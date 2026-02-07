『デュエットナイトアビス』リリース100日記念POP-UPイベント「となりの武器屋」アキバ・スクエアにて開催！

HONG KONG SPIRAL RISING TECHNOLOGY CO.,LIMITED

オンラインエンターテイメント企業のHong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited（本社：香港、以下「Hong Kong Spiral Rising」）は、同社傘下のゲームスタジオPan Studioが手がけるアクションRPG『デュエットナイトアビス（Duet Night Abyss）』（PC / iOS / Android）について、2026年2月7日（土）から2月8日（日）にかけて、リリース100日記念POP-UPイベント「となりの武器屋」をアキバ・スクエア（東京・秋葉原）にて開催することが決定いたしましたので詳細をお知らせいたします。

リリース100日記念POP-UPイベント「となりの武器屋」では、「リーンの訓練場」「マギーのお宝発掘」「レベッカのふわふわチャレンジ」などの来場者参加型コンテンツをはじめ、コスプレイヤー撮影会、会場限定の謎解きクイズなど盛りだくさんのイベントを開催いたします。また、本イベント会場でしか手に入らない公式グッズの配布も予定しておりますので、ぜひお立ち寄りください。

【イベント情報】

＜開催日時＞

2026年2月7日（土）10:00~19:00

2026年2月8日（日）10:00~17:00

＜開催会場＞

アキバ・スクエア（東京・秋葉原）

詳細は、公式X（旧Twitter）「@DNAbyssJP」をご覧ください。

▼デュエットナイトアビス公式X（旧Twitter）

https://bit.ly/45ZBbMI

▼デュエットナイトアビス公式サイト

https://bit.ly/4pLeOSh

縁日・抽選コーナー紹介

リーンの訓練場

リーンの射撃訓練に参加して、公式グッズ&ガラポン抽選券をゲット！

弾は合計5発！1つでも的を倒すことができれば追加でクリア賞「アクリルスタンド」をランダム1点獲得！

参加賞：ガラポン抽選券

クリア賞：アクリルスタンド（4種からランダム）×1

※先着順にて配布いたします。

マギーのお宝発掘

スコップを使ってお宝を発掘し、ドキドキワクワクな宝探しをスタートしよう！

制限時間30秒の間に指定の宝石を見つけることができればクリア賞の「缶バッジ」をランダム1点獲得！

参加賞：ガラポン抽選券

クリア賞：缶バッジ（4種からランダム）×1

※先着順にて配布いたします。

レベッカのふわふわチャレンジ

ポイを使用してスーパーボールすくい、公式グッズ&ガラポン抽選券をゲット！

制限時間30秒の間に複数個のスーパーボールをゲットでクリア賞の「武器キーホルダー」を1点獲得！

参加賞：ガラポン抽選券

クリア賞：武器キーホルダー×1

※先着順にて配布いたします。

ガラポン抽選コーナー

上記縁日コーナーに参加して獲得したガラポン抽選券で、さらににグッズが当たるチャンス！

一等賞：デュエットナイトアビスギフトボックス1点

二等賞：マウスパッド（フィーナ）1点

三等賞：ステッカーセット1点

※先着順にて抽選を行います。

謎解きチャレンジ

謎解きコーナーの受付でパンフレットを受取り、会場内のヒントを元に謎解クリアを目指そう！

クリアした方には各日程先着100名に「ルーナ族のハンマー抱き枕」を1点プレゼント！

※謎解きはクロスワードで作成

人気コスプレイヤー登場！ゲームの世界から飛び出したキャラクターを間近で体験

リリース100日記念POP-UPイベント『となりの武器屋』では、合計7名の人気コスプレイヤーが出演予定です。

フォトセッションも用意しておりますので、豪華コスプレイヤー陣との貴重な機会を、ぜひお見逃しなく！

＜出演予定コスプレイヤー（敬称略・順不同）＞

フーシュ役/しょこら(https://x.com/Chocolat_cos0)

シリュウ役/千阳(ちよ)(https://x.com/tokio0131)

ユーミン役/雪野なな(https://x.com/yukinana_uzura)

フィーナ役/ヒカべべ(https://x.com/hkbb_gurabia)

鍛冶屋のルーナ族役/椎名とろろ(https://x.com/tororosan15)

スノウ役/ケバブ兄さん(https://x.com/Kebavnissan)

スノウ役/下川草介（https://x.com/sim_sousuke）

来場者限定Xポスト抽選キャンペーン開催

#デナアビリリース100日 & #となりの武器屋 をタグ付けて、当日会場参加の様子を撮影&ポスト投稿すると、抽選で5名様にAmazonギフト券 10,000円分をレゼント！

【投稿集計期間】

2026年2月7日(土)10:00~2026年2月13日(金)23:59

『デュエットナイトアビス』とは

✦キャラ・武器ALL FREE！RPGの「天井」を破れ！

本作は従来のソーシャルゲームの常識を覆し、キャラクターガチャ・武器ガチャ&スタミナシステムを全面廃止しました。ゲームプレイを通じてキャラクターを無料で獲得でき、武器も製造システムで無料入手可能です。ほとんどのコンテンツを課金なしで楽しむことができます。



✦ふたりの主人公視点×マルチアングルストーリー

物語の舞台は魔法と機械が共存する大陸。プレイヤーは、身分と立場が全く異なる2人の主人公を演じ、さまざまな仲間と出会い、生き残るために戦いながら、ふたつの視点から物語を辿っていきます。



✦自由な武器構成×全方位爽快バトル

すべてのキャラクターがすべての武器を扱える自由度MAXな武器システムと、360°全方位アクションを楽しめる爽快なバトル。パルクールのような自由かつスタイリッシュな移動で、重力から解放される爽快感を味わうことができます。



✦可能性を解き放つ育成システム「魔の楔」

特別な育成システム「魔の楔」で、自分好みやプレイスタイルに合わせてキャラクターのスキルや戦闘モーションを強化・カスタマイズできます。注目すべき点として、「依頼」クエストで獲得できる「魔の楔」は固定数値システムを採用しており、すべてのキャラクターや武器に共通して使用可能です。これにより、ランダム要素による厳選や周回コストが大幅に軽減され、より快適なプレイ体験が可能となります。

ゲーム概要

・タイトル：デュエットナイトアビス（DUET NIGHT ABYSS）

・ジャンル：デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG

・対応予定OS：iOS/Android/PC

・価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

・開発/運営：Hong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited

・配信日：2025年10月28日

▼ダウンロードはこちら

PC：https://duetnightabyss.dna-panstudio.com/ja/

Epic Games：https://store.epicgames.com/ja/p/duetnightabyss-016366

Steam版：https://bit.ly/3KGoRcA

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herodna.oversea&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herodna.oversea&pli=1)

iOS: https://apps.apple.com/app/lunoloft/id6752231732(https://apps.apple.com/app/lunoloft/id6752231732)

公式最新情報はこちらから

・公式サイト：https://bit.ly/4pLeOSh

・公式X（旧Twitter）アカウント：https://bit.ly/45ZBbMI(https://bit.ly/45ZBbMI)

・公式YouTubeチャンネル：https://bit.ly/4mOEtYT(https://bit.ly/4mOEtYT)

