボランティア活性化プロジェクト実行委員会（事務局：NPO法人おりがみ）は、2026年3月13日（金）～15日（日）に 「第8回全国学生ボランティアフォーラム」 を、東京都渋谷区の国立オリンピック記念青少年総合センターにて開催します。


本フォーラムは全国の高校生・大学生が集い、ボランティア活動について語り合い、深く学び合う2泊3日の合宿型研修プログラムです。


全国どこからでも、どんなボランティアの分野でも、ボランティアの経験の有無問わずご参加ください。


参加お申込みフォーム :
https://forms.gle/4Ea4b2wMzLh2ty957
（募集締切：2026年2月13日(金)）

全国学生ボランティアフォーラムとは

全国学生ボランティアフォーラム（学ボム）は、日本のボランティアの未来を拓く学生たちが集う場所です。


ボランティアや自分の活動について語り合い、社会の課題に真剣に向き合い続ける3日間は、参加者一人ひとりの人生を変えるほどの熱気に満ちています。


私たちは、ボランティアを単なる奉仕活動とは考えていません。


社会を動かす原動力であり、自分自身を成長させる機会だと信じています。


地域を超えた学生との出会い、社会のリアルな声を聞く経験は、固定概念を打ち破り、新たな価値観を育みます。そして、「ボランティアっていいよね！」という言葉が実感を伴って交わされる未来に向けて、次世代を担う若者を全国へと輩出します。




次の1歩を踏み出すために

第８回となる今年のテーマは『誰かの言葉が、あなたのきっかけに』。


ボランティアへ１歩目を踏み出し、活動を続けていく中で、


「この先、どう関わっていけばいいのか」


「自分にできることは何なのか」


といった迷いや問いに直面することがあるかもしれません。


学ボムでは、同じように悩み、考え、行動してきた全国の学生と出会い、


互いの経験や想い、言葉を共有することで、


次の目標やその“かけら”を見つけてほしいと考えています。


一緒に「2歩目」を踏み出すきっかけを見つけにいきましょう。


本イベントの詳細は、学ボムのホームページをご覧ください。


https://volunteerforum.studio.site/2026






開催概要

日時　：2026年3月13日(金)～3月15日(日)〈2泊3日・個室〉


場所　：国立オリンピック記念青少年総合センター


対象　：ボランティアに興味がある全国の大学生・高校生


人数　：100人


参加費：無料（食費・交通費を除く）


共催　：独立行政法人 国立青少年教育振興機構


後援　：一般財団法人 学生サポートセンター


参加お申込みフォームURL：https://forms.gle/4Ea4b2wMzLh2ty957


（募集締切：2026年2月13日(金)）


本件に関するお問い合わせ

全国ボランティア活性化プロジェクト実行委員会（https://volunteerforum.studio.site/）


メールアドレス：s.volunteer.forum〔アットマーク〕gmail.com