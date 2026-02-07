資産運用のパートナーズ、4年連続「働きがいのある会社」ベスト100に選出

株式会社パートナーズ

株式会社パートナーズ（本社：東京都港区、代表取締役：吉村 拓、以下「当社」）は、Great Place to Work(R) Institute Japan（以下「GPTW」）が発表する2026年版「働きがいのある会社」ベスト100に選ばれました。これにより、当社は4年連続での選出となります。また、働きがいのある会社として着実に進化を続けています。

（認定ページはこちら(https://hatarakigai.info/ranking/japan/2026.html?_c_d=1&__CAMCID=CnDgliHaCF-094&adtype=mail&__CAMVID=eQfcXHDA&uns_flg=1&__urlmid=11850139&__CAMSID=HNGbahHLY7x7sDaa-79)からご確認いただけます）



■ 4年連続選出の背景：人的資本を「持続可能な成長基盤」へ

4年連続でのランクインは、一時的なイベントや制度導入によるものではなく、当社の組織文化が「持続的な成長基盤」として機能していることを示しています。

人材不足が深刻化する不動産業界において、社員のエンゲージメントを高い水準で維持・向上させることは、人的資本経営における最重要テーマの一つです。当社では、社員の成長と働きがいを事業成長の源泉と位置づけ、長期的視点での人材投資を続けてきました。

また、2024年に取得した「DX認定」に象徴される業務の高度化と、社員がやりがいを持って価値創造に集中できる環境づくりを両立させることで、生産性と人材価値の双方を高める経営を推進しています。

今後も、テクノロジーと人の力を融合させながら、持続可能なビジネスモデルの構築と企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

■ベスト100選出について

2026年版「働きがいのある会社」ランキングには683社が参加しました。

当社はベスト100社のうち、中規模部門（従業員数100-999人）において33位にランクインしました。当社が特に評価された働きがいのポイントは、「昇進すべき人が昇進している」、「報酬に対する納得感が高い」、「経理・管理者層は適切に人材配置をしている」の3点です。

評価内容の詳細はこちらからご確認いただけます▼

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/0930_5111.html

◆「働きがいのある会社」認定・ランキング ベスト100とは

Great Place To Work(R)は世界最大級※の意識調査機関です。世界約150ヶ国（2025年12月時点）で調査を実施しており、参加企業は1万社を超えています。日本における調査参加企業数は683社（2026年版調査）で、月に1度参加企業のアンケート結果を点数化し、一定レベルを超えた会社を「働きがい認定企業」として発表しています。

「働きがいのある会社ベスト100」とは、認定企業の中から特に優れた働きがいを提供する上位100社を選出し、年に一度発表するランキングです。

■評価のポイント

今回の結果は、いずれも制度の有無だけで決まるものではなく、日々のマネジメントや、上司・経営層との継続的な対話を通じてこそ実現するものだと考えています。

そのため、理念や行動指針を昇進・評価・配置といった人事の根幹に組み込むと同時に、立場を越えて率直に話し合えるコミュニケーションの場を数多く設けてきました。

以下は、そうした考え方を具体化した主な取り組みです。

1.昇進すべき人が昇進している

▶ 行動指針（SPIRIT）を必須要件とした昇進基準の運用

当社では、業績やスキルだけでなく、行動指針「SPIRIT」を日常業務で体現しているかを昇進の必須要件としています。たとえ高い成果を上げていても、価値観に沿った行動が伴わない場合は昇進を見送るという判断を実際に行っており、短期的な成果よりも“組織を率いるにふさわしい在り方”を重視した評価を徹底しています。

この仕組みにより、社員は「どのような行動が評価され、どのような人がリーダーになるのか」を明確に理解でき、納得感のあるキャリア形成が可能となっています。結果として、周囲から信頼され、組織の成長を牽引できる人材が適切に昇進する仕組みが実現しています。

2.報酬に対する納得感が高い

▶ OKRと1on1による目標の可視化・接続

当社のOKR制度は、単なる数値管理ではなく、個人の挑戦と会社のビジョンを接続する仕組みとして設計されています。目標は上司との1on1を通じてすり合わせたうえで全社員に公開され、自身の役割や成果が組織全体の価値創出にどうつながっているかを明確に理解できる環境を整えています。

この透明性の高い目標設定と評価プロセスにより、「なぜこの評価・報酬になるのか」が腹落ちした状態で受け止められるため、結果だけでなくプロセスも含めた公正な評価への信頼が醸成されています。努力と成果の因果関係が見えることが、報酬に対する高い納得感につながっています。

3.経営・管理者層は適切に人材配置をしている

▶ 経営と現場が近い距離で行う、日常的な人材抜擢・配置転換

当社では、人材配置を単なる欠員補充や年次ベースのローテーションではなく、「本人がどんな挑戦を望み、どこで最も力を発揮できるか」という意志と適性の両面から判断しています。社員全員経営会議や役員ランチ、日常の1on1などを通じて、経営層・管理者層が現場社員と継続的に対話を重ね、成果だけでなく価値観や成長意欲、現在の課題感まで把握していることが、こうした納得感のある配置を可能にしています。

実際に、営業から企画・DX領域へのキャリア転換や、新拠点立ち上げにおける支社長への抜擢など、本人の意志と強み、そして事業戦略をすり合わせた配置が継続的に行われています。その結果、「今の役割で埋もれさせない」「成長のタイミングを逃さず次の挑戦機会を渡す」マネジメントが組織に根づき、社員の活躍実感と事業成長の両立につながっています

これらの取り組みは、短期的な成果を追うための施策ではなく、社員が長期的に成長し続けられる環境をつくるための経営の選択です。

「誰が評価され、なぜ報われ、どこで力を発揮できるのか」が明確であることが、社員の挑戦を後押しし、結果として企業の持続的成長につながっています。

今後も当社は、人と事業がともに進化し続ける組織づくりを追求してまいります。

株式会社パートナーズ会社概要



株式会社パートナーズは「いい生き方のパートナーとして、人と社会の未来を拓く」というミッションのもと、投資用不動産の売却、購入、運用、保険、少額投資を取り扱う資産運用総合アドバイジングカンパニーです。

愛を持って真摯に寄り添い、資産運用の煩雑な手続きをテクノロジーの力でもっとカンタンに。「LOVE & TECHNOLOGY」を掲げ、生涯のパートナーとしてお客さまと向き合い続けます。

社名：株式会社パートナーズ

代表者：代表取締役社長CEO 吉村 拓

URL：https://www.partners-re.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 34F

設立：2011年9月

社員数：180人

事業内容：

テクノロジーを活用した、資産運用に関連するワンストップサービス

（取扱商品：投資用不動産、保険、少額投資）

主なアワード：4年連続GPTWベストカンパニー認定、アジア太平洋地域の急成長企業ランキング2021

当社は東証グロース市場に上場している株式会社GA technologiesのグループ企業です。