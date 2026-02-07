英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」に『ミラベルと魔法だらけの家』が追加｜英語初級者向けの新教材

株式会社アルク

株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中 伸明）が提供する英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク（以下、ファンタスピーク）」は、中学英語レベルで学べる『ミラベルと魔法だらけの家』の教材を追加し、2月2日（月）より学習応援イベントを開催しています。

イベントでは、応募者全員に『ミラベルと魔法だらけの家』の英文を題材に、中学英語レベルの英文法をおさらいできる特別デジタルコンテンツをプレゼント。

■2月2日（月）スタート！特別デジタルコンテンツが全員もらえる学習応援イベントを開催中

［ショート版］『ミラベルと魔法だらけの家』が新登場。学習応援イベントも同時開催［ショート版］『ミラベルと魔法だらけの家』で英文法レッスン｜特別デジタルコンテンツをプレゼント

【実施期間】

2026年2月2日（月）～2026年2月15日（日）23:59

【プレゼント】

▶１.応募者全員プレゼント：アプリ内「チケット」

応募条件：「物語を聞く」レッスンを5回実施

チケットはアプリ内で以下の機能にご利用いただけます。

- 連続学習日数のキープ- コレクションくじを引く

▶２.応募者全員プレゼント：英文法のおさらい［特別デジタルコンテンツ］

応募条件：「スピーキング」レッスンを2回実施

「英文法のおさらい［特別デジタルコンテンツ］」は、『ミラベルと魔法だらけの家』の英文で中学英文法をおさらいするデジタルコンテンツです。

■収録内容

- 「ファンタスピーク」の基本的な使い方- ディクテーションやシャドーイングなど効果的なリスニング学習法を解説- 『ミラベルと魔法だらけの家』で英語レッスン［文法編］- 『ミラベルと魔法だらけの家』で英語レッスン［単語編］

アプリの使い方と英文法のレッスンがまとまった、アプリ初心者にも最適なコンテンツです。

【イベント詳細】

https://services.fantaspeak.me/hc/ja/articles/54370997405593

■［ショート版］『ミラベルと魔法だらけの家』で英語学習！中学英語レベルで英語初心者にも最適な新教材！

英語初心者にもぴったりの初中級レベルの新作、［ショート版］『ミラベルと魔法だらけの家』を追加

「ストーリー学習」に新追加される［ショート版］『ミラベルと魔法だらけの家』は、短くシンプルな英文で構成された、英語初級者に最適な教材です。取り組みやすい22話のボリュームで、リスニングとスピーキングの基礎を育みます。

【教材の特長】

- アニメーション作品を短くまとめた［ショート版］- 英検準2級程度の語彙レベル- 1文が短く理解しやすい英文- 英語初心者でも取り組みやすい全22話

［ショート版］としては、下記作品も収録されています。

［ショート版］『ズートピア』

［ショート版］『アナと雪の女王』（アナ／エルサ）

［ショート版］『シンデレラ』

［ショート版］『リトル・マーメイド』

［ショート版］『美女と野獣』

［ショート版］『塔の上のラプンツェル』

［ショート版］『バンビ』

［ショート版］『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』（ジャック／サリー）

■「ファンタスピーク」独自の「ストーリー学習」とは

初級レベルから中上級レベルの4つのレベル構成

「ストーリー学習」は、ディズニーやピクサーの物語に沿って、話ごとに

- 物語を聞く（リスニング）- 単語クイズ- 文法クイズ- スピーキング

に取り組む学習メソッドです。

各話のレッスンで同じ単語・英文に繰り返し触れることで、英語が自然と身につく学習法です。

頑張らなくても、流れに沿って楽しむだけで「いつの間にか英語力がついている」が叶うようになっています。

■累計30万ダウンロード突破！「ディズニー ファンタスピーク」とは

2025年8月に累計30万ダウンロードを突破した、ディズニーやピクサーの作品で楽しく英語を学べる大人向けアプリです。（※2026年2月時点）

累計DL数30万突破！英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」

【学習コンテンツの主な特長】

- 名作50作品以上を収録- 10万語以上の英語に触れられる「ストーリー」- 海外パークで使える約600フレーズ「パーク英会話」- 日替わりで学べるミニコンテンツ「トリビア」

【学習を支える主な機能】

- テキスト表示/非表示- 音声速度変更- AI発音チェック- マイ単語帳- まとめ聞き- 公式アートを集められる「コレクション」

忙しい日常でもスキマ時間で続けられる設計が特長です。

■アプリ情報

アプリ名：ディズニー ファンタスピーク（Disney fantaSpeak）

開発・提供：株式会社アルク

監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

対象：英語初級者～

ダウンロード：App Store / Google Play にて配信中

公式サイト：https://fantaspeak.me/

▼アプリのダウンロードはこちら

https://itunes.apple.com/jp/app/id1628277122

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alc.fantaspeak

※注釈

- 「ファンタスピーク」は、株式会社アルク開発・提供、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社監修の英語・英会話アプリです。- ★1と★2レベルの作品には文法クイズはありません。- 「Android」「Google Play」は、Google LLCの商標または登録商標です。- 「App Store」は、Apple Inc. のサービスマークです。

［アルクとは］

アルクは、1969年4月の創業以来、半世紀にわたって、企業理念として「地球人ネットワークを創る」を掲げ、実践的な語学力を身につける教材の開発をすすめてきた語学教育総合カンパニーです。通信教育講座、書籍、研修、ｅラーニング教材、学習アプリ、各種デジタルコンテンツの提供など、語学分野における学習者向けの様々な支援を行っております。

https://www.alc.co.jp