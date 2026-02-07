【バレエアンサンブルガラ2026・関西公演】共演ダンサー募集のお知らせ！集まれ！未来のプロダンサー！夏の特別舞台で、国内外で活躍するプロダンサーと同じ舞台に立つ─感動の経験をお届けします。

マーティ株式会社【バレエアンサンブルガラ2026・関西公演】出演ダンサー募集

【バレエアンサンブルガラ2026・関西公演】マーティ株式会社（本社：東京都港区三田2-14-4 三田慶応ビジデンス1F）は、国内外で活躍する世界トップクラスのプロダンサーとともに過ごし、舞台で共演を果たす「未来のプロダンサー＝出演ダンサー」を募集しています。この公演は、お教室・地域の垣根を越えてご出演いただける公演で、年齢や性別を問わず、日本でバレエの練習に励んでいる生徒さんを幅広く募集しています。

公演詳細

本公演は、国内外で活躍するプロダンサーとプロの世界を目指している未来のプロダンサーたちが共演するバレエ公演です。アンサンブルはフランス語で「共に、統一、調和」を意味します。プロダンサー・未来のプロダンサーが集い、観客の皆さまと共に素晴らしい時間を共有できる場であるように、という思いが込められています。

本公演では第2部にて、未来のダンサーたちが共演し、本格的でレベルの高い幕物作品に挑戦いたします。プロダンサーとしての一歩を進み始めることのできるよう、プロダンサーも経験を伝承しながら、同じ舞台に出演することで、未来のプロダンサーたちの後押しをいたします。

募集チラシ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/83890/table/443_1_53ec883d0d6d63c9062806c22c3e09ac.jpg?v=202602070151 ]募集チラシ_表

募集チラシ_裏

背景・目的

「バレエアンサンブルガラ」は、国内外でプロとして活躍する日本人ダンサーの踊りを、日本の皆様にもご覧いただきたい、また、日本でバレエの練習に励んでおり、世界の舞台に立つことを目標にして頑張っている未来のプロダンサー達が集い、刺激を与えあう中で輪を広げていきたいという思いから、2022年に初めて開催されました。以後、毎年たくさんの「未来のダンサー」と出会い、羽ばたく姿・成長する姿を目の当たりにしてきました。

今年も多くのダンサーの皆さんと出会えることを楽しみに、プロダンサーとともに夢のステージを作り上げます。

20公演詳細はこちらから :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/%E5%85%AC%E6%BC%94%E6%83%85%E5%A0%B1-vol-7%E5%A4%A7%E9%98%AA-2026%E5%B9%B48%E6%9C%88/

プロダンサーとの出演で得られるもの

プロダンサーと一緒に舞台に立つことで得られるものは、普段のレッスンでは決して味わえない、実践的な経験と深い学びです。通常の教室でのレッスンと大きく異なり、ダンサーとして大きな成長につながります。たとえば下記の通りです。

1. プロの表現力・舞台での存在感を間近で学べる

プロダンサーは、技術だけでなく、感情の込め方、音楽の解釈、観客を引き込む表現力を持っています。彼らと同じ舞台に立つことで、どのように動きに魂を吹き込むのかを直接感じ、学ぶことができます。→ 「振付を踊る」から「物語を伝える」レベルへと進化させましょう！

2. 本番の緊張感とプロの意識の高さを体感

レッスンではなく実際の舞台で踊るということは、プレッシャーの中で自分を最大限に発揮する力を身につけることを意味します。プロダンサーは本番に向けて、最高の状態に仕上げるために意識を研ぎ澄ませています。その緊張感の中に身を置くことで、自分の限界を超える経験ができます。

→ 「練習ではできた」は通用しない、本番での強さを養おう！

その他、たくさんの学びがあなたを待っています。ただのレッスンではなく、本物の舞台で得られるものは計り知れません。この貴重な機会を活かし、あなたも次のステージへ踏み出しませんか？

募集内容

応募期間

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/83890/table/443_2_084174693bd0c20f3d189cac5836f52e.jpg?v=202602070151 ]募集内容の詳細はこちらから :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/%E5%87%BA%E6%BC%94%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E5%8B%9F%E9%9B%86/2026%E9%96%A2%E8%A5%BF-%E5%85%B1%E6%BC%94%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E5%8B%9F%E9%9B%86/

～2026年3月31日（火）まで

※締切日・要項詳細は公式サイトでご確認ください。

この夏、ただ立つだけのステージではありません。

プロと共に創り上げる本物の作品として、あなたの表現を舞台で輝かせませんか？

皆さまからのご応募を、心よりお待ちしております。

お問い合わせ

ご応募はこちらから :https://docs.google.com/forms/d/1usX8KE2FHPywORPKyLpW7IfVodJBKWD9raLgGG29UuM/edit[マーティ株式会社／バレエアンサンブルガラ公演事務局]

HP:https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/

Mail:ballet.ensemble.dancer@gmail.com