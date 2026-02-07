スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』、Ver.4.0「二相楽園」開幕直前の2月12日に記念特番配信決定！豪華出演ゲスト陣など最新情報を一挙公開！一緒に愉しいことしようぜ！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは、スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』において、2月12日（木）19:00より『「愉悦の地」二相楽園到着特番～Ver.4.0新星開幕記念放送～』を配信予定です。豪華ゲスト陣が出演する本特番にて、最新情報や実機プレイなど盛りだくさんな内容を皆さんにお届けいたします！

「愉悦の地」二相楽園到着特番～Ver.4.0新星開幕記念放送～

Ver.4.0の新星開幕を記念して2026年2月12日（木）19:00より特番配信予定！

ここでしか聞けないトークや豪華ゲストによる実機プレイのほか、最新情報など盛りだくさん！

■配信時間

2月12日（木）19:00～（日本時間）

さらに、素敵なプレゼントが当たるキャンペーンも開催！

開拓者の皆様、こちらもぜひお見逃しなく！

▼ご視聴はこちら

https://youtube.com/live/fs1R-5N1Sz4

公式X(@houkaistarrail)でも配信予定です。

出演者情報

「愉悦の地」二相楽園到着特番～Ver.4.0新星開幕記念放送～には豪華ゲストをお呼びいたしました！

■出演者（敬称略）

MC 松澤ネキ

銀狼役 阿澄佳奈

男性主人公役 榎木淳弥

姫子役 田中理恵

クリエイター k4sen

まもなく、星穹列車は「愉悦の地」二相楽園へと出発します！

特番を見て、新たな旅に向けて備えましょう！

◆『崩壊：スターレイル』

『崩壊：スターレイル』は、HoYoverseが新たに贈る『崩壊』シリーズ最新作のスペースファンタジーRPGです。開拓者は「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

本作は遊びやすいターン制の戦闘システム、広大なマップ探索と謎解きコンテンツ、個性的な銀河ファンタジー世界での冒険、魅力的な物語など様々な要素を採り入れることで、開拓者に驚きと出会いと美しい情感に満ちたロマンあふれる銀河の冒険譚をお届け致します。



◆ゲーム概要

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

対応OS：iOS/Android/PC/PlayStation(R)5

配信日：2023年4月26日

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）



◆『崩壊：スターレイル』の最新情報はこちらから

【崩壊：スターレイル 公式サイト】

https://hsr.hoyoverse.com/ja-jp/

【崩壊：スターレイル 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/houkaistarrail

【崩壊：スターレイル 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Houkaistarrail_jp



◆HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。



HoYoverse公式サイト：https://www.hoyoverse.com/ja-jp



