FiNANCiEを通じたコミュニティ共創により腕時計レンタル事業「TimeShelf」のサポーター数が150名を突破 / 株式会社To-U・FC本部マネージャー 染谷涼太氏による装着体験を実施

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（代表取締役：品川 全／本社：東京都豊島区）は、同社が展開する「信長デイトナ」プロジェクトにおいて、コミュニティ参加型ファンディングプラットフォーム FiNANCiE を通じた共創の取り組みにより、ヴィンテージ腕時計レンタル事業 TimeShelf のサポーター数が150名を突破したことをお知らせいたします。

あわせて、装着体験を通じたプロジェクトの横展開として、株式会社To-U・FC本部マネージャー 染谷涼太氏による装着体験を実施いたしました。

本プロジェクトは、希少ヴィンテージ腕時計「信長デイトナ（ROLEX Ref.6263／Ser.6412345）」を軸に従来の「所有」や「投資」を前提とした価値提供ではなく実際に体験し、その背景や思想を知り、プロジェクトに関与するプロセスそのものを価値とする新しいラグジュアリーのあり方を提案する取り組みです。

立ち上げ当初より、単なる時計プロジェクトに留まらず、参加者とともに価値を育てていく共創型プロジェクトとしての成立を目指し、FiNANCiE上でのコミュニティ運営と実物の腕時計を用いた装着体験を並行して進めてまいりました。

■FiNANCiEを活用したレンタル事業の制度設計について

「信長デイトナ」プロジェクトは、希少ヴィンテージ腕時計・信長デイトナ（ROLEX Ref.6263／Ser.6412345）を軸に、従来の「所有」や「投資」を前提とした価値提供に留まらず、実際に体験し、その背景や思想を知り、プロジェクトに関与するプロセスそのものを価値とする、新しいラグジュアリーのあり方を提案する取り組みです。

立ち上げ当初より、単なる時計プロジェクトに留まらず、参加者とともに価値を育てていく共創型プロジェクトとしての成立を目指し、FiNANCiE上でのコミュニティ運営と、実物の腕時計を用いた装着体験を並行して進めてまいりました。

現在「TimeShelf」では、今後のレンタル商品拡充に向けたフェーズに移行しており、FiNANCiEを通じた投票型共創を、これまで以上に事業設計へ反映する取り組みを進めています。



具体的には、レンタル商品の選定にとどまらず、レンタル期間の考え方やサービス設計、今後のレンタルサイト構築に関する方針についても、コミュニティの意見を取り入れながら検討しています。

こうした共創の取り組みを継続してきた結果、レンタルサイトのサポーター数が150名を突破しました。



株式会社クロスワンでは今後も、サポーターの皆さまとともに「TimeShelf」を広げ、多くの方々にヴィンテージ腕時計の体験価値を届けていく共創型の事業運営を推進してまいります。

■株式会社To-U・FC本部マネージャー 染谷涼太氏による装着体験を実施

TimeShelf :https://timeshelf.studio.site/Supporters

このたび、焼き鳥全品1串39円の居酒屋「やきとりさんきゅう」を展開する 株式会社To-U において、フランチャイズ展開を統括されているFC本部マネージャー・染谷涼太氏に、「信長デイトナ」の装着体験を実施いたしました。

同社は、亀戸本店を含む直営3店舗、フランチャイズ32店舗を展開し、加盟店募集も積極的に進めています。さらに「牛たん酒場たんと亀戸本店」など複数業態を運営し、地域に根差した多角的な価値提供を行っています。

染谷氏はフランチャイズ展開に携わるマネージャーとして、日々現場にも立ちながらリアルな運営状況を把握し、それをFC展開へと繋げる役割を担われています。

今回の撮影は「牛たん酒場たんと亀戸本店」にて実施。

同店では、薄切り牛たん食べ放題をはじめ、カルビやホルモンMIXの食べ放題や食べ飲み放題など、複数のプランを提供しており、地域に根差した飲食店として運営されています。

本撮影ではそのような店舗空間をお借りし、装着体験の撮影をさせていただきました。

今回の装着体験を通じて、信長デイトナが持つ造形美や存在感に加え、一本のヴィンテージウォッチに刻まれた歴史的背景や思想を、実物に触れながら体感していただきました。

現場を重視し、実務と向き合い続ける立場である染谷氏に、本プロジェクトの世界観をご体験いただけたことは、当社にとっても非常に意義深い機会となりました。

株式会社クロスワンでは今後も、FiNANCiEを起点としたプレミアムリワード施策、装着体験の継続的な実施、ならびに腕時計レンタル事業TimeShelfとの連動を通じて、信長デイトナプロジェクトの横展開を段階的に進めてまいります。

引き続き、参加者とともに価値を育てていく共創型プロジェクトとしての運営スタイルを推進してまいります。

■株式会社クロスワンについて

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1992年

事業内容：ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか

公式サイト：https://www.9631.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クロスワン

TimeShelf事業部

担当：前田

MAIL：crossone6263@gmail.com

TEL：03-5986-1118