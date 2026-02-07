【mahocastにてチケット発売開始】日本オーケストラ連盟創立35周年記念「オーケストラの日 ALL STAR!!」開催！

写真拡大 (全3枚)

株式会社STONE.B


例年、首都圏では全13楽団が特別なオーケストラを編成しているが、今年は日本オーケストラ連盟35周年を記念して、加盟の全国プロ・オーケストラ40楽団から奏者が大集結！


さらに、指揮者は日本を代表する4人！


そんなとてもめずらしいコンサートを開催。そして、どこかで聞いたことがあるメロディや軽快なテンポ、壮大な響きなど、親しみやすい曲ばかり。


この日限りのハーモニーをぜひお楽しみください。



■ 公演概要 ■


オーケストラの日 ALL STAR!!


オーケストラの日オールジャパン祝祭管弦楽団コンサート



【会場及び日程】


ミューザ川崎シンフォニーホール (神奈川県)


（〒212-8557 神奈川県川崎市幸区大宮町1310）


※公演会場へのお問い合わせはお控えください。



2026年3月31日(火)


18:00開場 / 19:00開演



【 プログラム 】


指揮：角田鋼亮


●芥川也寸志／交響管弦楽のための音楽


●すぎやまこういち／


交響組曲「ドラゴンクエストIII」 そして伝説へ… より


「ロトのテーマ」


交響組曲「ドラゴンクエストIV」 導かれし者たち より


「海図を広げて」


交響組曲「ドラゴンクエストⅪ」 過ぎ去りし時を求めて より


「過ぎ去りし時を求めて」



指揮：藤岡幸夫


●グリーグ／


2 つの悲しい旋律 第2 番「過ぎし春」


●シベリウス／


交響詩「フィンランディア」



指揮：三ツ橋敬子


●ビゼー／カルメン第1 組曲



指揮：大友直人


●ストラヴィンスキー／


バレエ組曲「火の鳥」（1919 年版）



【 チケット 】


〇S席：4,500円(税込)


〇A席：3,500円(税込)


〇B席：2,000円(税込)



【 チケット販売日程 】


〈一般販売〉


● クレジットカード


2026年2月7日(土) 12:00 ～ 2026年3月30日(月) 18:00



● コンビニ


2026年2月7日(土) 12:00 ～ 2026年3月29日(日) 23:59



公演概要 :
https://www.mahocast.com/ce/c/93
チケット購入 :
https://www.mahocast.com/at/live/1804/12224





【 公演に関する問い合わせ 】


公益社団法人日本オーケストラ連盟　


Tel: 03-5610-7275



【 チケットに関する問い合わせ 】


mahocastカスタマーサービス


https://www.mahocast.com/ct/contact


（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00）


※土日祝日は翌営業日以降でのご対応とさせていただきます。



株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)
株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)

メディアソリューションとシステム開発を基盤に、独自の配信プラットフォームやソフトウェアを設計・開発。エンタメ分野ではイベント企画・制作・運営からライブ配信・公演まで多彩なサービスを展開しています。

自社運営のアーティスト向けワンストッププラットフォームでは、チケット・グッズ販売やファンクラブ運営を包括的にサポート。日韓を中心に国際展開を推進し、特に韓国との連携を強化しています。
https://linktr.ee/maho_cast