【mahocastにてチケット発売開始】日本オーケストラ連盟創立35周年記念「オーケストラの日 ALL STAR!!」開催！
例年、首都圏では全13楽団が特別なオーケストラを編成しているが、今年は日本オーケストラ連盟35周年を記念して、加盟の全国プロ・オーケストラ40楽団から奏者が大集結！
さらに、指揮者は日本を代表する4人！
そんなとてもめずらしいコンサートを開催。そして、どこかで聞いたことがあるメロディや軽快なテンポ、壮大な響きなど、親しみやすい曲ばかり。
この日限りのハーモニーをぜひお楽しみください。
■ 公演概要 ■
オーケストラの日 ALL STAR!!
オーケストラの日オールジャパン祝祭管弦楽団コンサート
【会場及び日程】
ミューザ川崎シンフォニーホール (神奈川県)
（〒212-8557 神奈川県川崎市幸区大宮町1310）
※公演会場へのお問い合わせはお控えください。
2026年3月31日(火)
18:00開場 / 19:00開演
【 プログラム 】
指揮：角田鋼亮
●芥川也寸志／交響管弦楽のための音楽
●すぎやまこういち／
交響組曲「ドラゴンクエストIII」 そして伝説へ… より
「ロトのテーマ」
交響組曲「ドラゴンクエストIV」 導かれし者たち より
「海図を広げて」
交響組曲「ドラゴンクエストⅪ」 過ぎ去りし時を求めて より
「過ぎ去りし時を求めて」
指揮：藤岡幸夫
●グリーグ／
2 つの悲しい旋律 第2 番「過ぎし春」
●シベリウス／
交響詩「フィンランディア」
指揮：三ツ橋敬子
●ビゼー／カルメン第1 組曲
指揮：大友直人
●ストラヴィンスキー／
バレエ組曲「火の鳥」（1919 年版）
【 チケット 】
〇S席：4,500円(税込)
〇A席：3,500円(税込)
〇B席：2,000円(税込)
【 チケット販売日程 】
〈一般販売〉
● クレジットカード
2026年2月7日(土) 12:00 ～ 2026年3月30日(月) 18:00
● コンビニ
2026年2月7日(土) 12:00 ～ 2026年3月29日(日) 23:59
公演概要 :
https://www.mahocast.com/ce/c/93
チケット購入 :
https://www.mahocast.com/at/live/1804/12224
【 公演に関する問い合わせ 】
公益社団法人日本オーケストラ連盟
Tel: 03-5610-7275
【 チケットに関する問い合わせ 】
mahocastカスタマーサービス
https://www.mahocast.com/ct/contact
（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00）
※土日祝日は翌営業日以降でのご対応とさせていただきます。
株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)
メディアソリューションとシステム開発を基盤に、独自の配信プラットフォームやソフトウェアを設計・開発。エンタメ分野ではイベント企画・制作・運営からライブ配信・公演まで多彩なサービスを展開しています。
自社運営のアーティスト向けワンストッププラットフォームでは、チケット・グッズ販売やファンクラブ運営を包括的にサポート。日韓を中心に国際展開を推進し、特に韓国との連携を強化しています。
https://linktr.ee/maho_cast