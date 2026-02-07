藤子・F・不二雄原作の新作短編アニメ「チンプイ エリさまのグッドラック」オリジナル・サウンドトラックが全世界で配信リリース開始！

日本コロムビア株式会社(C)Fujiko-Pro

まんが『チンプイ』の発表から40周年を記念して、川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアムで大人気上映中の短編アニメーション『チンプイ エリさまのグッドラック』のオリジナル・サウンドトラックが本日2月7日(土)より、全世界でストリーミング＆ダウンロード配信開始！

国内外で活躍する「Dos Monos」のMC・トラックメイカーの荘子itによるサウンドトラックをはじめ、本編の声優を担当する久野美咲（チンプイ役）、潘めぐみ（春日エリ役）、日笠陽子（ママ役）が歌うエンディング・テーマ曲「シンデレラなんかになりたくない」のフルサイズ、そして荘子 it が今回のリリースにあたって制作したスペシャルなREMIXバージョンも収録！

Tr1~9の荘子itによるサウンドトラックは、『チンプイ』の世界観を更に拡張するような遊び心に満ちたサウンドが印象的。Tr.10「シンデレラなんかになりたくない」は1989～91 年に放送されたTVアニメ『チンプイ』のエンディング・テーマ曲として流れた名曲として知られていますが、この度、約36年間の時を経てカバー・バージョンが制作されました。そして、まさに出来立てのカバー・バージョンの音素材を元に、荘子itがクリエイティブな音世界を構築したTr11.のREMIXにも注目です。各音楽配信サービスにてお楽しみください！

◆配信アルバム情報

タイトル：「チンプイ エリさまのグッドラック」オリジナル・サウンドトラック

発売日：2026年2月7日

品番：COKM-46124

発売元：日本コロムビア株式会社

配信先リンク： https://chinpui.lnk.to/soundtrack

商品ページ： https://columbia.jp/prod-info/COKM-46124/

〈収録内容〉

1.Familiar From Another Planet

2.Cinderella Story

3.No, Thank You

4.Night1

5.Back In Time

6.Dress Up

7.Multiverse Medley

8.Night2

9.Return Of The Familiar

10.シンデレラなんかになりたくない

[作詞：岩室先子／作曲：池 毅／編曲：山本健司

歌：エリ(CV:潘めぐみ)、チンプイ(CV:久野美咲) コーラス：ママ(CV:日笠陽子)]

11.シンデレラなんかになりたくない（荘子it REMIX）

【音楽】荘子it（Dos Monos）

チンプイのサウンドトラックの制作は、監督の依田さんの家に足繁く通って、大の大人が無邪気に遊ぶようにして進みました。

調子に乗りすぎてアナログシンセを爆音で鳴らしながら、「子供が怖がるかな？」って懸念も一周回って全くなくなるくらい、ただただワクワクドキドキする音楽が作れたと思います。

主題歌の超名曲・『シンデレラなんかになりたくない』のリミックスの制作前に、原曲の作曲者の池毅さんが一言、「目一杯遊んで！」と仰って下さり、こちらも改めて本気で遊び倒しました。

藤子・F・不二雄先生の最後の連載作品であり、バブル最盛期から失われた20年の境目に旧版アニメが放映されたチンプイの、汲み尽くせない創造性とエネルギーと遊び心を引き継ぎ、懐かしさを越えた、今を生きる僕たちと未来の子供たちのための新しいページを、一緒にめくりましょう。

【チンプイ役】久野美咲

この作品のサントラを聴ける日が来るなんて、本当に嬉しいです。この作品を彩る音楽を聴くことによって、またさらに楽しむことができるのではないでしょうか。

「シンデレラなんかになりたくない」もチンプイとして歌わせていただいたので、ぜひフルバージョンで聴いてみてくださいね。私はこれからも、この作品を大切にしていきます。

皆様の心の中にも、在り続けてくれたら嬉しいです。いつかまた、チンプイを演じられたらいいなぁと夢見ております！

【春日エリ役】潘めぐみ

「いつか作中の楽曲たちが聴ける機会があったらいいな」と思っていたら思わぬグッドラック！！これもチンプイの科法なのでしょうか？ありがとうございます！！

「シンデレラなんかになりたくない」。こちらもフルサイズで聴いていただけるんですねぇ。嬉しいです。いまの時代に改めて届けたい歌だなと感じたので。おもちゃ箱のような、クローゼットのような、彩り豊かな音楽を是非ご堪能下さい！！きっと、いいことあるよ♪

◆『チンプイ エリさまのグッドラック』作品情報

＊STAFF

・監督：依田伸隆（10GAUGE）

・脚本：芹川 梓

・キャラクターデザイン、作画監督：浅野直之

・音楽：荘子it（Dos Monos）

・アニメーション制作：シンエイ動画

2025年5月21日(水)～2026年6月21日(日)（予定）まで川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム内2階「F シアター」にて上映中。

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム公式サイト： https://fujiko-museum.com/

