韓国発話題のライフスタイルブランド「wiggle wiggle」2026年全国ツアー第1弾！北海道初上陸・札幌PARCOにてPOPUPイベント開催

株式会社ビーエムスマイルジャパン

株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：キムスミン、竹吉拓）は、韓国発の人気ライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」のPOPUPイベント「wiggle wiggle JAPAN TOUR in SAPPORO」を、札幌PARCOにて開催いたします。

本イベントは、全国主要都市を巡るPOPUPシリーズの一環として実施されるもので、2026年最初のPOPUPイベントとして開催。さらに北海道エリアでは初開催となり、札幌で初めてwiggle wiggleの世界観を体験できる特別な機会となります。

今回のPOPUPでは、会場デザインのメインテーマに「wiggle’s market」を採用。今後の展開も見据えたwiggle wiggleの新たな世界観として、まるでマーケットに遊びに来たかのようなワクワク感あふれる空間演出を展開します。ショッピングだけでなく、空間そのものを楽しめる体験型POPUPとしてお届けします。

wiggle’s marketをテーマにした空間演出を展開

札幌POPUPでは、「wiggle’s market」をテーマに、カラフルで遊び心あふれるマーケット風の空間デザインを展開。wiggle wiggleの世界観をベースに、今後の展開にもつながる新しい空間演出スタイルとして構成しています。

会場内は、札幌限定デザインビジュアルを取り入れた空間演出となっており、どこを切り取っても写真を撮りたくなるようなデザインで会場全体を構成。来場の記念として、自由に写真撮影を楽しめるフォトジェニックな空間となっています。

さらに、wiggle wiggleがこれまで展開してきた話題の過去コラボレーションアイテムの一部展示・販売も実施。ブランドのこれまでの歩みや世界観を一度に体感できるラインナップをご用意しています。

クッションやフロアマットなどのインテリア雑貨から、バッグ、キーリングまで、日常をポップに彩る人気アイテムを多数展開。札幌会場ならではの特別感とともに、“wiggle wiggleらしいマーケット体験”をお楽しみください。

開催概要

イベント名：wiggle wiggle JAPAN TOUR in SAPPORO

開催期間：2026年2月21日（土）～3月8日（日）

営業時間：10:00～20:00（札幌PARCOの営業時間に準ずる）

会場：札幌PARCO B2F

住所：北海道札幌市中央区南1条西3-3

イベント特典

来場者特典

ご来場いただいたお客様全員に、

札幌POPUPオリジナルデザインステッカーをプレゼント！

※数量限定／なくなり次第終了

購入特典

税込6,000円以上お買い上げのお客様に、

POPUP限定デザイン ノベルティショッパーをプレゼント！

※数量限定／なくなり次第終了

Instagram連動キャンペーンも開催

会場では、wiggle wiggle公式Instagramと連動した参加型キャンペーンも実施予定。

来場体験をさらに楽しめる限定企画をご用意しています。

来場者特典購入者特典Instagram連動企画

ブランドについて

「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。

カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。

韓国で誕生したwiggle wiggleは、現在中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。また、2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」は連日多くの来店者でにぎわい、SNSやテレビでも“カワイイ！”と話題に。韓国ファンからZ世代まで幅広い層にその世界観が広がっています。

公式オンラインサイト :https://wigglewiggle.jp/

BtoB・コラボをご検討の企業様へ

本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。

メディア取材について

本イベントに関する取材対応可能です。会場撮影・担当者取材・サンプル提供などもご相談ください。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ビーエムスマイルジャパン

担当者: 黒石 奈那

TEL: 090-7393-5776

メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp

会社HP：https://bmsmilejapan.com/

Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_japan/

X（旧Twitter）： https://x.com/wigglewiggle_jp

TikTok： https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp

LINE： https://page.line.me/673kdcdy