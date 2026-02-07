中年サラリーマンの自作飯『四十路福田の俺ご飯』(蕪木真)が、コミックDAYSで2月7日より連載配信スタート！

株式会社講談社


憧れの海辺に一軒家を構えた中年サラリーマン・福田が頑張りすぎないご飯を作ったり、酒を飲んだり、ただそれだけのお話。

第1話は常に無料公開。隔週土曜日正午に新たな無料話が更新されます。

【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2551460910048688373/first_episode

コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com

iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252

Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)

