藤井流星主演『ぜんぶ、あなたのためだから』から初のスピンオフドラマが誕生！七五三掛龍也主演『ぜんぶ、幸子のためだから』《前編》配信スタート！

◼️オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』TELASAオリジナルスピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』前編 2026年２月７日（土）ひる12時より配信スタート！

主演に藤井流星、共演に七五三掛龍也を迎え、【オシドラサタデー史上最高火力のラブサスペンス】として話題を呼んでいる１月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』。TELASA（テラサ）では本日ひる12時より、初となるスピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』《前編》の配信をスタートします！

◼️主演：藤井流星、共演：七五三掛龍也でおくる【オシドラ史上最高火力】の《ラブサスペンス》

初のスピンオフドラマは七五三掛演じる桜庭と黒猫の幸子の日々を描く本編とは全く真逆のテイストの《猫目線ラブストーリー》

気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年３月に発表し、話題となっている同名小説を原作に、主演：藤井流星、共演：七五三掛龍也の初共演タッグで、【オシドラサタデー史上最高火力のラブサスペンス】として初映像化した１月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』――幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻のため、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣（藤井流星）は、結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛龍也）から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられ、犯人捜しに乗り出すことに…。

ジェットコースターばりの急展開と、回を追うごとに深まっていく謎――偽善者だらけの登場人物の連続で人間不信も加速する中、地上波本編も物語が急加速。和臣と沙也香夫妻をさらなる悲劇が襲い、ドラマは次なるステージへと…。

本編の展開も気になる中、TELASA（テラサ）ではスピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』の配信がスタート！ 主演には七五三掛を迎え、七五三掛演じる桜庭と黒猫・幸子の出会いから、幸せな日々を幸子視点で描く、本編とは一線を画した《猫目線のラブストーリー》となっています。

◼️桜庭と幸子の出会いから現在までを幸子の目線で描く『ぜんぶ、幸子のためだから』本編では見られない桜庭の甘い素顔そして幸子の秘めた想いも明らかに！

桜庭と幸子の出会いから現在までを描くスピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』――物語は１年前、ご近所に住む猫好きの米村さん（ふせえり）が「保護猫を預かってほしい」と桜庭を訪ねてくるところから始まります。すでに何匹目かになる猫を保護したものの、来週旅行に行ってしまうため、新しい飼い主が見つかるまでの間、預かっていてほしいと言う米村さん。やんわり断ろうとする桜庭を強引に押し切り、猫用品一式と１匹の黒猫（＝後の幸子）を置いて、さっさと帰ってしまいます。

渋々世話を始めてみるものの、猫がいる環境に慣れない桜庭。さらには翌朝、器に盛っておいたフードに全く手を付けていない上、ぐったりしている様子の幸子に気づき、桜庭は慌てて同級生の真柴（駒木根葵汰）が営む動物病院に駆け込むのでした！ そこで真柴から聞かされた衝撃の事実とある言葉――その言葉をきっかけに、桜庭は幸子と真摯に向き合い始め…!?

本編では描かれることのなかった桜庭の甘い素顔、そして幸子との関係。さらに、ストーリーは幸子視点で語られるため、知られざる幸子の想いも明らかになります！

そして後日配信される『ぜんぶ、幸子のためだから』《後編》には、藤井流星演じる林田和臣が登場！ 桜庭と幸子、そして和臣による不思議な【三角関係(!?)】を描く…！ 後編の配信スタートもどうぞお楽しみに！

◼️七五三掛の主演スピンオフドラマに『私たちが恋する理由』チームが再集結！桜庭の同級生で動物病院の医師・真柴を駒木根葵汰が好演 スピンオフドラマでの再共演に２人からは喜びの声も「舞台出演中にもかかわらず出演してくれてありがたい」（七五三掛）「なぜか七五三掛くんは会うたびに若返っている」（駒木根）

今作『ぜんぶ、幸子のためだから』で、桜庭の同級生である動物病院の医師・真柴を演じた駒木根葵汰。七五三掛とはプライベートで食事に行くなど親交も深く、2024年10月期のオシドラサタデー『私たちが恋する理由』以来の共演となります。

駒木根がパーソナリティーを務めるラジオ番組に七五三掛と、本編で主人公の職場の後輩を演じている杢代和人が出演した際、駒木根が「僕も出演したい！」と逆オファーしたことから、今作への出演が実現。「ラジオに来てくれた七五三掛くんと杢代くんの楽しそうな現場での話を聞いてうらやましくなって、生放送に任せて『出してくれ！』ってお願いしたらなんと出演が決まりました！お願いしてみるもんだな、と思いました（笑）」と歓喜の声を寄せてくれた駒木根。「いつどこで会っても柔らかな空気に包まれている七五三掛くん。なぜか会うたびに若返っているんですよね」と、再会を喜びました。

一方の七五三掛も「葵汰はTravis Japanのライブにも来てくれたりして交流が続いていたので、また現場でご一緒できてよかった」と笑顔。「ラジオでの会話をきっかけに、すごいスピード感で葵汰の出演が決まり、その１週間後にはこのスピンオフドラマの撮影をしていました」と、奇跡の再共演を喜びました。現場ではお互いの近況も報告し合っていたそうで、「葵汰は舞台に出演中だったのですが、午前中にこのドラマの撮影、午後には舞台の本番があったそうで、そんな中でも来てくれて本当にありがたかったです」と駒木根への感謝の言葉も口にしました。

厚い友情で結ばれた２人の再共演も注目の『ぜんぶ、幸子のためだから』。駒木根演じる医師・真柴が作中でどんな役割を担い、七五三掛演じる桜庭とどんなやりとりを見せるのか、ぜひ本日より配信スタートの《前編》でお確かめください！

◼️桜庭のもとにやってくる黒猫の幸子 その声を担当するは『私たちが恋する理由』で七五三掛との

甘酸っぱい年の差恋愛模様で視聴者を魅了した山崎紘菜！「『わた恋』の坂元くんとは真逆のクールでかっこいい七五三掛くん」と役柄の幅の広さにも感服！

そして今作で幸子の“声”を山崎紘菜が担当することも決定！ 七五三掛とは同じくオシドラサタデー『私たちが恋する理由』で共演、８歳差の甘酸っぱい恋愛模様を演じ、視聴者を大いにキュンとさせました。

そんな山崎と七五三掛が、今作では《猫》と《飼い主》という意外な関係で再共演！ 山崎は、「『私たちが恋する理由』でご一緒した際に七五三掛さんは坂元くんという、可愛らしい歳下の子犬系男子を演じられていました。ですが今回は、真逆のクールでかっこいい男性を演じられているので、そのイメージの違いにイチ視聴者として驚いています」と語り、「このスピンオフドラマは幸子がとても可愛らしいですし、ほっと一息つけるような作品になっていますので、本編と併せて楽しんでいただけたら」と呼びかけました。

七五三掛の主演スピンオフドラマに合わせ再集結した『私たちが恋する理由』チーム！市川絢香と坂元凌、“あやさか”カップルの再共演が実現！懐かしさと甘酸っぱさも存分に感じながら、ぜひ今作をお楽しみください！

【七五三掛龍也 コメント】

（駒木根）葵汰とは『私たちが恋する理由』以来の共演ですが、あの時と変わらずフレンドリーで話しやすく、Travis Japanのライブにも来てくれたりして交流が続いていたので、また現場でご一緒できてよかったです。

葵汰のラジオにもくちゃん（杢代和人）と一緒に出た時に、葵汰も「出たい！」と言ってくれて…。もくちゃんの役とチェンジになるかも!?なんて冗談も言っていたのですが、無事もくちゃんの役はそのままで（笑）、葵汰も違う役で出演してくれることになりました。このラジオをきっかけに、すごいスピード感で出演が決まり。その１週間後にはスピンオフドラマの撮影をしていました！

葵汰は舞台中だったのですが、午前中にこのドラマの撮影、午後には舞台の本番があったそうで、そんな中でも来てくれて本当にありがたかったです。

【駒木根葵汰 コメント】

いつどこで会っても柔らかな空気に包まれていて変わらない七五三掛くん。とても癒やされますし、現場も本当に穏やかでした。そしてなぜなのか七五三掛くんは会うたびに若返っています（笑）。

僕のラジオに七五三掛くんと杢代くんが来てくれて、楽しそうな現場での話を聞いてうらやましくなって、生放送に任せて「出してくれ！」って駄々をこねたらなんと出演が決まりました！ 言ってみるもんだな、と思いました（笑）。

【山崎紘菜 コメント】

動物の声を演じるのは初めての経験でしたが、猫が大好きなので幸子として今作に参加できてうれしかったです。初めてということで不安もありましたが、動物の声を演じる技術は人を演じることと通じるものがあるという新しい気付きもありました。

『私たちが恋する理由』でご一緒した際に七五三掛さんは坂元くんという、可愛らしい歳下の子犬系男子を演じられていました。ですが今回は、真逆のクールでかっこいい男性を演じられているので、そのイメージの違いにイチ視聴者として驚いています。新たな役どころに挑戦されている姿を拝見して、幅広い表現をなさる役者さんだと感じました。

地上波の『ぜんぶ、あなたのためだから』は、常に不穏な空気が漂っていて、気が抜けないシーンがギュッと詰まっている作品ですよね。それに対して、このスピンオフドラマは、幸子がとても可愛らしいですし、ほっと一息つけるような作品になっていますので、ドラマ本編と併せて楽しんでいただけたらなと思います。

＜スピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』 概要＞

配信日時：前編 ２月７日（土） 12時～配信スタート

出演：七五三掛龍也 駒木根葵汰 おさむ こうじ ・ 山崎紘菜 ふせえり

原作：夏原エヰジ『ぜんぶ、あなたのためだから』（講談社文庫）

脚本：藤平久子

音楽：近谷直之

プロデューサー：残間理央（テレビ朝日）、島本講太（ストームレーベルズ）、野田健太（ソケット）

演出：若林将平

配信URL：https://www.telasa.jp/series/16295

推奨ハッシュタグ：【本編】#ぜんぶあなたのためだから【スピンオフ】#ぜんぶ幸子のためだから

★「TELASA（テラサ）」では、毎週『ぜんぶ、あなたのためだから』の地上波放送終了後に、ドラマ本編を配信します。

