中年サラリーマンの自作飯『四十路福田の俺ご飯』(蕪木真)が、コミックDAYSで2月7日より連載配信スタート！
株式会社講談社
憧れの海辺に一軒家を構えた中年サラリーマン・福田が頑張りすぎないご飯を作ったり、酒を飲んだり、ただそれだけのお話。iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
憧れの海辺に一軒家を構えた中年サラリーマン・福田が頑張りすぎないご飯を作ったり、酒を飲んだり、ただそれだけのお話。
第1話は常に無料公開。隔週土曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2551460910048688373/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com
