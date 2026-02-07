2月15日 (日)開催！　萩本欽一がアニメを作る！？　「９階のハギモトさん！」出演者と公開“アフレコ”ライブ　チケット販売中

『欽ちゃんとアニメを作ろう！公開“アフレコ”ライブ』が2026年2月15日 (日)に新宿・バティオス（東京都 新宿区 歌舞伎町 ２丁目４５-４）にて開催されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




チケット購入はこちら :
http://confetti-web.com/@/kinchanlive202602


公式サイト
https://hagimoto-kikaku.co.jp/kinchan/challenge/
欽ちゃんSTAFF公式X　@kinchan_staff






久しぶりに欽ちゃんが、ライブを再開。


タイトルを見て、「欽ちゃんがまた新しいことにチャレンジ？」と思った方も多いはず。


今回は、欽ちゃんがスタートさせたゼロから作る新しいテレビ「９階のハギモトさん！」(BS日テレ)の収録をライブステージでやってしまおうというもの。


欽ちゃん原作のオリジナルストーリーを欽ちゃん最後の弟子で漫画が得意の高垣雄海がアニメ化。それをスクリーンで上映しながら、欽ちゃんと「９階のハギモトさん！」出演者で公開アフレコします。


出演者たちは、ストーリーを知らないままアドリブでセリフを入れていく。欽ちゃんはお客さまも巻き込んでしまう可能性も…


いったいどうなるのか！？


やってみないとわからないアフレコショーに参加してみませんか？



※当日はテレビ番組収録のカメラが入ります。


お客様のお顔が映る可能性がございますので予めご了承ください。



「９階のハギモトさん！」BS日テレにてSEASON1再放送


再放送：毎週火・水・木曜5:26～5:30


https://www.bs4.jp/hagimotosan/



YouTube萩本企画チャンネル「帯欽」


https://youtube.com/channel/UCP2MP4TvwGrKj7D55MJSQuw



開催概要

『欽ちゃんとアニメを作ろう！公開“アフレコ”ライブ』


公演期間：2026年2月15日 (日)　13:45開場／14:00開演


会場：新宿・バティオス（東京都 新宿区 歌舞伎町 ２丁目４５-４）



■出演者


萩本欽一・高垣雄海・繁盛おじさん　他



■チケット料金


整理番号付き自由席：2,000円（税込）



