2月15日 (日)開催！　萩本欽一がアニメを作る！？　「９階のハギモトさん！」出演者と公開“アフレコ”ライブ　チケット販売中

ロングランプランニング株式会社

『欽ちゃんとアニメを作ろう！公開“アフレコ”ライブ』が2026年2月15日 (日)に新宿・バティオス（東京都 新宿区 歌舞伎町 ２丁目４５-４）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケット購入はこちら :http://confetti-web.com/@/kinchanlive202602



公式サイト

https://hagimoto-kikaku.co.jp/kinchan/challenge/

欽ちゃんSTAFF公式X @kinchan_staff

久しぶりに欽ちゃんが、ライブを再開。

タイトルを見て、「欽ちゃんがまた新しいことにチャレンジ？」と思った方も多いはず。

今回は、欽ちゃんがスタートさせたゼロから作る新しいテレビ「９階のハギモトさん！」(BS日テレ)の収録をライブステージでやってしまおうというもの。

欽ちゃん原作のオリジナルストーリーを欽ちゃん最後の弟子で漫画が得意の高垣雄海がアニメ化。それをスクリーンで上映しながら、欽ちゃんと「９階のハギモトさん！」出演者で公開アフレコします。

出演者たちは、ストーリーを知らないままアドリブでセリフを入れていく。欽ちゃんはお客さまも巻き込んでしまう可能性も…

いったいどうなるのか！？

やってみないとわからないアフレコショーに参加してみませんか？

※当日はテレビ番組収録のカメラが入ります。

お客様のお顔が映る可能性がございますので予めご了承ください。

「９階のハギモトさん！」BS日テレにてSEASON1再放送

再放送：毎週火・水・木曜5:26～5:30

https://www.bs4.jp/hagimotosan/

YouTube萩本企画チャンネル「帯欽」

https://youtube.com/channel/UCP2MP4TvwGrKj7D55MJSQuw

開催概要

『欽ちゃんとアニメを作ろう！公開“アフレコ”ライブ』

公演期間：2026年2月15日 (日) 13:45開場／14:00開演

会場：新宿・バティオス（東京都 新宿区 歌舞伎町 ２丁目４５-４）

■出演者

萩本欽一・高垣雄海・繁盛おじさん 他

■チケット料金

整理番号付き自由席：2,000円（税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com