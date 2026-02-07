【資産運用フェス2026】Well Bodyが出展！「健康は最大の資産」をテーマに、SBIグループが導入するフィジカルケアを、ご来場者様に無料提供決定！

Well Body株式会社

Well Body株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：水野 純一・吉村 直途）は、2月15日（日）に株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人）が主催する「資産運用フェス2026」に出展させていただくことをお知らせいたします。Well Bodyは昨年に続き、2回目の出展になります。

【イベント概要】

・開催日時：2026年2月15日（日）9 : 30開場 18 : 00閉会

・会場：東京国際フォーラム ホールE・ロビーギャラリー

（〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5-1 ガラス棟地下2階・地下1階）

・参加費用：無料（事前お申し込み制）

※SBI証券に口座を保有されていないお客様もお申し込みいただけます。

・実施方法：会場（定員3000名）、オンライン配信（定員無制限）でのハイブリッド形式

・詳細ページ：https://www.sbisec.co.jp/satellite/seminar/2025/fund_seminar_251212

（イベントについての詳細やお申し込みはこちらのURLをご確認ください。）

資産運用を学びながら、”身体にも投資しよう”

昨年も開催された「資産運用フェス」が、2月15日（日)に今年も東京国際フォーラムで開催されます。今回で4回目となる本イベントは協賛・協力社数がさらに増加し、計48社による大型イベントになっており、初心者から投資経験豊富な方までお楽しみいただける多様なプログラムが用意されています。

当社の出展は昨年9月に開催された「資産運用フェス」に続き、2回目となります。

SBI証券様には社内福利厚生および健康経営施策の一環として、当社の企業向け出張型フィジカルケアサービス「Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）」を導入していただいており、そのようなつながりから今回もお声掛けいただきました。

当日は、セミナー会場内の特設ブース（22番）にて、身体のプロの理学/作業療法士によるストレッチ体験会を実施いたします。会場でお待ちしております！

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役社長の水野純一。独自の「Well Bodyメソッド」を体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。「Well Bodyメソッド」をさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、「Well Bodyメソッド」を企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役：水野 純一・吉村 直途

住所：東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナC1003

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

担当：尺長 孝紀

TEL：090-4129-4259

E-mail：kt@office-stretch.com