【長野市】グループ施設の垣根を越えた対話から生まれた、現場スタッフ発アイデアのバレンタイン企画！

互恵株式会社

互恵グループであるeternal story株式会社(https://eternal-story.com/)（本社：長野県長野市、代表取締役：村上 達哉）は、バレンタインシーズンにあわせて、同社が運営する4施設（「コトリの湯(https://kotorinoyu.jp/)」「道の駅 中条(https://michinoekinakajo.eternal-story.com/)」「やきもち家(https://xn--w8jxbxfg7046c.com/)」「nagano forest village(https://naganoforestvillage.eternal-story.com/)」）にて、社員のアイデアから生まれたバレンタイン企画を開催いたします。

本企画は、日々現場でお客様と向き合う各施設のスタッフが施設の垣根を越えて情報共有を行う中で、各施設の取り組みや悩み、アイデアを持ち寄って意見交換を重ねて生まれました。

「それぞれの施設の個性を活かしながら、想いを届けるバレンタインができないか」という共通の考えのもと、異なるコンセプトを持つ各施設の社員が想いを込め、それぞれの地域の特産物や郷土の魅力を大切にした、バレンタインシーズンならではの限定商品を展開します。

（１）巣ごもりできる日帰り温泉「コトリの湯」

長野市松代町にある日帰り温泉「コトリの湯(https://kotorinoyu.jp/)」では、バレンタインシーズンにあわせた「コトリパフェ」を２種類販売。本企画を通して「気軽に立ち寄れる温浴施設」としての魅力に加え、上質な癒やしと、価値ある体験ができる場所としての魅力をより多くの方にお届けします。

温泉で心と体をほぐし、レストランで季節限定のデザートを味わいながらゆったりと過ごす。

いつもよりちょっと特別な時間を楽しめるバレンタイン企画です。

販売期間：2026年2月7日(土)～15日(日)

■ラズベリーショートケーキ 700円（税込）

コトリの湯がある松代町の老舗和洋菓子店「 蔦屋本店 （つたやほんてん）」特製のふわふわのスポンジを贅沢に使用し、濃厚でなめらかなミルクソフトクリームと、ごろごろと果実感を残した甘酸っぱいラズベリーをトッピング。

口に運ぶたびに重なり合う味わいは、まるでケーキを食べているかのような満足感を楽しめます。

バレンタインシーズンだけに味わえる、特別なパフェです。

■チョコレートクランチ 700円（税込）

ローストナッツのキャラメリゼやオレオを贅沢にトッピングし、濃厚なミルクソフトクリームに、チョコフレークのザクザクとした食感を重ねました。

お好みのタイミングでチョコレートソースをかけて、自分好みにアレンジできる、最後までおいしいご褒美パフェです。

【施設情報】

コトリの湯

所在地：〒381-1221

長野県長野市松代町東条2832

電話:026-213-5510

公式サイト：https://kotorinoyu.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kotorinoyu/

（２）長野市と白馬村のあいだをつなぐ道の駅中条

長野市中条にある「道の駅 中条」では、地元・中条産のさつまいもとチョコレートを使用したスイーツと、寒い季節にうれしいホットドリンクを揃え、見た目も味わいも楽しめる商品をご用意しました。

お出かけやドライブの途中に気軽に立ち寄れるほか、家族連れからカップルまで幅広い世代にお楽しみいただける内容です。北アルプスの雄大な景色を望む食堂で、冬限定のメニューをご堪能ください。

販売期間：2026年2月8日(日)～15日(日)

■チョコっとおいもソフト 680円（税込）

地元・中条産の「さつまいもチップス」はパリっと塩味、トッピングの大学いもはカリっと甘い、味の異なる２種のさつまいもをチョコレートと一緒にお楽しみください。

■チョコレートココア 530円（税込）

ほっと温まる濃厚なココアにチョコづくしの贅沢トッピング。とろける冬のご褒美ドリンク！

【施設情報】

道の駅 中条

所在地：〒 381-3205

長野県長野市中条住良木1704

電話：026-267-2188

公式サイト：https://michinoekinakajo.eternal-story.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/michinoeki_nakajo/

（３）茅葺屋根の古民家の宿 やきもち家

長野市中条の里山に佇む 「やきもち家(https://xn--w8jxbxfg7046c.com/)」では、季節限定のオリジナルおやきを発売いたします。

長野市の老舗和菓子店栄心堂の白餡にカカオを練り込み、チョコレートを包んだ、やさしい甘さです。

和菓子のようなやさしい味わいの中に、どこか新しさも感じられる「カカオ餡おやき」に仕上げました。“灰焼きおやき”という伝統を守りながら、「やきもち家にしかないおやきを届けたい」という想いから生まれた一品です。

販売期間：2026年2月1日(日)～15日(日)

■カカオ餡おやき 400円（税込）

灰焼きならではの香ばしさがカカオの香りと溶け合い、和と洋を味わえるやきもち家ならではのおやきです。

【施設情報】

やきもち家

所在地：〒381-3202

長野県長野市中条下野5286-1

電話：026-267-2641

公式サイト：https://xn--w8jxbxfg7046c.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/nakajyo_yakimochiya/?hl=ja

（４）飯綱高原の自然を満喫できる nagano forest village

長野市・飯綱高原の自然に囲まれた体験型リゾート「nagano forest village(https://naganoforestvillage.eternal-story.com/)」では、今年もバレンタインシーズン限定の特別なりんご飴を販売。バレンタインギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。雪に包まれた飯綱高原で味わう、冬ならではのひとときをお楽しみください。

販売期間：2026年2月7日(土)～28日(土)の土日祝限定販売

スノーショコラ 800円（税込）

信州産りんごを贅沢に使用。

パリッとした食感のりんご飴に、とろける甘さのチョコレートをまとわせました。

りんごの爽やかな酸味と、チョコレートのコクが相性抜群です。

【施設情報】

nagano forest village

所在地：〒380-0888

長野県長野市大字上ヶ屋2471-608

電話:026-239-3272

公式サイト：https://naganoforestvillage.eternal-story.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/nagano_forest_village/

【運営会社】

【長野の未来をともにつくる】

エターナルストーリーは、長野市を中心に、観光施設の活用を通じて地域の魅力を引き出す取り組みを行っております。

地域に寄り添い、人に愛される施設づくりを通じて、新しい価値をかたちにしています。

■会社名 eternal story株式会社

■所在地 〒381-0038 長野県長野市東和田857-1

■設立年月日 2017年12月8日

■資本金 2,000万円

■代表取締役 村上 達哉

■事業内容 ホテル・旅館・温浴施設・飲食店・道の駅・キャンプ場等の企画、運営、運営受託およびコンサルティング事業

■サイト https://eternal-story.com/