【mahocastにてチケット発売開始】日本オーケストラ連盟創立35周年記念「オーケストラの日 ALL STAR!!」開催！

例年、首都圏では全13楽団が特別なオーケストラを編成しているが、今年は日本オーケストラ連盟35周年を記念して、加盟の全国プロ・オーケストラ40楽団から奏者が大集結！

さらに、指揮者は日本を代表する4人！

そんなとてもめずらしいコンサートを開催。そして、どこかで聞いたことがあるメロディや軽快なテンポ、壮大な響きなど、親しみやすい曲ばかり。

この日限りのハーモニーをぜひお楽しみください。

■ 公演概要 ■

オーケストラの日 ALL STAR!!

オーケストラの日オールジャパン祝祭管弦楽団コンサート

【会場及び日程】

ミューザ川崎シンフォニーホール (神奈川県)

（〒212-8557 神奈川県川崎市幸区大宮町1310）

※公演会場へのお問い合わせはお控えください。

2026年3月31日(火)

18:00開場 / 19:00開演

【 プログラム 】

指揮：角田鋼亮

●芥川也寸志／交響管弦楽のための音楽

●すぎやまこういち／

交響組曲「ドラゴンクエストIII」 そして伝説へ… より

「ロトのテーマ」

交響組曲「ドラゴンクエストIV」 導かれし者たち より

「海図を広げて」

交響組曲「ドラゴンクエストⅪ」 過ぎ去りし時を求めて より

「過ぎ去りし時を求めて」

指揮：藤岡幸夫

●グリーグ／

2 つの悲しい旋律 第2 番「過ぎし春」

●シベリウス／

交響詩「フィンランディア」

指揮：三ツ橋敬子

●ビゼー／カルメン第1 組曲

指揮：大友直人

●ストラヴィンスキー／

バレエ組曲「火の鳥」（1919 年版）

【 チケット 】

〇S席：4,500円(税込)

〇A席：3,500円(税込)

〇B席：2,000円(税込)

【 チケット販売日程 】

〈一般販売〉

● クレジットカード

2026年2月7日(土) 12:00 ～ 2026年3月30日(月) 18:00

● コンビニ

2026年2月7日(土) 12:00 ～ 2026年3月29日(日) 23:59

公演概要 :https://www.mahocast.com/ce/c/93チケット購入 :https://www.mahocast.com/at/live/1804/12224

【 公演に関する問い合わせ 】

公益社団法人日本オーケストラ連盟

Tel: 03-5610-7275

【 チケットに関する問い合わせ 】

mahocastカスタマーサービス

https://www.mahocast.com/ct/contact

（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00）

※土日祝日は翌営業日以降でのご対応とさせていただきます。

